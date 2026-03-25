HDBank nâng sở hữu HD SAISON lên 75%, củng cố hệ sinh thái tài chính tiêu dùng

Nắm quyền chi phối, tăng chủ động trong chiến lược tài chính tiêu dùng

Theo Nghị quyết số 554/2026CV-HDBank, ngân hàng HDBank đã nâng tỷ lệ sở hữu tại HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối tại công ty tài chính tiêu dùng này.

Động thái này là bước điều chỉnh về cấu trúc quản trị, giúp HDBank chủ động hơn trong việc hoạch định chiến lược và điều phối hoạt động toàn hệ thống.

Việc nâng sở hữu HD SAISON cho phép ngân hàng hợp nhất sâu hơn kết quả kinh doanh, đồng thời tận dụng tốt hơn dư địa của thị trường bán lẻ.

Khi nắm quyền chi phối HD SAISON, HDBank cũng có điều kiện chuẩn hóa quy trình quản trị, kiểm soát rủi ro và phát triển sản phẩm theo hướng đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng đi kèm sự ổn định.

Tận dụng hệ sinh thái, đẩy mạnh khai thác tệp khách hàng lớn

Việc HDBank nâng tỷ lệ sở hữu tại HD SAISON được cho là có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tích hợp trong hệ sinh thái HDFG.

Hiện hệ sinh thái HDFG gồm nhiều cấu phần: HD SAISON với hơn 33 triệu khách hàng; Vikki Bank hướng đến nhóm khách hàng trẻ và doanh nghiệp siêu nhỏ; HDBank đóng vai trò ngân hàng lõi; còn HD Securities cung cấp dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản.

Việc nâng sở hữu tại HD SAISON được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho hoạt động bán chéo. Khách hàng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm tài chính hơn trong cùng hệ sinh thái, từ vay tiêu dùng đến ngân hàng số và đầu tư.

Ở góc độ vận hành, dữ liệu khách hàng khi được liên thông sẽ hỗ trợ nâng cao khả năng phân tích hành vi, từ đó cá nhân hóa sản phẩm và cải thiện trải nghiệm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cũng góp phần tối ưu chi phí, tận dụng tốt hơn nguồn lực và nâng cao hiệu quả chung cho toàn hệ thống tài chính của HDBank.

Nền tảng hiệu quả vững chắc, hướng tới tăng trưởng bền vững

HD SAISON hiện nằm trong nhóm các công ty tài chính tiêu dùng hoạt động hiệu quả trên thị trường. Các chỉ số sinh lời duy trì ở mức cao, với ROAE trên 22% và ROA trong khoảng 5-5,8%.

Bên cạnh đó, hệ số chi phí trên thu nhập (CIR) khoảng 37% và hệ số an toàn vốn (CAR) trên 24%, thuộc nhóm cao của ngành. Tỷ lệ nợ xấu cũng được kiểm soát ở mức thấp, phản ánh chất lượng tín dụng ổn định.

Năm 2025, công ty ghi nhận dư nợ tăng trưởng 21,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.390 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là nền tảng để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Trong giai đoạn tới, HD SAISON đặt mục tiêu duy trì ROE khoảng 25% và ROA quanh 5%, đồng thời tiếp tục kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Định hướng này cho thấy sự ưu tiên đối với tăng trưởng bền vững.

Quyết định nâng sở hữu của HDBank cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam còn nhiều dư địa, nhờ quy mô dân số lớn và nhu cầu tín dụng bán lẻ ngày càng mở rộng.

Với nền tảng hiện có và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái, HD SAISON được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất, đồng thời gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.