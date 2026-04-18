Hành trình phát triển bền vững: Từ ươm từng mầm cây đến lan tỏa lối sống xanh

Hành trình trồng rừng bền bỉ

Tháng 1/2025, Panasonic Việt Nam ghi nhận cột mốc trồng hơn 1,3 triệu cây tại 27 tỉnh, thành trên khắp Việt Nam.

Hành trình trồng cây tại Việt Nam của Panasonic sớm được khởi đầu từ năm 2014, với chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh”, một hoạt động trách nhiệm xã hội thường niên dành cho nhân viên.

Năm 2022, thương hiệu công bố sáng kiến “Sống khỏe, góp xanh cùng Panasonic”, kêu gọi sự tham gia trồng rừng của khách hàng, đối tác và đã đón nhận kỷ lục “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất”, chỉ trong vòng 3 năm.

Từ những mầm xanh đầu tiên, Panasonic đã trồng hơn 1,3 triệu cây trên khắp Việt Nam với hành trình bền bỉ hơn 10 năm (Ảnh: Panasonic).

Hàng trăm nghìn ha rừng đã được hình thành, do Panasonic vun trồng tại những khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, nhắm tới mục tiêu tăng cường giảm phát thải CO2, đồng thời giúp bảo tồn đa dạng sinh học.

Các loài cây được lựa chọn là những loài bản địa, gỗ lớn, sinh trưởng lâu năm, có sinh khối lớn, và khả năng hấp thụ CO2 vượt trội.

Những năm gần đây, doanh nghiệp mở rộng hoạt động trồng rừng tới các khu vực rừng ngập mặn, nơi đóng vai trò lưu trữ carbon để chống lại biến đổi khí hậu nhờ khả năng hấp thụ lượng carbon cao gấp 3-4 lần so với hệ sinh thái rừng thông thường.

Việc chăm sóc cũng được chú trọng. Ở mỗi khu rừng được trồng trong 4 năm tiếp theo, người dân địa phương sẽ chăm sóc hàng năm bằng cách phát cây bụi, xới hố, vun gốc và trồng bổ sung làm giàu rừng (trồng dặm), và dưới sự giám sát sinh trưởng của các cán bộ kiểm lâm, đảm bảo tỷ lệ sinh trưởng ít nhất 80%.

Lan tỏa lối sống xanh bền vững cho cộng đồng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ước tính, tổng lượng CO2 sẽ được hấp thụ lên đến hàng trăm nghìn tấn trong vòng 10 năm, từ nỗ lực trồng cây bền bỉ trong hơn một thập kỷ của Panasonic.

Nhưng trong tầm nhìn lâu dài về phát triển bền vững của Panasonic, nỗ lực của riêng một doanh nghiệp không thể tạo nên tác động đủ lớn cho môi trường. Do đó, sự đồng hành của các nhân viên, khách hàng và đối tác luôn đóng vai trò quan trọng trong các chương trình trồng cây của thương hiệu đến từ xứ sở hoa anh đào.

Qua từng năm, hành trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” luôn thu hút hàng trăm nhân viên tham gia, trong đó có cả các lãnh đạo người Nhật Bản của các công ty thành viên. Họ đã trở thành những "đại sứ bền vững", trực tiếp góp thêm những mầm xanh, và lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường đến cộng đồng.

Hoạt động trồng cây luôn thu hút sự nhiệt tình tham gia của nhân viên nhóm công ty Panasonic tại Việt Nam (Ảnh: Panasonic).

“Khi tham gia trồng cây, tôi hiểu rằng phải khó khăn như thế nào mới tạo nên được một cây xanh. Đôi khi, chỉ vì một hành động tưởng chừng như rất nhỏ của chúng ta làm ảnh hưởng đến môi trường, nhưng để tái tạo lại môi trường lại là một quá trình mất rất nhiều công sức, thời gian. Từ đó, chúng tôi cố gắng sống xanh hơn trong hành động mỗi ngày”, chị Hà Thương Thương, công ty Panasonic Industrial Devices Việt Nam, chia sẻ.

Từ năm 2022 đến nay, hàng trăm nghìn khách hàng, đối tác đã tham gia chương trình “Sống khỏe góp xanh”, bằng cách mua một sản phẩm, khách hàng có thể đóng góp 1 cây xanh và cùng Panasonic lan tỏa lối sống khỏe mạnh, bền vững.

Trong những năm gần đây, Panasonic cũng đặc biệt dành sự quan tâm cho thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z. Những bạn trẻ tiên phong cho sống xanh đã chung tay cùng doanh nghiệp để phủ xanh thêm những cánh rừng, đồng thời hiểu rõ hơn về trách nhiệm của giới trẻ để góp phần cho một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và bền vững hơn trong tương lai.

Các bạn trẻ Gen Z tích cực đồng hành cùng Panasonic trong các hoạt động trồng rừng gần đây (Ảnh: Panasonic).

Chuyến thăm lại các khu vực rừng được Panasonic trồng trong những chương trình trước cũng mang lại những trải nghiệm đáng nhớ với người tham gia.

Việc chứng kiến những khu rừng dần hình thành, những cây xanh đang lớn dần sau mỗi năm, giúp người tham gia trân quý hơn những đóng góp của chính bản thân và thêm động lực theo đuổi lối sống xanh bền vững.

Người tham gia trực tiếp đo đạc, ghi nhận sự sinh trưởng của cây sau 1 năm trồng (Ảnh: Panasonic).

Trong các chương trình trồng cây của Panasonic, không thể thiếu các hoạt động trách nhiệm xã hội dành cho cộng đồng địa phương.

Trong đó có các buổi chia sẻ của chuyên gia về bảo vệ môi trường và các chủ đề liên quan du lịch bền vững; bảo tồn đa dạng sinh học và lối sống bền vững; xử lý rác thải hữu cơ… giúp nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về phát triển kinh tế đời sống một cách hài hòa và bền vững trong hệ sinh thái tự nhiên của từng địa phương.

Ngoài ra, Panasonic tổ chức các lớp học môi trường và STEM, hay trồng và trao tặng cây xanh trong khu vực vườn trường lại truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Truyền cảm hứng cho người dân địa phương về phát triển sinh kế theo hướng phát triển bền vững là một trong những hoạt động cộng đồng được Panasonic quan tâm (Ảnh: Panasonic).

Thu pin cũ, đổi pin sinh thái của Panasonic là một trong những hoạt động để lan tỏa lối sống xanh, khỏe mạnh cho cộng đồng (Ảnh: Panasonic).

Với nỗ lực bền bỉ, Panasonic khẳng định cam kết mạnh mẽ vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. Từ gieo trồng những mầm xanh, đến lan tỏa lối sống xanh, hành trình đó sẽ luôn có sự gắn kết, chung tay của từng nhân tố khác nhau, để cùng tạo ra những tác động đủ lớn cho sự bền vững của môi trường và xã hội.