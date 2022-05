Hành trình 7 năm ghi dấu ấn của VNS Group

Từ những viên gạch đầu tiên của VNS Group…

Thời điểm 2013 - 2014, khi các hoạt động kinh doanh vẫn đơn thuần là hình thức truyền thống, mua bán trực tiếp thì hai nhà sáng lập của VNS Group (tiền thân là thương hiệu Venus) đã tìm tòi, thử nghiệm một hình thức mới là bán hàng thông qua hình thức Livestream (Phát trực tiếp) trên nền tảng Facebook.

Nhắc lại giai đoạn này, ông Lê Minh Khoa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH ĐTTM Venus, đồng sáng lập VNS Group chia sẻ: "Thời điểm đó thị trường kinh doanh, đặc biệt là mỹ phẩm nhập khẩu tương đối khó, nếu mình không có điểm riêng, tiếp xúc gần hơn với khách hàng thì không thể bứt phá. Chính vì vậy, Livestream bán hàng vừa là thử nghiệm, vừa là bước đi liều lĩnh để thách thức và chuyển đổi, nền tảng quan trọng đưa VNS Group phát triển đến bây giờ".

VNS Group những ngày đầu với số lượng nhân sự ít ỏi

Giai đoạn những ngày đầu thực hiện bán hàng qua Livestream tại Facebook, chỉ với 20 - 30 người xem trực tiếp và chuyển đổi được vài đơn hàng mỗi ngày, VNS Group cho biết vẫn luôn chăm chút trong từng khâu nhỏ để sản phẩm đến tay khách hàng được trọn vẹn nhất. Đơn vị lựa chọn sản phẩm để phân phối có nguồn gốc uy tín, hiệu quả thực sự đến đóng gói, gửi đến từng khách hàng. Dù khách hàng mua một hay nhiều sản phẩm, đều nhận được sự chăm sóc, tư vấn kỹ lưỡng, chi tiết và tận tâm từ VNS Group.

"Chính chữ "tâm" trong tôn chỉ làm việc đã gây dựng lên chữ "tầm" của thương hiệu VNS Group ngày hôm nay", đại diện doanh nghiệp cho biết.

… Đến doanh nghiệp quy mô hàng trăm nhân sự và hơn 200.000 khách hàng thân thiết

Bắt đầu kinh doanh từ các sản phẩm mỹ phẩm chất lượng cao nhập khẩu, CEO Lê Minh Khoa nhận thấy nhu cầu của thị trường về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc rõ ràng, đem lại hiệu quả thật sự cho người sử dụng, chính vì vậy, VNS mở rộng thêm lĩnh vực sản phẩm về thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hơn 7 năm xây dựng và phát triển, doanh nghiệp theo đuổi giá trị cốt lõi bao gồm "chất lượng - uy tín - trách nhiệm". Đơn vị đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của khách hàng để không ngừng cải tiến, phát triển sản phẩm toàn diện để đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hiệu quả thực sự. VNS Group cam kết về sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Doanh nghiệp đầu tư hệ thống phần mềm quản lý bán hàng hiện đại, kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong từng khâu kiểm định để đảm bảo khách hàng được chăm sóc tận tâm và chu đáo, liên tục tổ chức các khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về tư vấn, hỗ trợ khách hàng.

Một buổi đào tạo về sản phẩm mới với sự tham gia của PGS.TS Phạm Gia Điềm - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Hóa dược và Hóa sinh hữu cơ.

Bên cạnh đó, khách hàng của VNS Group thường xuyên được tư vấn, chia sẻ từ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y - dược, chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí thông qua các chương trình livestream "Bí quyết khỏe và đẹp cùng Venus".

Khách mời và PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Huyền - Trưởng Khoa Nội tiết - Cơ Xương khớp, bệnh viện Lão khoa Trung ương trong livestream "Bí quyết khỏe và đẹp cùng Venus".

Hiện tại, VNS Group đã có hơn 200.000 khách hàng thân thiết trên cả nước và ngày càng được mở rộng thêm. Khách hàng có tỷ lệ tái mua cao, giới thiệu cho bạn bè, người thân cùng sử dụng các sản phẩm chất lượng, có thể kể đến như: Viên uống bổ sung nội tiết tố nữ Ngọc mỹ nữ Plus, Hoạt Não Hoàn, Đông trùng hạ thảo Bách Niên… Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Ngọc mỹ nữ Plus (số 1681/2021/XNQC-ATTP, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 18/8/2021), Hoạt Não Hoàn (số 2240/2021/XNQC-ATTP, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 10/8/2021), Đông trùng hạ thảo Bách Niên (số 2268/2021/XNQC-ATTP, do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 12/8/2021). Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Ngọc mỹ nữ Plus - một trong những sản phẩm được yêu thích của VNS Group.

"Một trong những điều thành công nhất của người làm kinh doanh chính là chinh phục được khách hàng. Xây dựng lòng tin, niềm yêu thích với sản phẩm, với doanh nghiệp nơi khách hàng chính là cách VNS Group đã, đang và sẽ thực hiện để khẳng định mình", ông Lê Minh Khoa - Tổng giám đốc Công ty TNHH ĐTTM Venus cho biết.

Nhằm đáp lại niềm tin yêu của khách hàng, VNS Group tổ chức sự kiện "VNS - Sải cánh vươn cao" tri ân khách hàng thân thiết và công bố nhận diện thương hiệu mới. Với phương châm "Nhận diện mới - Sức mạnh mới", VNS Group từng bước hiện thực hóa các sứ mệnh của mình thông qua giá trị cốt lõi được kế thừa và phát huy, là "chất lượng - uy tín - trách nhiệm". Trong giai đoạn mới này, VNS Group sẽ phát triển để mở rộng đối tượng khách hàng.

Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện vừa là "lời tuyên ngôn" về thương hiệu sau hành trình 7 năm phát triển, vừa là lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ khách hàng đã luôn tin tưởng, lựa chọn VNS Group cho sức khỏe và sắc đẹp của mình.

Sự kiện được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 29/5/2022. Truy cập thông tin chi tiết tại: venusglobal.com.vn

