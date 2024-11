Hàng loạt khuyến mãi từ FE Credit nhân tháng sinh nhật và cuối năm

Kết năm cũ, rước đủ lộc may với ưu đãi nhân đôi

Từ nay đến hết 12/1/2025, FE Credit triển khai các chương trình "Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Vòng quay may mắn" (8/11/2024 - 12/1/2025) và "Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Chương trình thẻ quà tặng" (28/10/2024 - 12/1/2025) mang đến cơ hội nhận ưu đãi nhân đôi.

Theo đó, với chương trình "Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Vòng quay may mắn", khách hàng khi sử dụng bất kỳ sản phẩm tài chính tiêu dùng của FE Credit như: vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại - điện máy trả góp, vay tiêu dùng cá nhân khi đạt giá trị hợp đồng tối thiểu theo điều kiện của chương trình khuyến mại và thẻ tín dụng có tổng giá trị giao dịch ít nhất 5 triệu đồng sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Các khách hàng may mắn có cơ hội trúng một trong các giải thưởng sau: 9 giải đặc biệt, mỗi giải 1 lượng vàng miếng SJC 999.9; 16 giải nhất, mỗi giải là 1 điện thoại iPhone 16 128GB; 28 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng miếng SJC 999.9; 99 giải ba, mỗi giải là 1 máy hút bụi Robot Xiaomi và 875 giải khuyến khích, mỗi giải là thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá 500.000 đồng.

FE Credit thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị (Ảnh: FE Credit).

Cùng với hoạt động quay số trúng thưởng là chương trình "Kết năm cũ, rước đủ lộc may - Chương trình thẻ quà tặng", mang đến hàng nghìn thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá đến 200.000 đồng. Đây là chương trình dành riêng cho những khách hàng tham gia vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại - điện máy trả góp hoặc vay tiêu dùng cá nhân qua kênh bán hàng qua điện thoại (áp dụng theo điều kiện và điều khoản quy định).

Các ưu đãi dịp cuối năm

Bên cạnh các chương trình kể trên, khách hàng còn có thể tham gia các chương trình ưu đãi khác đang được FE Credit triển khai cùng thời điểm.

Cụ thể, từ 22/10 đến 22/12, chương trình "Vay tiền rước lộc - Tăng tốc thành công" mang đến cho khách hàng cơ hội nhận thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá đến 500.000 đồng. Để có thể nhận ưu đãi, khách hàng chỉ cần đăng ký và giải ngân thành công sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân sớm nhất trên ứng dụng FE Online 2.0.

Chương trình "Ưu đãi gắn kết - Rước xế mới, rinh quà phơi phới" dành riêng cho khách hàng thân thiết khi vay mua xe máy ngoài lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 0%, khách hàng sẽ nhận được thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá đến 500.000 đồng, tùy thuộc vào giá trị khoản vay.

Với chương trình "Mời bạn ngay - Quà trao tay" được triển khai từ tháng 8, FE Credit mang đến quà tặng là thẻ quà điện tử Urbox trị giá đến 400.000 đồng, như lời cảm ơn đến những khách hàng không chỉ đã sử dụng các sản phẩm tài chính tiêu dùng của công ty mà đã tin tưởng giới thiệu bạn bè sử dụng sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân.

Từ đầu năm 2024, các chương trình ưu đãi được FE Credit triển khai liên tục, tối ưu lợi ích mang đến cho khách hàng (Ảnh: FE Credit).

Hòa trong không khí của dịp mua sắm cuối năm, nhất là khi Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025 đang đến gần, chuỗi chương trình ưu đãi "Kết năm cũ, rước đủ lộc may" của FE Credit kỳ vọng mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính tiêu dùng chính thống, hợp pháp, đồng thời là cơ hội trúng những giải thưởng giá trị. Qua đó giảm bớt nỗi lo tài chính, để khách hàng an tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch cho năm mới.

FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường, thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể truy cập website www.fecredit.com.vn hoặc liên hệ hotline tổng đài 1900 6535 hoặc 1900 6939.