Gói bảo hiểm nằm viện của F88

Đại diện F88, đơn vị phân phối cho biết, với ưu điểm là giá trị bồi thường cao so với thu nhập của nhiều công nhân, thời gian bồi thường nhanh, sản phẩm bảo hiểm này sẽ là cứu cánh thực sự cho người lao động phổ thông khi chẳng may ngã bệnh.

"Ngoài những ưu điểm trên, gói bảo hiểm này còn dễ tiếp cận với mức phí bảo hiểm tối đa cũng chỉ 1,2 triệu đồng/năm, có tới 800 điểm bán sản phẩm trên toàn quốc, riêng tại Thanh Hóa cũng đã có tới 30 điểm phân phối và trung tâm bồi thường", đại diện F88 cho biết.

Chia sẻ thêm về thị trường bảo hiểm, đại diện đơn vị nhấn mạnh, trong một vài năm trở lại đây, người lao động phổ thông đã hiểu rõ hơn về giá trị của các sản phẩm bảo hiểm nhưng đa phần mới chỉ mua bảo hiểm y tế vì được hỗ trợ khi khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, bảo hiểm y tế chỉ chi trả phí khám chữa bệnh chứ không hỗ trợ kinh tế khi người bệnh khi bị giảm thu nhập do phải nằm viện, đặc biệt là với những người lao động tự do như công nhân, nông dân, người không có hợp đồng lao động, nhận lương công nhật. "Gói bảo hiểm nằm viện sẽ hỗ trợ thu nhập cho họ trong những ngày không thể đi làm và khách hàng nên cùng lúc sử dụng song song hai gói bảo hiểm y tế và bảo hiểm nằm viện", đại diện F88 chia sẻ. Đây là sản phẩm do Trung tâm Bảo hiểm F88 xây dựng và phân phối độc quyền.

Hiện nay, gói sản phẩm nằm viện này đang được F88 triển khai mạnh mẽ tại Thanh Hóa và được nhiều người quan tâm, trong đó có chị Nguyễn Thị Luyến là giáo viên mầm non tại huyện Triệu Sơn.

Mấy tháng trước, chị bị viêm xoang cấp, phải nhập viện điều trị trong 13 ngày. Không chỉ cuộc sống bị đảo lộn mà thu nhập ảnh hưởng khiến kinh tế gia đình thêm khó khăn. Trước đó, chị Luyến có mua gói bảo hiểm nằm viện nên đã được bồi thường 14,4 triệu đồng. Cùng với chị Luyến, mới đây, hơn 20 khách hàng bảo hiểm tại Thanh Hóa đã được F88 bồi thường với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng.

Trả lời câu hỏi vì sao chọn Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm triển khai gói bảo hiểm này, ông Phạm Minh Đạo - Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm F88 - cho biết Thanh Hóa là địa phương có sự đa dạng về cư dân, từ người làm việc văn phòng đến người làm nông, lâm, ngư nghiệp, quy mô dân số lại đứng thứ 3 toàn quốc với hơn 3,6 triệu người. Địa hình lại đa dạng, từ đồng bằng đến vùng núi, vùng biển, vùng rừng nên khả năng mắc các chứng bệnh trong danh sách hơn 10.000 bệnh phổ thông mà Bộ Y tế quy định là rất cao và những khách hàng phải nằm viện các loại bệnh này đều sẽ được thanh toán.

Vì lẽ đó, Thanh Hóa là địa phương lý tưởng triển khai, qua đó có thể hiểu rõ các ưu nhược điểm rồi cải tiến sản phẩm để phục vụ người lao động tốt hơn. Năm 2023, dự kiến sản phẩm này sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Gói bảo hiểm nằm viện của F88 giúp người lao động vượt qua khó khăn

Hiện tại, có nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cam kết chi trả khi khách hàng nằm viện. Tuy nhiên, điểm chung là mức phí thường niên cao, lên đến vài chục triệu đồng/năm, thời gian thanh toán đôi khi kéo dài và một số đơn vị không có nhiều chi nhánh để trực tiếp hỗ trợ khách hàng.

Do đó, F88 kỳ vọng với các điểm nhấn là mức phí thường niên phù hợp, giá trị bồi thường cao, thời gian chi trả nhanh chóng, hệ thống phân phối, hỗ trợ khách hàng rộng khắp, sản phẩm bảo hiểm nằm viện Sống Bình an sẽ trở thành "đòn bẩy", là cứu cánh giúp người lao động phổ thông vượt qua khó khăn khi đau ốm và giảm thu nhập.