Gõ cửa lợi nhuận mang tên thị trường căn hộ cao cấp cho thuê D-Homme

Dân trí Với giá khoảng 67 triệu đồng/m2, các căn hộ cao cấp D-Homme cho thuê tại trung tâm Chợ Lớn có thể mang về lợi nhuận 25 - 40 triệu đồng/tháng.

Căn hộ - "món ngon" hợp khẩu vị giới đầu tư BĐS

Lựa chọn đầu tư vào loại hình bất động sản sẽ phụ thuộc vào sự am hiểu của nhà đầu tư vào loại hình đó cũng như nhiều yếu tố liên quan. Xét thấy, đất nền sở hữu giá trị lâu dài, ổn định nhưng gần như đã cạn nguồn cung tại TPHCM. Về phần nhà phố, biệt thự, shophouse... có giá trị khá cao, không phải nhà đầu tư nào cũng có đủ tài chính sở hữu. Lúc này, căn hộ đang được xem là sản phẩm chủ đạo với nhu cầu xã hội ngày càng cao.

Tại TPHCM, căn hộ phát triển mạnh nhất và dẫn dắt thị trường trong các năm trở lại đây. Căn hộ nhiều phân khúc như tầm trung, bình dân, cao cấp, hạng sang… thu hút được nhiều người mua vì đa dạng giá.

Không thể phủ nhận những lợi thế của loại hình căn hộ chung cư, nhất là về dịch vụ khép kín, vị trí thuận tiện và giá thành vẫn ít nhiều rẻ hơn so với nhà trệt.

Các đơn vị nghiên cứu thị trường nhận định rằng, đà tăng của giá nhà chung cư trong năm 2021 sẽ tiếp tục và mức tăng dự kiến tại TPHCM vào khoảng 9%. Với việc TP.Thủ Đức chính thức hoạt động, ý kiến của nhiều phía ghi nhận trong 5 - 10 năm tới, đây sẽ là tâm điểm của thị trường. Dự báo đến năm 2025, nguồn cung lũy kế của khu vực này có thể đạt 198.000 căn, gấp 3,6 lần so với năm 2005.

Căn hộ hạng sang D-Homme - Chinh phục khách thượng lưu

So với khách ở, khách đầu tư căn hộ lại càng quan tâm hơn tới tất cả các yếu tố liên quan như phân khúc, vị trí, chất lượng, giá thành, tiềm năng. Sở hữu vị trí trung tâm thuận tiện, được phát triển theo tiêu chuẩn hạng sang với hệ thống tiện ích cao cấp bậc nhất khu vực... là những yếu tố giúp D-Homme hút khách ở lẫn đầu tư cho thuê.

Tọa lạc tại khu vực lõi trung tâm về phía Tây Nam TPHCM, D-Homme hút sóng thị trường khu vực với giá bán cạnh tranh 67 triệu đồng/m2. Ngoài việc là dự án cao cấp hiếm hoi tại trung tâm Chợ Lớn (quận 6), D-Homme còn gây ấn tượng bởi tổ hợp tiện ích hiện đại, được chủ đầu tư chi hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng như: Hồ bơi vô cực không Clo, Aqua Gym, Hồ sục khoáng CO2, Face ID, Smart Video Call, hệ thống Smart Home,…

D-Homme chiều lòng giới thượng lưu chuộng căn hộ hạng sang với hệ tiện ích cao cấp, mang tính đặc quyền, an ninh thắt chặt, đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Bên cạnh các căn hộ đa dạng diện tích từ 1 phòng ngủ - 4 phòng ngủ, DHA Corporation còn linh hoạt thiết kế sản phẩm phù hợp với người trẻ sống độc thân vẫn có đủ không gian để đón tiếp người thân hoặc bạn bè đến chơi, lưu trú qua đêm.

Nhằm đáp ứng đa dạng yêu cầu của khách hàng, căn hộ D-Homme thiết kế đa dạng về diện tích, được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, mang phong cách sang trọng, hiện đại

Đắt giá nhất phải kể đến những tiện ích độc đáo, khó tìm thấy tại khu vực như: hệ thống gió trời, tiếp sáng tự nhiên, Bếp đóng, sàn nước, hệ thống nhà thông minh, smart homme,... Bên cạnh đó, căn hộ còn tiên phong về tiêu chuẩn an ninh, an toàn khi thiết kế: ban công cao đến 1.4m, trang bị lưới thủy tinh cho từng căn hộ, hệ thống an ninh bảo mật 5 lớp, đội ngũ an ninh 24/7,...

Chưa dừng lại ở đó, tiện ích nội khu bao quanh dự án là hệ thống tiện ích chuẩn mực của khu vực như: Vạn Hạnh Mall, Parkson Hùng Vương, Co.op Mart, Siêu thị Metro Bình Phú, chợ Bình Tây, Chợ Lớn, BV Y Dược, BV Nguyễn Tri Phương, BV Hùng Vương, Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm,...

Hồ bơi điện phân đồng vô cực tại tầng thượng là một trong những tiện ích cao cấp giúp chủ nhân căn hộ D-Homme đột phá lợi nhuận từ cho thuê

Ông Phạm Thắng - một nhà đầu tư ngụ tại quận 6 (TPHCM) cho biết: "Điều tôi tâm đắc khi chọn D-Homme là vị trí trung tâm, giao thông thuận lợi, dự án cũng được chăm chút kỹ lưỡng về các tiện ích, chất lượng không gian sống,… Với những tiêu chí này rất tốt để ở, riêng với cho thuê tôi cũng có thể tìm được những khách hàng cao cấp thu được lợi nhuận cao."

Theo khảo sát trên các kênh đăng tin BĐS, giá thuê nhà phố tại khu Nam, tiêu biểu là quận 7 đang dao động từ 25 - 60 triệu/tháng tùy vị trí và diện tích sử dụng. Sở hữu lợi thế kết nối nhanh với khu Nam cùng vị trí trung tâm dân cư sầm uất, căn hộ D-Homme có thể dễ dàng mang về nguồn thu nhập từ cho thuê 15 - 40 triệu /tháng.

Chưa kể, quận 6 nói riêng và khu vực Tây Nam nói chung là thị trường cho thuê sôi động với giá đầu tư ban đầu vào BĐS còn mềm, song song còn nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Theo DHA Corporation, D-Homme dự kiến có giá từ 4,3 tỉ cho căn hộ 2 phòng ngủ rộng thoáng, thanh toán linh hoạt 1% mỗi tháng. Theo phương thức thanh toán dự kiến, nếu người mua thanh toán đủ 30% sẽ nhận nhà, 65% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay 0% lãi suất trong 2 năm đầu. Nhà phát triển dự án còn cho biết, tổng mức chiết khấu dự kiến cho căn hộ D-Homme còn có thể lên đến 20%.

Trường Thịnh