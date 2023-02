Giao dịch qua các nền tảng số của VIB tăng trưởng 26 lần trong 5 năm

Theo số liệu từ VIB, trong 5 năm (2017-2022), giao dịch qua các nền tảng số của nhà băng này tăng trưởng gấp 26 lần. Riêng năm 2022, số lượng giao dịch qua các nền tảng số đã tăng gấp đôi so với năm trước, chiếm tới 93% tổng giao dịch. Tỷ lệ khách hàng mới qua các kênh này cũng tăng trưởng mạnh chiếm hơn 40% lượng khách hàng mới của ngân hàng trong năm vừa qua.

Ngân hàng số MyVIB 2.0 cán mốc một triệu người dùng chỉ sau 6 tháng ra mắt (Ảnh VIB).

Từ 100% phát hành thẻ vật lý trước năm 2019, đến nay, hơn 50% số lượng thẻ tín dụng mới của VIB được mở qua các kênh trực tuyến như website, ứng dụng MyVIB hay các nền tảng trung gian của đối tác. Năm 2022, số lượng tài khoản trực tuyến đạt mức tăng trưởng 254%, số dư cuối kỳ của tài khoản CASA tăng 250%, tiền gửi trực tuyến tăng 106%. Ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0 mới ra mắt hồi đầu tháng 6/2022 đã cán mốc một triệu người dùng chỉ sau 6 tháng.

Ngân hàng số của VIB ghi nhận mức tăng trưởng giao dịch gấp 26 lần trong 5 năm (Ảnh: VIB).

Theo VIB, các kết quả trên có được là nhờ chiến lược số hóa được VIB triển khai trong nhiều năm với hai mục tiêu chính: tinh giản trên cơ sở đảm bảo đầy đủ chuẩn mực để tự động hóa quy trình kinh doanh; vận hành ứng dụng công nghệ để vận hành tự động sản phẩm, dịch vụ trên các hệ thống từ nội bộ đến bên ngoài, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Các yếu tố công nghệ được ngân hàng ưu tiên đầu tư hàng đầu với chiến lược xoay quanh 3 yếu tố "Mobile first - Cloud first - AI first".

Với "Mobile first", VIB hướng đến tối ưu trải nghiệm của người dùng trên thiết bị di động, trong đó có ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0. Đại diện VIB cho hay MyVIB 2.0 thiết kế đơn giản, thực tế, thông minh và mang màu sắc cá nhân hóa, tiên phong ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt khi thực hiện các giao dịch thông thường.

Ngoài ra, MyVIB 2.0 tối ưu trải nghiệm khách hàng qua tính năng giao dịch bằng giọng nói (AI Voice Banking), mang đến trải nghiệm đơn giản, không chạm, tạo nên những kết nối riêng giữa khách hàng và ứng dụng ngân hàng.

MyVIB 2.0 là điển hình cho chiến lược "Mobile first" của VIB (Ảnh VIB).

"Mobile fisrt" thể hiện ở việc xây dựng ứng dụng nội bộ Smart Sales dành cho nhân viên kinh doanh theo mô hình bán hàng di động. Smart Sales được VIB phát triển từ năm 2020, cải tiến, bổ sung tính năng mới, giúp nhân viên kinh doanh thuận tiện sử dụng và áp dụng linh hoạt cho các vai trò khác nhau. Hiện tỷ lệ sử dụng Smart Sales trong công việc hàng ngày của cán bộ kinh doanh tại VIB lên tới hơn 99%.

Với "Cloud first", VIB đã ứng dụng cloud vào phát triển nền tảng ngân hàng số MyVIB 2.0. MyVIB 2.0 có thể vận hành mượt mà, tự động điều chỉnh tải hệ thống với hơn 20 micro services hoạt động độc lập, đảm bảo dịch vụ vận hành liên tục, hạn chế được mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra tình trạng tấn công dịch vụ, góp phần tối ưu chi phí phát triển mới và chi phí vận hành tương ứng.

Ngoài MyVIB 2.0, hiện nhiều ứng dụng của VIB đang được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây. Theo kế hoạch, trong 3 năm tới, ngân hàng dự kiến 60-70% hiệu suất tính toán của toàn bộ hệ thống sẽ được xử lý trên hạ tầng đám mây.

Với "AI first", VIB là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng Big Data và AI để mang đến trải nghiệm mở thẻ tín dụng hoàn toàn trực tuyến với thời gian duyệt cấp thẻ được rút ngắn, mở tài khoản thanh toán bằng định danh điện tử (eKYC) chỉ trong một phút.

Các công nghệ mới nổi như AI, Machine Learning, Big Data cũng được ứng dụng để phân tích chuyên sâu chân dung và nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp, gợi ý phù hợp và cụ thể hơn với từng cá nhân sử dụng dịch vụ. Với ứng dụng MyVIB 2.0, chiến lược đó thể hiện ở việc các tính năng mới, khuyến mãi và ưu đãi sẽ được cá nhân hóa theo từng đối tượng khách hàng.

Theo đó, khi mở thẻ tín dụng trên MyVIB 2.0, hệ thống sẽ tự đề xuất 3 dòng thẻ tín dụng phù hợp nhất dựa trên thông tin của khách hàng, hoặc khi mở tiết kiệm, ứng dụng sẽ hiển thị các ưu đãi cộng lãi suất, hoàn tiền khác nhau dành cho các tập khách hàng khác nhau.

Các chương trình ưu đãi cũng được triển khai dựa trên dữ liệu người dùng và tập trung vào các giao dịch có tính tương tác cao. VIB cho biết hiệu quả của phương pháp tiếp cận dựa trên công nghệ mới này đã được chứng minh bằng mức độ hài lòng của khách hàng và tỷ lệ tiếp cận khách hàng ngày càng tăng theo thời gian.

Với VIB, ngân hàng hiện đặt mục tiêu tăng trưởng từ 4 triệu khách hàng hiện hữu lên 10 triệu đến năm 2026. Theo đó, ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào công nghệ và ngân hàng số, đẩy nhanh tốc độ đổi mới để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng hầu hết nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng, qua đó góp phần thúc đẩy xã hội không tiền mặt và khẳng định mục tiêu dẫn đầu về số hóa trong ngành ngân hàng.