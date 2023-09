Giảm khó khăn cho việc quản lý thanh toán của chủ kinh doanh nhà trọ

Trong bối cảnh ngành bất động sản phát triển không ngừng, việc quản lý tài chính và thanh toán tại các khu trọ trở nên quan trọng. Trong xu thế đó, Resident.vn là phần mềm quản lý nhà trọ, chung cư, văn phòng,... đã phát triển hơn 5 năm với hơn 1.000 chủ kinh doanh sử dụng và hơn 20.000 bất động sản cho thuê.

Tuy vậy, để đem lại sự hài lòng cho khách hàng và phát triển hơn nữa mô hình dịch vụ của mình, Resident.vn cho biết luôn đắn đo vấn đề tối ưu thời gian, quy trình cần thiết để thực hiện và kiểm tra các giao dịch thanh toán.

Bất cập của việc quản lý và kiểm tra giao dịch thanh toán

Trước đó, trong quy trình của Resident.vn, mọi giao dịch thanh toán chuyển khoản từ khách hàng thuê trọ phải trải qua một quá trình dài, gồm tìm và nhập số tài khoản, nhập số tiền phải trả, tìm tên ngân hàng, tên người thụ hưởng. Sau khi khách hàng thuê trọ thực hiện giao dịch chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chỉ định, kế toán nhà trọ sẽ tiến hành kiểm tra, thống kê và gạch nợ, mọi bước đều được thực hiện thủ công.

Bộ phận kế toán thường phải mất nhiều thời gian để tiếp nhận thông báo về giao dịch, đồng thời công việc kiểm tra và xác nhận thanh toán thành công cũng phải thực hiện hoàn toàn bằng tay. Sự thụ động này đã tạo ra nguy cơ sai sót và không hiệu quả trong quản lý tài chính.

Việc quản lý thanh toán thủ công đem lại nhiều bất cập (Ảnh: Canva).

Hơn nữa, quá trình quản lý tài chính bằng cách đối soát thông tin giao dịch cũng đã tạo ra nhiều thách thức. Trong thời kỳ cao điểm mỗi cuối tháng và đầu tháng, sự gia tăng về khối lượng giao dịch khiến cho quá trình này trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra làm cho việc quản lý tài chính trở thành một áp lực không nhỏ đối với bộ phận kế toán và quản lý nhà trọ, ảnh hưởng đến cảm nhận trải nghiệm sử dụng phần mềm Resident.vn.

Thay đổi cách quản lý thanh toán bằng sự kết hợp cùng Tingee by Heno

Để giải quyết vấn đề trên, Resident.vn đã hợp tác cùng Tingee by Heno - dịch vụ thông báo thanh toán chuyển khoản tức thời. Tích hợp vào hệ thống Resident.vn, Tingee by Heno đảm bảo việc thông báo và thực hiện thanh toán diễn ra nhanh chóng và an toàn cho từng giao dịch một cách tự động.

Với Tingee by Heno, khi đến kỳ thanh toán, mỗi khách hàng sẽ nhận được những mã QR code và chỉ cần một thao tác để thực hiện chuyển khoản theo cú pháp và số tiền được định sẵn vào số tài khoản mà chủ cho thuê bất động sản đã chỉ định.

Ngay sau khi khách hàng thuê trọ thực hiện giao dịch thành công, hệ thống Tingee by Heno sẽ tự động thông báo biến động số dư đến nhóm chat nội bộ. Điều này giúp nhân sự phụ trách có thể theo dõi diễn biến tài chính nhanh chóng và đáng tin cậy.

Quá trình xác nhận thanh toán cũng diễn ra tức thì. Giao dịch sẽ được tự động xác nhận trên hệ thống Resident.vn và trạng thái thanh toán thành công sẽ được cập nhật ngay lập tức, không cần phải chờ đợi nhân viên thực hiện các thao tác đối soát và xác nhận thủ công như trước đây. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý tài chính của chủ hộ cho thuê bất động sản.

"Tingee by Heno đã giúp chúng tôi thực hiện bước đột phá quan trọng trong việc tối ưu hóa quá trình thanh toán thêm chính xác và dễ dàng. Việc quản lý đã nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể, từ việc xác nhận thanh toán cho đến việc theo dõi lịch sử giao dịch, từ đó cũng đem lại sự hài lòng về trải nghiệm đối với các chủ nhà trọ và khách thuê nhà", chị Lê Thị Lĩnh - Trưởng phòng Kinh doanh tại Resident.vn - chia sẻ.