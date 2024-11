Giải pháp năng lượng mặt trời đưa Viettel Construction trở thành Thương hiệu quốc gia

Ra mắt thị trường từ cuối năm 2019, Viettel Construction là một trong các doanh nghiệp tiên phong trong việc thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Giải pháp này giúp khách hàng nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc chủ động về nguồn điện sản xuất, sinh hoạt và là kênh đầu tư dài hạn.

Với chính sách bảo hành lên đến 20 năm và đội ngũ nhân sự 11.000 người, Viettel Construction đã trở thành lựa chọn ưu tiên trong việc thiết kế, thi công hệ thống năng lượng mặt trời.

Tính đến tháng 10, Viettel Construction thi công tổng số hơn 10.000 công trình, dự án; vận hành 300MWp các hệ thống điện năng lượng trên khắp cả nước. Tiêu biểu như dự án Green Yellow (100 MWp), Thuận Minh 2 (50MWp), Dệt Đông Quang (10MWp), Thăng Long Group (10 MWp),…

Một trong những lý do giúp Viettel Construction trở thành khác biệt so với thị trường do doanh nghiệp có thể triển khai giải pháp năng lượng mặt trời một cách toàn trình, từ tư vấn thiết kế đến vận hành, tối ưu hệ thống.

Với năng lực và những kết quả Viettel Construction đã đạt được, giải pháp "Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời" của doanh nghiệp này đã được giải Thương hiệu quốc gia 2024 (Vietnam Value) vinh danh vào tối ngày 3/11. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp công ty xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật - Viettel Construction nhận vinh danh từ ban tổ chức.

Phát triển năng lượng mặt trời đang là xu hướng tất yếu của thế giới nhờ ưu thế về giá và khả năng bảo vệ môi trường. Việt Nam là một trong những quốc gia có ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong biểu đồ bức xạ mặt trời thế giới. Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, số giờ nắng đạt 2.000-2.600 giờ/năm; bức xạ mặt trời trung bình 150kcal/m2, chiếm khoảng 2.000-5.000 giờ/năm.

Với xu hướng này, ngày 22/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135 quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nghị định này quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Với các hệ thống điện năng lượng mặt trời tự sản tự tiêu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (công suất dưới 100KWp) nếu người dân không dùng hết, có thể bán cho EVN nhưng không vượt quá 20% công suất lắp đặt thực tế. Chính sách này mở ra cơ hội đầu tư lớn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư năng lượng mặt trời.

Viettel Construction dành tặng khách hàng nhiều chính sách ưu đãi lắp đặt trong tháng 11-12.

Nhằm tri ân khách hàng và đáp ứng cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ, Viettel Construction tung chính sách ưu đãi hấp dẫn với gói quà tặng trị giá lên đến 7,47 triệu đồng (bao gồm gói vệ sinh hệ thống năng lượng và giải pháp camera AI) cho các khách hàng ký hợp đồng lắp đặt điện năng lượng mặt trời từ ngày 1/10 đến ngày 31/12.

Liên hệ để nhận được ưu đãi:

Hotline: 1800 9355

Website: https://solar.aiosmart.com.vn/