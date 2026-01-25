Giải cứu cúc mâm xôi: Người phố thị mua hoa, san sẻ âu lo cùng nhà vườn

Những ngày cận Tết, đáng lẽ là lúc người nông dân miền Tây khấp khởi mừng vui chờ ngày hái quả, thì năm nay, không khí tại các thủ phủ hoa như Chợ Lách (Bến Tre cũ) lại chùng xuống vì lo âu. Thời tiết thất thường khiến hàng vạn chậu cúc mâm xôi đồng loạt khoe sắc sớm, đẩy bao mồ hôi, công sức chăm bẵm suốt mấy tháng trời của bà con đứng trước nguy cơ mất trắng.

Trên mạng xã hội, những lời kêu gọi "giải cứu" xuất hiện ngày một dày đặc. Những chậu cúc loại 1, tán rộng hơn cả mét, vun tròn đong đầy hy vọng của người trồng giờ đây được rao bán vội vã. Mức giá rớt xuống chỉ còn 100.000 - 130.000 đồng/cặp, rẻ hơn cả trăm nghìn đồng so với mọi năm. Nhưng bán rẻ còn hơn đổ bỏ, kêu gọi giải cứu là "chiếc phao" cuối cùng để bà con gỡ gạc lại chút vốn liếng.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn ấy, một làn sóng sẻ chia âm thầm nhưng ấm áp đã lan tỏa khắp TPHCM. Từ các khu chợ truyền thống đến những hội nhóm chung cư hiện đại, người dân rủ nhau mua cúc để ủng hộ bà con cũng như tranh thủ "ăn Tết sớm".

Cúc mâm xôi được trưng sớm ở một quán ăn tại TPHCM (Ảnh: Khổng Chiêm).

Chị Lan (phường An Khánh) cho biết, mọi năm phải đến Rằm tháng Chạp gia đình chị mới mua cúc trưng Tết, nhưng năm nay, nghe tin cúc nở sớm, nông dân miền Tây “méo mặt”, chị cùng hàng xóm rủ nhau mua cúc về trưng sớm để ủng hộ. Mỗi nhà 2 cặp, 4 cặp trưng sớm, vừa có không khí Tết, vừa mong giúp đỡ bà con.

Không chỉ ở quy mô gia đình, nhiều hội nhóm chung cư cũng tổ chức các đợt mua cúc mâm xôi với số lượng lớn. Tại một nhóm cư dân chung cư ở phường Bình Trưng, hàng trăm người đã đăng ký "giải cứu" cúc với giá ban đầu khoảng 100.000 đồng/cặp. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển, bốc vác và cước xe tăng cao, người bán xin được điều chỉnh giá lên khoảng 130.000 đồng/cặp để bù lỗ cho bà con vùng trồng.

Chị Thủy (Bến Tre cũ) cho biết đã đứng ra kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.000 chậu cúc cho bà con nông dân quê nhà. Các chuyến xe đưa hàng lên tập kết tới TPHCM có khi 10h đêm, có lúc rạng sáng ngày hôm sau, nhưng chị không cảm thấy mệt mỏi hay phiền lòng. “Chỉ mong bán được chậu nào hay chậu đó, gỡ gạc phần nào tiền vốn cho bà con trước Tết”, chị chia sẻ.

Việc người dân thành thị sẵn sàng mua hoa sớm, chấp nhận trưng Tết trước vài tuần không chỉ mang ý nghĩa tiêu dùng, mà còn là sự sẻ chia thiết thực. Một chậu cúc được đưa về ban công chung cư hay trước hiên nhà không chỉ mang sắc vàng báo xuân, mà còn góp phần giảm bớt áp lực cho những người đang ngày đêm trông chờ vụ hoa cuối năm.