Giahungpro - Địa chỉ cung cấp màng PE, túi nilon và băng dính chính hãng, giá rẻ tại Hà Nội

Dân trí Màng PE, túi nilon và băng dính là các sản phẩm được sử dụng nhiều trong quá trình đóng gói hàng hóa. Tại Hà Nội, Giahungpro tự hào là đơn vị hàng đầu về sản xuất, cung cấp các sản phẩm trên với mức giá rẻ và được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Tại sao nên sử dụng màng PE, túi nilon và băng dính tại Giahungpro?

Màng PE, túi nilon và băng dính hiện được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp đóng gói giúp bảo vệ bề mặt sản phẩm trong quá trình vận chuyển, hạn chế sự va chạm, chống bụi bẩn và chống thấm nước hiệu quả.

Đặc biệt, với những khách hàng cần mua màng PE, túi nilon và băng dính với số lượng lớn thì nên lựa chọn một nhà sản xuất, cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như hưởng lợi từ các chính sách sau mua. Theo đó, Giahungpro hiện là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu trên thị trường về cung cấp màng PE, túi nilon và băng dính chính hãng, giá rẻ cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng chuyên nghiệp.

Giahungpro - Chuyên cung cấp các màng PE, túi ni lông và các vật liệu đóng gói hàng hóa uy tín.

Trong quá trình hoạt động, Gia Hưng luôn đặt yêu cầu và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Đơn vị dựa trên sự đánh giá của khách hàng để từ đó thay đổi và xây dựng thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Những sản phẩm tại Giahungpro được sản xuất ra thị trường đều phải thông qua quá trình sàng lọc và kiểm tra rất nghiêm ngặt, đảm bảo mức giá thành phù hợp với từng phân khúc chất lượng.

Giahungpro sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến, quá trình sản xuất áp dụng những kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hàng đầu để cho ra đời những sản phẩm màng PE và túi nilon đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hình dáng, kích thước, màu sắc. Khách hàng cũng có thể yêu cầu đơn vị thiết kế riêng các sản phẩm màng PE, túi nilon, băng dính,... phù hợp với phong cách nếu có nhu cầu.

Một số loại màng PE, túi nilon và băng dính cao cấp tại Giahungro

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ cung cấp màng PE - túi nilon và băng dính, tuy nhiên không phải địa chỉ nào cũng đáp ứng được chất lượng sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Vì vậy, lựa chọn sử dụng các sản phẩm tại Giahungpro, khách hàng sẽ được cam kết hoàn toàn về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng:

Màng PE đen

Màng PE cuộn pallet đen là sản phẩm được sử dụng để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề trong quá trình đóng gói và vận chuyển hàng hóa. Sản phẩm được tạo ra từ các hạt nhựa PE nguyên sinh 100% với độ căng lên tới 350%. Sản phẩm có khả năng chống bụi bẩn, chống va đập hiệu quả và hoàn toàn không gây độc hại.

Màng PE đen tại Giahungpro.

Sản phẩm có độ co dãn, đàn hồi tốt, độ bền cao giúp cố định hàng hóa khi vận chuyển. Cuộn màng PE đen được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp điện tử, chế biến thực phẩm hoặc trong các xưởng may mặc. Do sở hữu nhiều tính năng đa dạng nên sản phẩm này ngày càng được sử dụng nhiều trong các ngành nghề khác nhau.

Màng PE khổ 100cm

Tại Giahungpro, sản phẩm cuộn màng PE khổ 100cm 4.8kg lõi 0.8kg hiện có 3 màu trắng, xanh, đen để khách hàng lựa chọn. Sản phẩm có khả năng chống thấm nước, chống khói bụi, chống tĩnh điện tốt nên có thể dùng để bọc hàng hóa, sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

Đặc biệt, loại màng này hoàn toàn không phản ứng với các dung môi thông minh, kiềm, nước brom,… vì vậy sản phẩm sẽ được bảo vệ an toàn khỏi một số chất hóa học. Khi sử dụng loại màng PE này, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm vì sản phẩm không chứa chất độc hại, dễ sử dụng và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Túi ni lông HD

Túi ni lông HD tại Giahungpro có độ bóng bề mặt trung bình, độ cứng cao nên thường được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm như các loại bánh kẹo, ngũ cốc, nước uống,… giúp bảo quản sản phẩm bên trong ở trạng thái tốt nhất.

Thiết kế túi ni lông HD đa dạng màu sắc để khách hàng lựa chọn.

Ngoài ra, túi ni lông HD cũng được dùng để trồng các loại cây cảnh giúp giảm tỉ lệ rách túi, biến dạng túi trong quá trình ươm giống. Có thể thấy, loại túi này mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho ngành công nghiệp sản xuất và nông nghiệp. Vì vậy, Giahungpro luôn đảm bảo và cam kết chất lượng sản phẩm ở mức tốt nhất cho khách hàng.

Túi ni lông PP

Túi ni lông PP là loại túi được làm từ Polypropylene, sản phẩm hiện được ứng dụng nhiều trong sản xuất, đóng gói hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày. Tại Giahungpro, sản phẩm được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ dẻo dai tốt, khả năng chịu nhiệt lên đến 150 độ hơi nước.

Túi ni lông PP.

Trong quá trình sử dụng, sản phẩm sẽ khó bị nhàu nát, mất nếp nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm. Ngoài sử dụng để đóng gói hàng hóa, túi ni lông PP còn được dùng để trồng hoa, cây cảnh giúp cố định thân cây, hạn chế tình trạng biến dạng túi trong quá trình ươm giống.

Băng dính dán thùng

Băng dính hay băng keo dán thùng là loại vật liệu có tính năng kết dính các đồ vật, gồm một lớp phim và một lớp tráng keo bề mặt sau đó được tạo thành dạng cuộn. Băng dính OPP là loại băng dính dán thùng thường được sử dụng nhiều nhất tại GIAHUNGPRO bởi độ tiện dụng và giá thành rẻ.

Băng dính OPP.

Băng dính còn được phân loại theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, cụ thể như: phân loại theo chất keo, theo vật liệu quết keo, theo công dụng thực tế và theo kích cỡ, hình dạng sử dụng tùy theo mục đích của mỗi ngành hàng.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất các loại màng PE, túi ni lông, băng dính và các sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp, Gia Hưng tự tin cam kết về chất lượng sản phẩm và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Thông tin chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIA HƯNG

Địa chỉ: A9-03, Tòa Nhà Hateco Hoàng Mai, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0965809060

Email: giahungpro.vn@gmail.com

Website: https://giahungpro.vn/

Trường Thịnh