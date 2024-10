Giá xăng ngày 17/10 tăng hay giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (17/10).

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô bất ngờ lao dốc, đặc biệt sau khi có thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu thô hoặc hạt nhân của Iran.

Ngày 15/10, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore đã về mức 84,88 USD/thùng với xăng RON 95, giảm 4 USD/thùng so với tuần trước (ngày 7/10); xăng RON 92 cũng về còn 78,39 USD/thùng, giảm hơn 4 USD/thùng. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm trong kỳ điều hành này.

Cụ thể, giá xăng dự kiến giảm khoảng 100-150 đồng/lít còn dầu diesel có thể giảm khoảng 150-200 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trích Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm ít hơn.

Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng và dầu sẽ cùng giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Chiết khấu xăng dầu ngày 15/10 ở nhiều kho đang lên mức khoảng 1.100-1.650 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng, hiện giá nhiên liệu này ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm cuối tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 20 lần, giảm 21 lần; dầu diesel có 18 lần tăng và 21 lần giảm.

Hiện, dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Trong đó, số dư quỹ tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp nắm một nửa thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước - chiếm hơn một nửa, ở mức gần 3.079 tỷ đồng.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 10/10, cơ quan điều hành quyết định tăng 990 đồng/lít với xăng E5 RON 92 lên 19.840 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.260 đồng/lít, lên mốc 21.060 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 11.100 đồng/lít, lên 18.500 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 1.140 đồng/lít, lên mức 18.790 đồng/lít; dầu mazut tăng lên 15.910 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, sau khi Washington Post đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Mỹ rằng họ sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran để trả đũa vụ tập kích hồi đầu tháng này, giá dầu đã lao dốc mạnh.

Bên cạnh đó, dữ liệu nhập khẩu kém tích cực của Trung Quốc và dự báo kém lạc quan về nhu cầu dầu thô thế giới từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng là nguyên nhân khiến giá dầu giảm.

Theo dữ liệu của Trading Economics, 23h ngày 15/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 70,13 USD/thùng, giảm 4,94% so với một ngày trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 73,7 USD/thùng, giảm 4,75%.