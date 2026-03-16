Giá xăng dầu biến động, thêm một Bộ xắn tay vào cuộc

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về tác động của chiến sự Trung Đông đến tình hình vận tải trong nước.

Giá nhiên liệu bay, cước vận tải đều tăng

Với lĩnh vực hàng không, tại thị trường nhiên liệu hàng không châu Á, giá Jet A-1 theo điều kiện FOB tại Singapore duy trì ở mức khoảng 198-200 USD/thùng, cho thấy nguồn cung nhiên liệu tinh chế vẫn ở trạng thái thắt chặt.

Đồng thời, cấu trúc giá thị trường tiếp tục duy trì trạng thái giá đảo (backwardation), phản ánh nhu cầu giao ngay cao trong khi nguồn cung ngắn hạn hạn chế.

Đối với cước vận tải, giá cước châu Á - châu Âu tăng trên 20%, lên 2.300-2.500 USD/container 40 feet; giá cước châu Á - châu Âu (Địa Trung Hải) tăng 10%, lên 3.200-3.500 USD/container 40 feet. Trong bối cảnh các hãng tàu tiếp tục điều tiết năng lực vận tải đồng thời thực hiện tăng giá cước, Drewry dự báo giá cước giao ngay có thể tiếp tục tăng trong các tuần tới.

Drewry nhận định rằng căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó có thể tạo áp lực làm tăng giá cước vận tải container trong ngắn hạn.

Ngoài ra, nhiều hãng tàu đã thông báo thu phụ thu chiến tranh và phụ thu xăng dầu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; mức phụ thu phụ thuộc vào tuyến vận tải, hành trình vận tải, quãng đường vận tải và tác động đối với từng tuyến, do vậy mức thu của các hãng tàu là khác nhau.

Tương tự, tính đến ngày 16/3, giá cước, chi phí vận tải đường bộ tại Việt Nam có nhiều biến động do giá xăng/dầu tăng cao (tăng 20-30%). Các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện điều chỉnh đều tuân thủ quy định kê khai giá, niêm yết công khai tại bến xe để hành khách lựa chọn.

Đề xuất hỗ trợ thuế, phí cho doanh nghiệp vận tải

Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện "các giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra", trong đó chú trọng giải pháp đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động nhằm đảm bảo nguồn cung xăng, dầu trong nước.

Bộ kiến nghị tiếp tục thiết lập cơ chế làm việc cấp cao với các nước trong khu vực (như Thái Lan, Trung Quốc) để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được các hợp đồng mua nhiên liệu Jet A-1 đã ký cũng như việc mua hàng trong tương lai.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí có phương án mở rộng nguồn nhập nguyên liệu đầu vào để duy trì hoạt động và bảo đảm nguồn cung xăng, dầu trong nước. Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu có phương án ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các doanh nghiệp chủ đạo vận tải, xây dựng trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu thiếu hụt không đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu trong một khoảng thời gian phù hợp để ứng phó với tình hình diễn biến giá xăng, dầu thế giới.

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về thuế, phí liên quan đến các doanh nghiệp vận tải như giảm 50% phí cất hạ cánh, điều hành bay trong lĩnh vực hàng không; miễn, giảm lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa cho phương tiện thủy nội địa; xem xét bổ sung nhiên liệu phục vụ hoạt động vận tải vào danh mục hàng hóa được giảm VAT từ 10% xuống mức phù hợp.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan này cũng đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp có công hàm đến các nước UAE, Arab Saudi và một số nước lân cận đề nghị hỗ trợ khi tàu và thuyền viên Việt Nam có nhu cầu về lương thực nhu yếu phẩm.