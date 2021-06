Giá đồng bạc xanh lại giảm không phanh

Dân trí Tỷ giá trung tâm ngày 9/6 do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm mạnh tới 23 đồng so với ngày 8/6, còn 23.107 đồng/USD. Giá mua bán USD trên thị trường tự do cũng tiếp tục giảm.

Như vậy, tỷ giá trung tâm đã giảm phiên thứ hai liên tiếp với tổng mức giảm là 33 đồng. Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.800 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.414 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong sáng 9/6 ở mức 22.975 đồng/USD đối với mua vào và 23.750 đồng/USD với giá bán ra. Giá USD mua vào của ngày 8/6 và 9/6 đã giảm 150 đồng/USD so với ngày 7/6. Hôm nay 9/6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 23 đồng so với hôm qua, còn mức 23.107 đồng/USD (Ảnh minh họa). Sáng nay, giá mua - bán đồng đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng không nhiều biến động so với cuối phiên trước. Giá mua thấp nhất đang ở mức 22.830 đồng/USD, giá mua cao nhất đang ở mức 22.870 đồng/USD. Còn ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất đang ở mức 23.040 đồng/USD, giá bán cao nhất đang ở mức 23.067 đồng/USD. Trong đó, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ACB đang cùng niêm yết USD ở mức 22.860 - 23.060 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD giảm khoảng 20 - 30 đồng, về mức 23.120 - 23.160 đồng (mua vào - bán ra). Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 90,084 điểm, giảm nhẹ so với thời điểm mở cửa. Giá USD trên thế giới giảm nhẹ khi các nhà đầu tư trông chờ dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), qua đó để đánh giá sự phục hồi của kinh tế toàn cầu và quan điểm của các nhà hoạch định chính sách. An Hạ