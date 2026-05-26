Giá dầu lao dốc gần 7%: Cơn hạ sốt bất ngờ và kịch bản thực tế phía sau

Theo dữ liệu từ Reuters, tính đến 5h ngày 26/5 (giờ Việt Nam) giá dầu Brent đã giảm mạnh 7,24 USD, tương đương 7,15%, xuống mức 96,14 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng mất 6,30 USD, tương đương 6,52%, chốt phiên ở mức 90,3 USD/thùng.

Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt làn sóng bán tháo này đến từ những tín hiệu lạc quan về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran. Các nguồn tin quốc tế cho biết, đoàn đàm phán của Iran đã có mặt tại Doha (Qatar) để thảo luận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột kéo dài. Thông tin này ngay lập tức thắp lên hy vọng về việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz - cửa ngõ huyết mạch vận chuyển dầu mỏ của thế giới.

Sau nhiều tuần neo ở vùng cao, giá dầu Brent trong phiên 25/5 đã giảm hơn 7 USD mỗi thùng, xuống quanh 96 USD, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng mất hơn 6% (Ảnh: EE).

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định rằng dù thỏa thuận chưa hoàn tất, nhưng tâm lý thị trường đang đặt cược vào việc dòng chảy dầu sẽ sớm được lưu thông trở lại. Điều này đã giúp loại bỏ một phần đáng kể "phần bù rủi ro" vốn đã đẩy giá dầu neo cao trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong phiên này khá thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ Memorial Day. Điều này đồng nghĩa với việc biên độ giảm giá có thể đã bị khuếch đại bởi tính thanh khoản thấp, và thực tế thị trường vẫn đang trong trạng thái "nín thở" chờ đợi những diễn biến cụ thể hơn từ bàn đàm phán.

Vì sao giá dầu chưa chạm mốc 150 USD/thùng như dự báo?

Một câu hỏi lớn đang đặt ra cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp là vì sao sau 3 tháng eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn, giá dầu vẫn chỉ dao động quanh ngưỡng 100 USD thay vì chạm mốc 150 USD/thùng như nhiều kịch bản thảm họa trước đó?

Theo phân tích từ Oilprice, thị trường đang vận hành dựa trên những "bộ giảm xóc" tạm thời. Đầu tiên và quan trọng nhất là lượng tồn kho thương mại toàn cầu và dầu lưu trữ nổi trên biển. Thế giới bước vào cuộc khủng hoảng này với một lượng dự trữ lớn hơn dự kiến, đóng vai trò như một lớp đệm hấp thụ cú sốc nguồn cung ban đầu.

Bên cạnh đó, công suất dự phòng của OPEC, đặc biệt là từ Saudi Arabia, đã tạo ra một tâm lý an tâm nhất định cho thị trường. Dù không thể thay thế hoàn toàn nguồn cung từ Vùng Vịnh trong dài hạn, nhưng sự hiện diện của nguồn lực này đã ngăn chặn các đợt tăng giá mang tính hoảng loạn.

Yếu tố cuối cùng giúp "hạ nhiệt" giá dầu chính là hiện tượng phá hủy nhu cầu. Khi giá năng lượng duy trì ở mức cao, người tiêu dùng và các doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi đã chủ động cắt giảm tiêu thụ. Sự sụt giảm nhu cầu này, dù nhỏ, đã góp phần cân bằng lại phần nào sự thiếu hụt nghiêm trọng ở phía cung.

Dù vậy, chuyên gia Robert Rapier trên Oilprice cảnh báo rằng đây có thể chỉ là "sự trì hoãn" chứ không phải là giải pháp triệt để. Những lớp đệm này là hữu hạn và đang bị tiêu hao dần theo từng tuần. Khi tồn kho giảm xuống dưới ngưỡng vận hành an toàn, hệ thống sẽ mất đi tính linh hoạt và trở nên cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ biến động nhỏ nào.

Bài toán thực tế: "Nút thắt" không dễ tháo gỡ

Dù các chính trị gia đang nỗ lực đàm phán, giới chuyên gia kinh tế lại nhìn nhận vấn đề dưới góc độ kỹ thuật và vận hành khắt khe hơn. Theo Bloomberg, ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết ngay lập tức, việc khôi phục dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn sẽ mất nhiều tháng.

Các cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại trong xung đột cần thời gian để sửa chữa và kiểm định an toàn. Bà June Goh, chuyên gia phân tích tại Sparta Commodities, nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung cơ bản khoảng 10-11 triệu thùng/ngày không thể biến mất sau một đêm. Thị trường vẫn sẽ phải tiếp tục rút dầu từ kho dự trữ cho đến khi sản lượng tại Trung Đông trở lại trạng thái bình thường.

Hơn nữa, các nhà phân tích tại UBS lưu ý rằng điều quan trọng nhất cần theo dõi lúc này là "dòng chảy vật lý" của dầu mỏ chứ không chỉ là những tuyên bố chính trị. Hiện tại, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế rất lớn. Dù đã có một vài tàu chở LNG và tàu dầu rời cảng sau nhiều tháng mắc kẹt, nhưng đó mới chỉ là những tín hiệu đơn lẻ, chưa đủ để tạo thành một xu hướng phục hồi bền vững.

Một số tàu LNG và tàu dầu đã rời cảng sau nhiều tháng mắc kẹt, nhưng thị trường vẫn chưa xem đó là tín hiệu phục hồi rõ ràng (Ảnh: Invezz).

Tổng thống Mỹ Donald Trump dù xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp nhưng cũng không quên đưa ra những cảnh báo về các kịch bản dự phòng nếu đối thoại thất bại. Điều này cho thấy sự bấp bênh vẫn đang bủa vây thị trường năng lượng.

Hiện tại, thị trường dầu mỏ toàn cầu đứng giữa hai kịch bản. Nếu dòng chảy qua Hormuz dần được khôi phục, giá dầu có thể tiếp tục hạ nhiệt và thị trường bước vào giai đoạn tái tích lũy tồn kho.

Ngược lại, nếu quá trình đàm phán tiếp tục kéo dài hoặc xuất hiện thêm gián đoạn mới, các “tấm đệm” hiện tại có thể nhanh chóng cạn đi. Khi đó, áp lực tăng giá sẽ quay trở lại theo cách quyết liệt hơn nhiều.