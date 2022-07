Gạo A An chinh phục thị trường Nhật Bản

Đại sứ Vũ Hồng Nam (thứ 3 từ trái qua), đại diện Tập đoàn Tân Long, Ngân hàng Kiraboshi Nhật Bản và các đối tác tham dự sự kiện ra mắt gạo A An tại Nhật Bản (Ảnh: Tân Long).

Chinh phục thị trường Nhật

Ngày 30/6, tại Tokyo, Nhật Bản, dưới sự chứng kiến của Đại sứ quán Nhật Bản, Tập đoàn Tân Long, Ngân hàng Kiraboshi Nhật Bản (đơn vị kết nối doanh nghiệp), đơn vị nhập khẩu Sun-Tommy và đơn vị phân phối Spice House đã tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm gạo A An được bày bán trong các hệ thống siêu thị của Nhật Bản.

Trước đó, Tập đoàn Tân Long (chủ sở hữu thương hiệu gạo A An) đã xuất khẩu thành công lô hàng gạo ST25 mang thương hiệu A An vào Nhật sau khi vượt qua quy trình kiểm nghiệm vô cùng khắt khe đối với hơn 450 chỉ tiêu. Đây cũng là một trong số ít thương hiệu gạo nội địa được xuất khẩu thành công vào thị trường cực kỳ khó tính như Nhật Bản. Sự kiện mang ý nghĩa lớn không chỉ của thương hiệu gạo A An mà còn là của nền nông nghiệp Việt Nam, khi đã nâng tầm gạo đặc sản Việt Nam, góp phần hội nhập sâu rộng vào chuỗi nông sản toàn cầu, nâng cao giá trị và đáp ứng xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Gạo A An nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng Nhật Bản (Ảnh: Tân Long).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Chánh Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long - cho biết, doanh nghiệp đã có kinh nghiệm sản xuất và là doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu tại Việt Nam sang 20 quốc gia trên thế giới. Việc gạo A An xuất khẩu thành công vào thị trường Nhật Bản là thành công bước đầu trong việc mang thương hiệu gạo A An ra thế giới.

"Trong thời gian tới, Tân Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các dòng sản phẩm gạo chủ lực khác như ST24, ST24 Organic và Japonica sang Nhật, để người Nhật, cộng đồng người châu Á, đặc biệt là Kiều bào Việt Nam tại Nhật có cơ hội tiếp cận và sử dụng các sản phẩm gạo đặc sản, chất lượng cao của Việt Nam. Sau Nhật Bản, Tân Long sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các thị trường lớn tiềm năng khác như Mỹ hay EU…", ông Trung nói.

Ông Nguyễn Chánh Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long tham quan siêu thị bày bán gạo A An ST25 (Ảnh: Tân Long).

Khát vọng nâng tầm thương hiệu nông nghiệp quốc gia

Là tập đoàn kinh doanh nông nghiệp đa ngành và bắt đầu tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, phân phối gạo từ năm 2010, Tân Long không chỉ đặt mục tiêu phát triển thị trường trong nước mà còn coi việc xây dựng thương hiệu gạo Việt ra thế giới là trách nhiệm của mình.

Để có đủ nguồn nguyên liệu sạch, Tân Long liên kết cùng các hợp tác xã tổ chức "Cánh đồng lớn - Cánh đồng hạnh phúc". Cụ thể, A An xây dựng quy trình quản lý canh tác, sản xuất khép kín "từ cánh đồng đến bàn ăn" thông qua việc bao tiêu những cánh đồng mẫu lớn. Tân Long sử dụng giống lúa thuần chủng từ kỹ sư Hồ Quang Cua, chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp và là "cha đẻ" của gạo ngon nhất thế giới ST25 cũng như những loại gạo hàng đầu thế giới hiện nay như ST24, Japonica…

Cùng với đó, Tân Long luôn kiểm soát nghiêm ngặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học; không dùng giống lúa biến đổi gen; không dư lượng thuốc trừ sâu; không chất tạo màu, tạo mùi, bảo quản, tẩy trắng. Nhiều sản phẩm gạo hữu cơ được canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của USDA, JAS, EU.

Đến nay, Tập đoàn Tân Long đã vận hành 5 nhà máy gạo, với tổng diện tích đạt 470.000 m2, công suất sấy hơn 4.000 tấn/ngày, tổng sức chứa 400.000 tấn. Các nhà máy đều được đặt tại những vị trí thuận lợi về vận chuyển hoặc trong vùng giao thương của các tỉnh trồng lúa lớn của Đồng bằng Sông Cửu Long như: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và đạt đủ các chứng nhận quan trọng về an toàn thực phẩm và không chứa các chất cấm theo tiêu chuẩn quốc tế, như chứng nhận BRC, HALAL, HACCP và ISO 22000:2018.

Sự kiện khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy gạo Hạnh Phúc - nhà máy gạo có quy mô lớn hàng đầu châu Á hiện nay - đã đánh dấu một cột mốc lớn mới của Tân Long trên chặng đường tạo nên những sản phẩm gạo sạch chinh phục thị trường quốc tế.

Nhà máy gạo Hạnh Phúc với quy mô hàng đầu châu Á, công suất chứa 240.000 tấn/vụ (Ảnh: Tân Long).

Tân Long cũng trở thành doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo Japonica lớn của châu Á giai đoạn 2017-2019.

Ra mắt vào tháng 7/2019, đến nay thương hiệu gạo A An đã chinh phục người tiêu dùng trong nước cùng hàng loạt giải thưởng lớn. Hiện gạo A An đã được phân phối tại hơn 25.000 điểm bán trên toàn quốc, tổng sản lượng tiêu thụ gạo nội địa trung bình hàng năm đạt gần 400.000 tấn. Kênh phân phối gạo A An sẽ nâng lên 100.000 điểm bán vào cuối năm 2025, và tiếp tục mở rộng lên 200.000 điểm bán vào năm 2030, tương ứng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ một triệu tấn gạo chất lượng cao.