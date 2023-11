FPT Retail vẫn gặp khó dù chuỗi Long Châu đem về 11.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) sở hữu chuỗi cửa hàng FPT Shop (bán lẻ điện thoại, máy tính bảng, laptop), F.Studio (phân phối sản phẩm Apple) và chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Theo kết quả kinh doanh quý III, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 8.236 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022.

Chuỗi FPT Shop đạt 4.104 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng quan thị trường bán lẻ trong quý III vẫn chưa phục hồi so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến doanh thu lũy kế chuỗi FPT Shop 9 tháng đạt 12.222 tỷ, giảm 20% so với cùng kỳ.

Chuỗi dược phẩm FPT Long Châu ghi nhận mức doanh thu trung bình/nhà thuốc/tháng ở mức gần 1,1 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế 9 tháng của chuỗi này đạt 11.088 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 200 tỷ đồng trong quý II/2023.

Tính chung 9 tháng đầu năm, ông lớn bán lẻ đạt 23.160 tỷ doanh thu (xấp xỉ 1 tỷ USD) và tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu online toàn công ty đạt 4.222 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất.

Tuy nhiên, công ty lỗ trước thuế 197 tỷ đồng. Đơn vị này cho biết vẫn gặp khó khăn đến từ mảng bán lẻ ICT.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc 9 tháng đầu năm, chuỗi FPT Shop sở hữu 791 cửa hàng trên toàn hệ thống. Trong khi đó, FPT Long Châu nâng số lượng nhà thuốc có doanh thu lên đến 1.384 nhà thuốc, mở mới 447 nhà thuốc so với đầu năm 2023.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của FPT Retail đạt 11.720 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho đạt 7.290 tỷ đồng, tăng 12% và chiếm 62% tổng tài sản.

Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng của ông lớn ngành bán lẻ là trên 1.578 tỷ đồng, giảm 15% sau 9 tháng và chiếm 14% tổng tài sản. Trong khi đó, dư nợ tài chính là 5.646 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn. 3 quý đầu năm, công ty nhận về 34 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay song chi phí lãi vay cũng đạt tới hơn 221 tỷ đồng.

Nợ phải trả của đơn vị này tăng 17% so với đầu năm, lên 9.924 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn ở mức hơn 5.600 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu đạt 1.795 tỷ đồng, đã bao gồm 340 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.