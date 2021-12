FireAnt vượt ngưỡng hơn 1 triệu người dùng đầu tư chứng khoán

Dân trí Công cụ hỗ trợ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam - FireAnt tới nay đã đạt mốc hơn 1 triệu người dùng trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục phá kỷ lục về thanh khoản cũng như số lượng tài khoản mở mới.

Tính đến tháng 12, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tại Việt Nam liên tiếp lập kỉ lục với 221.314 tài khoản chỉ trong vòng 1 tháng (theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Việt Nam). Thị trường chứng khoán đang là kênh đầu tư hút tiền với những phiên giao dịch tỷ đô. Dòng tiền cuồn cuộn từ những nhà đầu tư F0 chảy vào thị trường lấn át sự bán ròng của khối ngoại trong 1 năm qua, song, việc tham gia vào thị trường chứng khoán nhưng "mù thông tin", "đầu tư chỉ cần 3 chữ cái" đã khiến nhiều nhà đầu tư F0 "đu đỉnh" và nhận lại những khoản lỗ không nhỏ từ thị trường.

Việc thật sự tìm hiểu đầu tư một cách nghiêm túc và xây dựng một chiến thuật hợp lý là vô cùng cần thiết đối với bất kỳ nhà đầu tư nào dù mới tham gia thị trường hay đã ở trong thị trường 1 thời gian dài. Thấu hiểu nhu cầu của các nhà đầu tư, FireAnt.vn là sản phẩm dẫn đầu trên thị trường chứng khoán việt mang đến công cụ hỗ trợ đầy đủ tối ưu giúp cho người dùng tự tin tham gia thị trường.

Bộ sản phẩm hỗ trợ đầu tư chứng khoán FireAnt.

Công cụ hỗ trợ đầu tư chứng khoán dành cho người Việt

Tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào thị trường tài chính - chứng khoán, FireAnt xuất hiện trên thị trường từ năm 2016, trở thành công cụ đi đầu trong việc việt hóa các tính năng và sử dụng trực tiếp biểu đồ ngay trên trình duyệt web, với đầy đủ các thông tin ngay trên biểu đồ như sự kiện, giao dịch cổ đông lớn,…

Sau nhiều năm phát triển, FireAnt hiện nay đã trở thành công cụ phổ biến hàng ngày cho nhà đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với hơn 1 triệu người dùng. FireAnt cung cấp trọn bộ thông tin cần thiết đến người dùng qua giao diện trực quan và dễ hiểu nhất, thay đổi cách tiếp cận thị trường của nhà đầu tư bằng việc chủ động đưa thông tin đến người dùng thông qua tin tức, cảnh báo theo thời gian thực.

Hỗ trợ đa nền tảng

Nếu như trước đây nhà đầu tư cần theo dõi bảng điện, xem biểu đồ, cập nhật tin tức từ nhiều nguồn khác nhau thì bộ công cụ của FireAnt đã mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm xuyên suốt cho nhà đầu tư chứng khoán với các sản phẩm FireAnt for Web trên trình duyệt, FireAnt for Mobile trên 2 nền tảng Android và iOS, FireAnt for Amibroker và FireAnt for Excel - phiên bản cho nhà đầu tư nâng cao.

Giao diện thân thiện, watchlist đóng vai trò trung tâm

Giao diện của FireAnt được thiết kế dễ nhìn, có hai chế độ sáng và tối.

Người sử dụng cũng có thể tự tạo không gian làm việc (workspace) riêng cho mình bằng cách thêm hoặc bỏ bớt các trang thông tin và chức năng trên màn hình. Bên cạnh đó, người dùng có thể lưu các cài đặt của mình thành nhiều workspace để sử dụng cho các mục đích khác nhau, cũng như sử dụng ở các thiết bị khác nhau.

Watchlist (danh mục theo dõi cổ phiếu) không chỉ đơn thuần cập nhật giá cổ phiếu mà còn đóng vai trò trung tâm giúp người dùng theo dõi được các tin tức riêng từ watchlist, thông tin từ cộng đồng, các cảnh báo đặt riêng cho watchlist,…

Phù hợp với mọi đối tượng

Ngoài cung cấp các chỉ số tài chính mà những nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản hay sử dụng, FireAnt là mang đến biểu đồ kĩ thuật được việt hóa và phát triển thêm các chỉ số riêng từ FireAnt như MCDX, Magic Trend, KDJ,… 1 số chỉ báo khác được FireAnt tích hợp thêm tín hiệu mua/bán, giúp các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kĩ thuật có thể nhanh chóng xác định điểm vào cổ phiếu cũng như điểm chốt lời, giảm thiểu rủi ro thua lỗ, đặc biệt với những người mới tham gia thị trường.

Bộ lọc real-time: Lọc tìm các cổ phiếu theo thời gian thực

Với hơn 1650 mã trên 3 sàn chứng khoán, rất khó để một nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới có thể chọn ra một cổ phiếu tốt.

Một chức năng nổi bật của FireAnt bên cạnh Watchlist chính là bộ lọc theo thời gian thực (real-time). Bộ lọc cổ phiếu giúp nhà đầu tư có thể chọn ra cổ phiếu tùy theo các tiêu chí về Phân tích kỹ thuật hay Phân tích cơ bản. Các chỉ số được FireAnt cập nhật theo thời gian thực nên có tính chính xác hơn cả.

Nhìn chung, bộ sản phẩm FireAnt hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều tính năng mới để khẳng định vị thế dẫn đầu trong tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng so với khu vực.

Trường Thịnh