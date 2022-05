FE Credit thưởng nóng 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Tối 21/5, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc lần thứ 3 liên tiếp đạt tấm huy chương vàng SEA Games khi giành chiến thắng 1 - 0 trước tuyển nữ Thái Lan. Thành tích này cũng ghi nhận thêm kỷ lục mới cho đội tuyển nữ khi đã bảo vệ thành công lần thứ 7 "ngôi hậu" tại SEA Games 31, trong đó có 3 lần liên tiếp.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp đạt tấm huy chương vàng SEA Games. (Nguồn: Duy Linh)

Với tinh thần thi đấu quyết liệt của tuyển nữ Việt Nam, để khích lệ các tuyển thủ, ban lãnh đạo công ty FE Credit đã nhanh chóng quyết định thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá nữ. Điều này thể hiện sự quan tâm, mong muốn các cầu thủ luôn nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang lại vinh quang cho tổ quốc và xây dựng một hình ảnh đẹp về Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong thời gian qua, FE Credit luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt đến đời sống và nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của phụ nữ Việt Nam. Đối với lĩnh vực thể thao, công ty mong muốn được chung tay, góp sức để bóng đá Việt Nam khẳng định được vị trí của mình trong khu vực và đạt những thành tích cao tại các châu lục và thế giới.

Đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. (Nguồn: VFF)

