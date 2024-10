Fatzbaby xây dựng sân chơi tại các điểm trường cho trẻ em trên đảo Lý Sơn

Lý Sơn, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, không chỉ nổi danh bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi cộng đồng ngư dân đang ngày đêm bám biển. Từ thời nhà Nguyễn, Lý Sơn đã có truyền thống đặc biệt về xuất hành ra Hoàng Sa và Trường Sa, bảo vệ biên cương, chủ quyền đất nước.

Qua bao thế hệ, những người con Lý Sơn vẫn tiếp nối truyền thống, quyết tâm giữ gìn từng tấc biển, tấc đất. Mỗi năm, những chuyến ra khơi không chỉ là cuộc mưu sinh mà còn là hành trình cống hiến và hy sinh không ngừng nghỉ, lan tỏa ra cộng đồng, có những gia đình mà cha ông, con cái đều chung tay gánh vác trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc.

Fatzbaby trao tặng sân chơi ngoài trời cho 6 điểm trường mầm non tại huyện đảo Lý Sơn.

Do khoảng cách xa đất liền và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cuộc sống trên đảo Lý Sơn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng và kinh tế còn hạn chế, đặc biệt đối với trẻ em. Thiếu khu vui chơi và cơ sở giáo dục đầy đủ là thực tế mà người dân nơi đây phải đối mặt, nhất là những gia đình có cha mẹ bám biển, khiến trẻ em thiếu cả vật chất lẫn điều kiện phát triển tinh thần và thể chất.

Hiểu rõ những thiệt thòi của người dân nơi đây, đại diện Fatzbaby đã chia sẻ sau khi đến Lý Sơn: "Hình ảnh người dân và con em Lý Sơn kiên cường bám trụ với biển đã khiến Fatzbaby quyết tâm thực hiện dự án tài trợ xây dựng các khu vui chơi tại nhiều điểm trường học. Chúng tôi mong muốn thông qua dự án này sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm hơn, vững lòng hơn trong những chuyến ra khơi dài ngày".

Fatzbaby đã trao tặng thiết bị đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non ở huyện đảo Lý Sơn.

Thương hiệu chủ động tài trợ xây dựng 6 khu vui chơi tại 6 điểm trường mầm non Lý Sơn với tổng mức tài trợ là 900 triệu đồng, gồm có: trường mầm non An Hải (cơ sở thôn Tây An Hải), trường mầm non An Vĩnh (cơ sở thôn Đông An Vĩnh), điểm trường thôn Tây An Vĩnh, điểm trường Dinh Đụn (thôn Tây An Vĩnh), điểm trường Cây Cám (thôn Đông An Vĩnh) và trường mầm non Lý Sơn. Số thiết bị như cầu trượt, xích đu, nhiều thiết bị vận động khác đã góp phần cho các trường mầm non có đủ đồ dùng, đồ chơi, tạo cho thế hệ trẻ đảo Lý Sơn có thêm niềm vui, hứng khởi mỗi khi đến trường.

Đại diện nhãn hàng Fatzbaby trao đổi cùng hiệu trường trường mầm non An Vĩnh về bố trí sân chơi ngoài trời cho trẻ.

"Trẻ em là tương lai của Lý Sơn, kế thừa ý chí bảo vệ biển đảo quê hương. Do đó, đầu tư vào giáo dục và phát triển toàn diện cho các em là việc làm cấp thiết và ý nghĩa. Vậy nên, trong suốt nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, ngoài việc tài trợ thiết bị chăm sóc mẹ và bé cho hơn 50 bệnh viện trên toàn quốc, Fatz còn quan tâm đến các dự án dành cho trẻ em", đại diện Fatzbaby chia sẻ.

Sân chơi tại trường mầm non An Hải.

Qua những đóng góp tích cực cho xã hội, Fatzbaby đã khẳng định vị thế của thương hiệu không chỉ qua chất lượng sản phẩm mà còn bởi những hành động thiết thực.

Fatzbaby, trực thuộc Công ty Genex, thể hiện cam kết phát triển bền vững và mang lại giá trị cho cộng đồng qua dự án tại Lý Sơn, khẳng định tầm nhìn dài hạn của thương hiệu trong việc xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ. Sắp tới, Fatzbaby tiếp tục triển khai nhiều dự án thiết thực khắp cả nước, với sứ mệnh vì cộng đồng và thế hệ trẻ, theo tinh thần "Fatzbaby - đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia".