F88 hỗ trợ nhu yếu phẩm đồng hành cùng người dân và y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Dân trí Với mục tiêu san sẻ bớt gánh nặng, khó khăn trong mùa dịch, cán bộ nhân viên F88 đã quyên góp gửi tặng nhu yếu phẩm bao gồm: Nước, sữa, gạo, dầu ăn, hạt nêm… để đồng hành cùng bà con và y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Thay cho lời cảm ơn và tri ân tới các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19, "Quỹ Hạt gạo yêu thương" do gần 3000 cán bộ nhân viên F88 đã tiếp lửa cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch bằng việc ủng hộ nhu yếu phẩm cho công tác phòng và chống dịch trên địa bàn tại TPHCM với gần 700 thùng nước suối, sữa tươi cho y bác sĩ như: Công an Thị xã Hoóc Môn, công an phường 2 - quận 10, công an phường An Thới quận 12, bệnh viện Quân y Miền Đông, bệnh viện dã chiến Thu dung…

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, sự chung tay của cán bộ nhân viên F88 là cần thiết để hỗ trợ kịp thời đến các y bác sĩ, tình nguyện viên… đang chiến đấu tại tuyến đầu cũng như phần nào tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ có thể vững tâm chiến đấu với dịch bệnh đang ngày một căng thẳng.

Hiểu được sự khó khăn của bà con và để thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của F88 chung tay cùng khó khăn với bà con đang đại dịch, F88 đã nhanh chóng gửi trao tặng 1,5 tấn gạo và 100 thùng nước suối cho người dân khó khăn tại khu vực phường 15, quận Tân Bình, TPHCM. Tại Hà Nội, F88 cũng đã mang yêu thương tới 100 hộ gia đình khó khăn tại khu vực phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm với 100 phần quà nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn.

Trước đó, 2150 suất quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị… cũng được cán bộ nhân viên F88 trao tận tay cho các bà con quanh khu vực phòng giao dịch của F88 ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa…

Đây không chỉ là những mặt hàng thiết yếu trao tặng tới bà con vùng dịch để vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày mà còn là những món quà ấm áp từ tấm lòng của những con người F88.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương đã phải áp dụng Chỉ thị 15, 16 để thực hiện giãn cách xã hội. Cuộc sống của người dân càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vì hoạt động kinh doanh trong đa số lĩnh vực bị đình trệ, nhiều người bị mất hẳn thu nhập, một số khác bị cắt giảm lương. Trong khi đó, các chi phí sinh hoạt, ăn ở và phục vụ các nhu cầu thiết yếu khác vẫn phát sinh và cần phải chi trả, tiêu dùng.

Chính vì vậy, F88 hỗ trợ vay vốn nhanh cho người dân trong thời điểm dịch bệnh do Covid-19 kéo dài hiện nay với gói hỗ trợ giảm 40% chi phí vay cho các khoản vay hiện tại của người dân. Song song với đó, để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng và vừa cung cấp được giải pháp tài chính kịp thời giúp khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, F88 thực hiện triển khai gói dịch vụ "Vay tiền tại nhà".

Với gói "Vay tiền tại nhà" này, F88 cam kết không tiếp xúc với khách hàng ở những địa phương thực hiện Chỉ thị 15, 16. Việc thẩm định, định giá tài sản cầm cố, ký hợp đồng cầm cố được thực hiện thông qua internet với việc ứng dụng các nền tảng, kỹ thuật công nghệ hiện đại và F88 sẽ giải ngân bằng hình thức chuyển khoản cho khách hàng. Sau khi ký kết hợp đồng điện tử, khách hàng sẽ gửi giấy tờ cá nhân cho F88 thông qua các đơn vị bưu chính chuyển phát hợp tác với F88 mà các đơn vị đó được phép hoạt động trong tình hình giãn cách.

Đối với những địa phương không thực hiện Chỉ thị 15, 16 và không phải thực hiện giãn cách xã hội, F88 vẫn hỗ trợ cho khách hàng vay tiền tại các phòng giao dịch của F88. Đồng thời, với sự chủ động và ý thức, trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch Covid, trong thời gian này, F88 vẫn luôn yêu cầu các nhân viên ở những địa phương không phải giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm quy tắc 5K, giữ khoảng cách khi giao tiếp với khách hàng và có mặt kính che giữa nhân viên, khách hàng.

Bên cạnh đó, phòng giao dịch của F88 luôn được trang bị đầy đủ và hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng, chống Covid-19 khi tiếp khách hàng như: Khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Tất cả các nhân viên F88 phải thực hiện khai báo y tế định kỳ và được kiểm soát, quản lý bởi bộ phận có chức năng của doanh nghiệp.

Trường Thịnh