EVNNPC thực hiện an toàn phòng cháy trong sử dụng điện và quản lý vận hành lưới phân phối

Dân trí Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang nỗ lực thực hiện các quy định an toàn phòng cháy trong sử dụng điện và quản lý vận hành lưới phân phối.

Là một đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) chịu trách nhiệm quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) với mục tiêu luôn đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Huấn luyện an toàn PCCC tại PC Điện Biên.

Do đó, để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, có thể hỗ trợ nhân dân, khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, trong thời gian qua, các đơn vị trong EVNNPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện, đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong sản xuất kinh doanh.

Tổ chức bộ máy thực hiện PCCC đồng bộ từ Tổng công ty đến cấp cơ sở

Theo ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC, trong những năm qua, 100% các đơn vị trong EVNNPC thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, Cảnh sát PCCC các cấp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của cơ sở, hộ tiêu thụ điện và tham gia các đoàn kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện trên địa bàn.

Diễn tập PCCC định kỳ tại PC Bắc Ninh.

Công tác PCCC luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ trung ương đến cơ sở, do vậy, công tác tổ chức thực hiện PCCC trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc được triển khai đồng bộ, bài bản từ cấp Tổng công ty đến cấp cơ sở.

Tại Tổng công ty, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ cụ thể cho một Phó Tổng Giám đốc tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác PCCC; tại 40 đơn vị, cơ sở trực thuộc Giám đốc hoặc Phó Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm về công tác PCCC của đơn vị, cơ sở; giao Ban an toàn EVNNPC (phòng an toàn các Công ty Điện lực) là đầu mối quản lý, tham mưu về công tác PCCC; tại mỗi đơn vị cơ sở (Điện lực, phân xưởng..) có một cán bộ (chuyên viên) kiêm nhiệm theo dõi, thực hiện công tác PCCC của đơn vị, cơ sở.

Kiểm tra đường điện và khuyến cao nhân dân thực hiện các biện pháp PCCC để không để xảy ra sự cố cháy nổ trong đốt nương, làm rẫy,... vi phạm an toàn hành lang lưới điện gây nguy cơ cháy nổ tại Đội.

Tại các đơn vị của EVNNPC đều thành lập Ban chỉ huy PCCC, các thành viên trong Ban chỉ huy được phân công cụ thể, rõ ràng; mỗi đơn vị, cơ sở, trạm biến áp trung gian trở lên.. được thành lập Đội (Tổ) PCCC cơ sở và được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ PCCC, sau huấn luyện được cấp giấy chứng nhận đáp ứng được yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Hiện tại toàn EVNNPC có 2.789 người trong Ban chỉ huy PCCC cơ sở; 608 đội PCCC cơ sở, gồm 7.600 đội viên.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tuyên truyền về PCCC, được Tổng Công ty và các đơn vị thành viên thực hiện định kỳ, đột xuất đúng quy định. Đến 30/6, 100% các đơn vị, cơ sở đã tổ chức thực tập các tình huống giả định trong phương án chữa cháy được phê duyệt theo qui định: 305/607 (1 lần/năm).

Trong công tác kiểm tra an toàn PCCC của đơn vị, cơ sở, EVNNPC đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng công tác kiểm tra an toàn PCCC theo Quy định công tác an toàn vệ sinh lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tính đến nay, 9 tháng năm nay, EVNNPC không để xảy ra sự cố cháy nổ nào. Tại các đơn vị của EVNNPC, 6 tháng đầu năm cơ sở đã tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC được 1.743 lần, cơ quan cơ sở PCCC tại địa phương phối hợp kiểm tra được 148 lần, Tổng Công ty và các đơn vị phối hợp kiểm tra được 28 lần.

Đồng bộ nhiều giải pháp quản lý

Trong phạm vi quản lý của mình, EVN cũng như EVNNPC và các đơn vị thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện như tăng cường thực hiện kiểm tra, rà soát chụp ảnh nhiệt, đo bắn nhiệt tại các vị trí, điểm tiếp xúc trên đường dây dẫn điện, trạm biến áp trung, hạ thế thuộc phạm vi quản lý để phát hiện sớm khả năng phát sinh cháy, nổ trên lưới điện vào thời điểm các phụ tải tăng cao.

Ngành điện cũng tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, thay thế kịp thời các vật liệu, thiết bị đã qua sử dụng lâu ngày hoặc chất lượng kém. Song song các đơn vị trong EVN, EVNNPC thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, Cảnh sát PCCC tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của cơ sở, hộ tiêu thụ điện và tham gia các đoàn kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của cơ quan quản lý Nhà nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện trên địa bàn.

Để ngăn ngừa các sự cố cháy nổ do điện, ngành điện đã khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng thiết bị hoặc mối nối không đảm bảo, lắp đặt thiết bị bảo vệ phù hợp tải sử dụng (Cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat…), không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn, tắt các thiết bị nếu không sử dụng, không sử dụng thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm, dây dẫn không đi trên mái tôn hoặc treo trên tường, tường vách làm bằng vật liệu dễ cháy...

Theo EVNNPC, cần có các quy định, chế tài đủ mạnh để buộc các chủ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng dự án, công trình phải nghiên cứu, nắm bắt rõ và vận dụng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy.

Trần Phương - Trường Thịnh