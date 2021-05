EVNNPC cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân

Dân trí Trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5/2021, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân ở 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Đặc biệt, EVNNPC đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đồng thời đảm bảo cấp điện cho các bệnh viện, các khu vực cách ly, các cơ sở chữa bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng ở nhiều tỉnh/ thành phố miền Bắc, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cách ly tại chỗ toàn bộ nhân lực đang làm việc tại Trung tâm Điều khiển xa, Phòng Điều độ, Tổ trực Vận hành, Trực Trạm biến áp 110kV, Đội thao tác 110kV...

Cùng với đó các đơn vị thành viên chuẩn bị tốt mọi điều kiện, nguồn lực, nhân lực để sẵn sàng bố trí làm việc thay thế bộ phận, đơn vị trong tình huống phải cách ly y tế, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương để đảm bảo triển khai hiệu quả, phù hợp thực tế.

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng cao độ kèm theo bắt đầu vào mùa mưa nên xuất hiện giông lốc và mưa sét trên diện rộng khắp các tỉnh miền Bắc, làm gián đoạn việc cung cấp điện một số khu vực, Tổng công ty đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 04/2021 của EVNNPC đạt 6.678,72 Tr.kWh, tăng 19,38% so với tháng 04/2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 của EVNNPC thực hiện đạt 24.165,39 Tr.kWh, tăng trưởng 10,92% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng tháng 4/2021 toàn Tổng công ty là 4,25%, giảm 0,28% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 4 tháng là 4,39%, giảm 0,33% so với cùng kỳ 2020.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 207 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4 ngày; giảm 3 ngày so với quy định của EVN, giảm 1 ngày so với kế hoạch của EVNNPC.

Tháng 4, toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện 105 lần trên đài phát thanh, 96 lần trên báo giấy và báo điện tử, 105 lần trên đài truyền hình, 3.592 lần trên loa phát thanh phường xã, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 11.327 lần.

Trong tháng, toàn Tổng công ty có 30.594 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 67,4%. Lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 93.278 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 62,86% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện. Tháng 04/2021, Tổng công ty có 46.534 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 95,87%, lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 135.830 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 94,95%.

Tính đến 30/04/2021 tổng số công tơ bán điện đo xa tự động của EVNNPC là 4.006.508; đạt tỷ lệ 37,73% tổng số công tơ bán điện và 80,88% số công tơ điện tử có khả năng đo xa.

Trong tháng 4/2021 Tổng công ty đã đóng điện 5 công trình (với năng lực tăng thêm 166 MVA và 64,114 km ĐZ 110kV): Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh - VT76 và các nhánh rẽ; ĐZ và TBA 110kV Liễu Đề; ĐZ và TBA 110kV Bãi Sậy.... thực hiện khởi công 07 dự án cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tháng 5/2021, Tổng công ty tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh/thành phố miền Bắc, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong tháng 5/2021. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, vận hành hệ thống điện an toàn trong các điều kiện phụ tải tăng cao, thời tiết nắng nóng cực đoan năm 2021.

Trường Thịnh