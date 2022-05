EVNCPC triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng 2022

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) yêu cầu các công ty điện lực không thực hiện tạm ngừng cung cấp điện để phục vụ công tác theo kế hoạch khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C. Các đơn vị cần ưu tiên cung cấp điện liên tục cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn phục vụ cấp nước sinh hoạt, bơm tưới góp phần đảm bảo sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

Các đơn vị tăng cường áp dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện đang mang điện (hotline) để không làm mất điện khách hàng trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, thi công các công trình lưới điện; đồng thời có giải pháp cấp điện dự phòng phù hợp. Khi có công tác sửa chữa, bảo dưỡng, thi công các công trình lưới điện, các đơn vị phải rà soát kỹ phương án thi công để bố trí thời gian tạm ngừng cung cấp điện phù hợp và khôi phục cấp điện theo đúng thời gian thông báo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đóng điện trễ so với thời gian thông báo, gây bức xúc cho khách hàng.

Các công ty điện lực được yêu cầu giám sát thường xuyên và xử lý kịp thời các trường hợp quá tải đường dây, trạm biến áp phụ tải, aptomat hạ thế… trong các ngày nắng nóng để có phương thức giảm tải hợp lý, vận hành an toàn thiết bị.

EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, tăng tần suất đo nhiệt độ tại các vị trí tiếp xúc, đặc biệt là các thiết bị mang tải cao để kịp thời phát hiện các điểm bất thường và xử lý ngăn ngừa sự cố.

Đồng thời thường xuyên rà soát hệ thống rơle bảo vệ, phiếu chỉnh định rơle, đảm bảo tác động chọn lọc trong các tình huống khi trào lưu công suất thay đổi do ảnh hưởng điện mặt trời mái nhà xâm nhập cao; tập trung đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định, hạn chế thấp nhất xảy ra sự cố trên lưới điện để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng.

Ông Nguyễn Thành - Phó tổng giám đốc EVNCPC chỉ đạo, các công ty điện lực phối hợp với trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung tiếp nhận và xử lý các thông báo mất điện của khách hàng, bố trí tăng cường lực lượng ứng trực, sẵn sàng phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng, khắc phục sự cố kịp thời, cung cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Mục tiêu là giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

EVNCPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm để đảm bảo nguồn cho hệ thống điện hoạt động ổn định.

Theo dự báo mùa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Khu vực Trung Bộ từ tháng 5-6 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN), từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN. Riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên tháng 5-6/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,0-0,5 độ C so với TBNN.