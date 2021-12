EVNCPC hoàn tất các phương án triển khai ứng phó bão số 9

Dân trí Sáng ngày 18/12, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN EVNCPC Nguyễn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 9 (bão Rai) với sức gió giật cấp 17.

Báo cáo nhanh về diễn biến bão số 9 của Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC.

Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC Ngô Trường Thắng báo cáo diễn biến của bão số 9 và phương án ứng phó các đơn vị điện lực.

Tại cuộc họp, Trưởng Ban An toàn, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Ngô Trường Thắng báo cáo nhanh về tình hình, đường đi của bão số 9 với dự báo tiến sát bờ biển làm ảnh hưởng đến lưới điện ở các tỉnh ven biển miền Trung. Vùng ảnh hưởng của bão từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

Kết luận chỉ đạo công tác, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN Nguyễn Thành chỉ đạo, các đơn vị rà soát ngay những điểm lưới điện bị sạt lở, sự cố tại các đợt mưa trước, gia cố kịp thời để ứng phó với cơn bão này.

Ông cho biết, theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế, cơn bão số 9 đi nhanh, là cơn bão mạnh, ảnh hưởng đến các địa phương ven biển miền Trung - Tây Nguyên. Từ tối nay đến trưa ngày mai, bão ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực có lưới do Tổng công ty Điện lực miền Trung quản lý.

Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN Nguyễn Thành.

Dựa vào dự báo, Phó Tổng giám đốc EVNCPC nhận định, có thể bão giảm cấp khi vào bờ do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhưng đối với các đảo Lý Sơn, Nhơn Châu, Ba Bình và 1 số đảo khác… có khả năng bão có sức gió mạnh cấp 9, giật trên cấp 12. Vì vậy các đơn vị quản lý lưới điện trên đảo và duyên hải hết sức chú ý hệ thống lưới điện, chủ động ứng phó giảm thấp nhất thiệt hại và bảo đảm an toàn cho lực lượng ứng trực tại đây. Còn các tỉnh Tây Nguyên và khu vực miền núi các tỉnh ven biển miền Trung dự báo ảnh hưởng không nhỏ đến khu vực miền Trung như mưa, sạt lở, ngập lụt nên các đơn vị có phương án sẵn sàng.

Đặc biệt năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, việc huy động hỗ trợ lực lượng tham gia khắc phục sự cố hết sức khó khăn. Theo thông tin cuộc họp từ Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, hiện nay, bão số 9 ảnh hưởng vào khu vực chịu ảnh hưởng có 21.355 F0 (Đà Nẵng 1.860; Quảng Nam 1.170, Bình Định 4.331, Phú Yên: 358, Khánh Hòa 6.123) và 51.748 F1 được cách ly theo dõi. Như vậy, nhiệm vụ cung cấp điện cho các cơ sở y tế, bệnh viện, bệnh viện dã chiến điều trị F0, khu cách ly tập trung F1… phải được ưu tiên hàng đầu, trong khi đó EVNCPC gặp phải trở ngại do dịch bệnh nên việc điều quân hỗ trợ đơn vị bị thiệt hại nặng rất khó vì liên quan đến các quy định phòng dịch. Trước tình hình này, Phó Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo phương án "Bong bóng khép kín" như đã triển khai để tránh tiếp xúc trực tiếp, bảo toàn lực lượng tham gia khôi phục lưới điện sau thiên tai.

Trưởng Ban chỉ huy PCTT & TKCN: "Các đơn vị chủ động bảo vệ công trình điện miền Trung trên tinh thần phải an toàn tính mạng cho lực lượng tham gia khắc phục, an toàn điện trong nhân dân".

Để chủ động trong mọi tình huống, Phó Tổng giám đốc cũng lưu ý các đơn vị chú ý những vị trí xung yếu, dễ bị xói lở do của những dòng chảy ảnh hưởng đến móng cột cần thoát nước, khai thông.

Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty và các đơn vị chuẩn bị phương án sẵn sàng ngay trong sáng và chiều nay, khắc phục các điểm tồn tại để bảo đảm cấp điện; chuẩn bị vật tư, thuốc men…kểkể có tính đến phương án lực lượng tham gia ứng trực mắc COVID-19 để không bị động trong tình huống xấu nhất nhằm cung cấp điện phục vụ phòng chống dịch và các phụ tải ưu tiên".

Riêng Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung đang quản lý các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, cần rà soát các mương thoát nước, điểm cần khắc phục có thể xử lý ngay để tránh bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, đảm bảo an toàn vận hành tại các nhà máy điện.

Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC yêu cầu các đơn vị thực hiện cung cấp thông tin thường xuyên theo quy định để từ đó các cấp có chỉ đạo kịp thời; kiểm soát đúng, kiểm soát tốt các tình huống…để sẵn sàng khắc phục nếu có sự cố xảy ra; không chủ quan, nghiêm túc trong ứng phó.

Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC và các đơn vị chuẩn bị công tác hậu cần, phương tiện, lực lượng sẵn sàng… để ứng trực tại chỗ và dự phòng tình huống hỗ trợ khẩn cấp theo chỉ đạo hỗ trợ ở những nơi, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất để cấp điện trở lại khách hàng.

"Các đơn vị chủ động bảo vệ công trình điện miền Trung trên tinh thần phải an toàn tính mạng cho lực lượng tham gia khắc phục, an toàn điện trong nhân dân. Tuy phải thực sự khẩn trương, nhanh chóng, khoa học nhưng hết sức an toàn, chuẩn xác trong việc triển khai cấp điện trở lại. 14h hôm nay các đơn vị hoàn tất việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó bão số 9 để hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa đảm bảo cấp điện khách hàng", Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC chỉ đạo.

Trường Thịnh