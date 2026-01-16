EVN vay hơn 29.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Tổng số tiền vay cho dự án thành phần 1 Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II là 29.568 tỷ đồng. Trong đó Vietcombank cho vay 10.968 tỷ đồng, Vietinbank cho vay 8.860 tỷ đồng, BIDV cho vay 5.310 tỷ đồng và Agribank cho vay 4.430 tỷ đồng.

Theo EVN, dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch II có công suất 1.500MW với 2 tổ máy, mỗi tổ 750MW, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Trị.

Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II (Ảnh: EVN).

Dự án do EVN làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - nhà máy điện, có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG, có tổng mức đầu tư 11.800 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được đầu tư và xây dựng theo Quy hoạch điện 8, dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2028-2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN cho biết cùng với các bước chuẩn bị dự án, việc ký kết hợp đồng vay vốn là bước đi đặc biệt quan trọng, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa chủ đầu tư và các ngân hàng. Lãnh đạo EVN mong muốn nhóm ngân hàng Big 4 tiếp tục quan tâm, đồng hành với các dự án tiếp theo của tập đoàn.

Theo ông An, hiện nay ngành điện Việt Nam có quy mô đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ 20 trên thế giới. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu đầu tư cho ngành điện từ nay đến năm 2030 sẽ tiếp tục gia tăng mạnh.