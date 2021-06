Everon tri ân khách hàng trong mùa dịch, trích lợi nhuận ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19

Dân trí Đồng hành cùng doanh nghiệp cả nước, Everon trích lợi nhuận ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 thông qua chương trình tri ân khách hàng đặc biệt trong mùa dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ và sẻ chia với khách hàng trong thời điểm dịch bệnh, Everon tổ chức chương trình khuyến mãi đặc biệt, thông qua đó công ty sẽ trích lợi nhuận để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

"Từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, Everon đã tổ chức một số hoạt động nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Điển hình như chương trình phát khẩu trang miễn phí hay trao tặng các phần quà hỗ trợ Hải Dương chống dịch. Sự kiện lần này có thể nói là chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay cho dòng đệm bông ép. Chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng và hành động vì sức khỏe của cộng đồng. Hy vọng có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để đại dịch sớm được đẩy lùi." - ông Lee Jae Eun - Tổng Giám Đốc công ty cho biết.

Đệm bông ép được coi là một trong những sản phẩm cốt lõi tạo nên tên tuổi của thương hiệu Everon, được nhiều thế hệ người tiêu dùng tin tưởng trong nhiều năm qua.

Đệm bông ép Everon - giấc ngủ ngon của người Việt

Everon là thương hiệu đầu tiên cho ra mắt sản phẩm đệm bông ép tại thị trường Việt Nam. Có thể nói việc này đã đem đến một cuộc "cách mạng giấc ngủ" và thay đổi văn hóa giường ngủ của người Việt. Người Việt Nam có truyền thống nằm ngủ trên phản, trên giường gỗ và có thể có hoặc không có chiếu trải. Điều này cho thấy văn hóa giường ngủ của ta là nằm cứng, khác với nhiều nước phương Tây là nằm êm.

Đệm bông ép với thiết kế phẳng cứng là giải pháp hoàn hảo cho người Việt vì vừa đáp ứng được thói quen nằm cứng vừa phù hợp với khí hậu nóng ẩm của nước ta. Hơn nữa, đệm bông ép thường được thiết kế gập 3 hoặc gập 2 gọn gàng, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ hay di chuyển.

Hơn 20 năm qua, đệm bông ép Everon vẫn luôn được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng. Đệm được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại, dưới sự giám sát của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chăn ga gối đệm đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt, ruột đệm bông ép Everon được làm từ bông cao cấp được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, khẳng định chất lượng vượt trội trên thị trường.

Đệm bông ép vỏ gấm Everon với chất lượng được bảo chứng hơn 20 năm.

Ngoài sản phẩm đệm bông ép vỏ gấm truyền thống, Everon còn tiên phong đưa vào nghiên cứu và sử dụng chất liệu than hoạt tính cho phiên bản nâng cấp. Đệm than hoạt tính sở hữu những tính năng ưu việt như kháng khuẩn, khử độc và khử mùi. Khả năng chống ẩm mốc của đệm vừa giúp bảo vệ sức khỏe người dùng vừa có thể tiết kiệm thời gian và công sức vệ sinh đệm.

Đặc biệt hơn, lớp mút than hoạt tính của đệm còn có một tác dụng tuyệt vời đó là giúp hạn chế, ngăn chặn các bức xạ điện từ độc hại do máy tính, màn hình và các thiết bị ngoại vi sinh ra ảnh hưởng đến người sử dụng.

Đệm bông ép than hoạt tính Everon bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Đệm bông ép Everon lite - lựa chọn cho giới trẻ

Hiện nay nhiều bạn trẻ có xu hướng lựa chọn các dòng đệm mềm và êm ái hơn, giúp họ thư giãn cơ thể sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đáp ứng nhu cầu này của một bộ phận lớn khách hàng trẻ, Everon đã cho ra mắt sản phẩm đệm bông ép Everon Lite. Đệm mang đầy đủ tính năng của đệm bông ép Everon truyền thông, nhưng được thiết kế với vỏ bọc cotton 100% giúp đệm mềm mại hơn.

Bạn Thùy Trang, hiện đang làm nhân viên văn phòng cho biết, nhà bạn đã sử dụng đệm bông ép truyền thống của Everon từ thời ông bà, bố mẹ. Tuy nhiên do phải ngồi văn phòng làm việc trong nhiều giờ nên bạn muốn tìm một chiếc đệm êm ái hơn một chút so với đệm bông ép thông thường, nhưng vẫn cần đủ độ cứng vì đã quen sử dụng đệm bông ép từ nhỏ. Thùy Trang chia sẻ sản phẩm đệm Everon Lite rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của bản thân. Hơn nữa giá thành rất hợp lý, vừa phải so với mức thu nhập hiện tại của bạn.

Đệm bông ép Everon Lite mềm mại và có mức giá cạnh tranh.

Chương trình ưu đãi lớn 30-35% cho các sản phẩm đệm bông ép Everon và Everon Lite với kích thước giới hạn sẽ diễn ra từ ngày 18/6 đến ngày 4/7, áp dụng cho các đơn hàng đặt hàng qua fanpage facebook Everon và website chính thức Everon.com. Với mỗi chiếc đệm được bán cho người tiêu dùng thông qua chương trình này, Everon sẽ trích 100.000 đồng để đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

