"ESG sẽ là giấy thông hành cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, thu hút vốn"

ESG trở thành nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp

Đánh giá về tầm quan trọng của thực hành ESG với doanh nghiệp, TS. Võ Văn Huy Hoàng - Giám đốc Khối Chiến lược và Chuyển đổi Số, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy - cho rằng ESG không phải là một trào lưu hay nghĩa vụ, mà là một tư duy phát triển mới - gắn liền với giá trị lâu dài của doanh nghiệp. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, TS Hoàng khẳng định ESG chính là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, vừa ứng phó hiệu quả với rủi ro, vừa tạo dựng niềm tin với các bên liên quan.

"Không có lĩnh vực nào là ngoại lệ. Dù là sản xuất, tài chính hay dịch vụ, ESG đều giúp doanh nghiệp vận hành minh bạch, có trách nhiệm và tăng tính cạnh tranh dài hạn. Với những ngành hàng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên như thực phẩm, ESG càng là nền tảng cốt lõi", lãnh đạo Vinasoy cho hay.

ESG trở thành một trong những yếu tố nền tảng cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (Ảnh: Thành Đông).

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Bích Vân, Trưởng bộ phận PR và Xúc tiến phát triển bền vững Acecook Việt Nam, cũng khẳng định ESG không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về pháp lý, tài chính và uy tín mà còn là một đòn bẩy tạo giá trị dài hạn - từ khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, đến việc xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và nhân viên.

"Theo tôi, trong kinh doanh, ngành nghề nào cũng cần thực hành ESG. Mỗi ngành nghề sẽ có trọng tâm ESG khác nhau, nhưng nguyên tắc cốt lõi là như nhau: vận hành có trách nhiệm, minh bạch và tạo ra giá trị bền vững cho con người, xã hội và hành tinh", bà Vân đánh giá.

Trong khi đó, đại diện VPBank cho hay không có thành viên nào thuộc cộng động doanh nghiệp có thể đứng ngoài xu thế tất yếu của ESG. Trong một thế giới ngày càng gắn kết, minh bạch và hướng tới phát triển bền vững, VPBank nhận định ESG sẽ là "giấy thông hành" giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, thu hút nguồn vốn đầu tư và xây dựng lòng tin từ xã hội, trong đó, vai trò của của khối tài chính - ngân hàng là yếu tố then chốt để lan tỏa thực hành ESG trong toàn bộ nền kinh tế.

Chiến lược của các doanh nghiệp chủ động

Là một trong những ngân hàng chủ động triển khai ESG, ngày từ năm 2016, VPBank đã xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội trong hoạt động cấp tín dụng dựa trên tư vấn chuyên gia của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC). Đây là một trong những bước đi đầu tiên mang tính nền tảng, thể hiện cam kết dài hạn của VPBank trong việc tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Từ đó đến nay, ngân hàng không ngừng mở rộng việc ứng dụng các tiêu chuẩn ESG vào các khía cạnh hoạt động, kinh doanh của ngân hàng, qua đó từng bước kiện toàn lộ trình ESG ở các cấp độ: Chiến lược, Kế hoạch hành động, Khung chính sách, nguồn lực con người và sự hiện diện của mình trên thị trường vốn xanh và bền vững quốc tế.

VPBank được Moody's đánh giá điểm tác động tín dụng ESG ở mức CIS-2 - thuộc nhóm cao nhất toàn ngành. Ngân hàng này cũng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về thực hành ESG như giải thưởng "Top 10 Doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững năm 2023" của Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam (VEIA); "Top 10 doanh nghiệp vốn hóa lớn có quản trị công ty tốt nhất năm 2024" của HoSE; "Ngân hàng xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro khí hậu - Climate Risk Manager of the year" năm 2023 do Tạp chí Asia Risk xếp hạng.

Nhiều doanh nghiệp sớm chủ động tích hợp ESG vào các chiến lược phát triển.

Trong khi đó, tại Acecook, ESG được xác định là một hành trình chuyển đổi chiến lược dài hạn, bắt đầu từ năm 2022, với việc hình thành các trụ cột phát triển bền vững, bao gồm sản phẩm bền vững; nhà sản xuất có trách nhiệm; hành tinh xanh; nhân viên hạnh phúc; cộng đồng bền vững và quản trị có trách nhiệm.

Với những chiến lược phát triển đồng bộ, Acecook xếp hạng thứ 5 ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và thứ 7 toàn thị trường trong Bảng xếp hạng "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 - khối doanh nghiệp lớn" năm 2024, và giữ vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng CSI năm 2024.

Riêng với Vinasoy, TS. Võ Văn Huy Hoàng khẳng định "ESG đã nằm trong bản chất của sản phẩm và donah nghiệp từ nguyên liệu đến sản xuất và tiêu dùng". Tuy nhiên, từ năm 2023, công ty này cũng xác lập chiến lược ESG một cách rõ ràng, bài bản hơn, xoay quanh ba trụ cột: Dinh dưỡng lành mạnh - Nông nghiệp bền vững - Trách nhiệm với con người và môi trường.

Theo đó, Vinasoy đã xây dựng vùng nguyên liệu đậu nành liên kết đạt chuẩn VietGAP, nâng cao thu nhập cho nông dân và cải thiện sức khỏe đất; tiết kiệm lượng nước sản xuất trong giai đoạn 2022-2024 nhờ tái sử dụng và cải tiến quy trình. Dòng sản phẩm Fami Green Soy - sản phẩm sử dụng công nghệ nghiền nguyên hạt không tạo phụ phẩm - đạt giải thưởng quốc tế "Đổi mới công nghệ" năm 2024 tại Mỹ, đồng thời Vinasoy cũng trở thành thành viên tích cực liên minh tái chế PRO Vietnam.