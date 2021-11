EcoCity Premia xuất sắc thắng giải Best Sustainable Township Development Vietnam 2021

Dân trí EcoCity Premia - dự án của Capital House được đánh giá cao bởi chiều sâu văn hóa và hệ tiện ích đẳng cấp "All in one", xuất sắc vinh danh "Best Sustainable Township Development Vietnam 2021".

EcoCity Premia chính thức trở thành "Khu đô thị phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2021". EcoCity Premia - Khu đô thị xanh "bền vững tốt nhất Việt Nam" Đáp ứng tiêu chí "Phát triển bền vững" từ ban tổ chức, dự án vừa có khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại vừa không ảnh hưởng đến tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Và EcoCity Premia của Tập đoàn Capital House chính là dự án hội tụ lời giải cho đề bài của Dot Property Vietnam Awards 2021 - giải thưởng Bất động sản quốc tế lớn, uy tín tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Bà Đỗ Thùy Chi - Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Capital House lên nhận giải "Best Sustainable Township Development Vietnam 2021" - Khu đô thị phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2021 cho EcoCity Premia. Với gần 50ha, EcoCity Premia là dự án có quy mô bậc nhất Buôn Mê Thuột. Tiên phong trên thành phố cao nguyên huyền thoại, EcoCity Premia nổi lên là khu đô thị xanh thượng lưu đậm chất sinh thái, với nhiều loại hình sản phẩm đa dạng như: biệt thự, liền kề, Shophouse, nhà phố vườn bán compound. Phối cảnh tổng thể EcoCity Premia - Khu đô thị phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2021. Theo đó, dự án đô thị hiện đại EcoCity Premia Buôn Ma Thuột đem cả "thế giới" tiện ích nội khu đa dạng và đẳng cấp phục vụ mọi nhu cầu mà cư dân không cần đi đâu. Những tiện ích tiêu biểu như: trường liên cấp Genesis tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, công viên hồ điều hòa EcoCity Premia rộng 9,4ha, quảng trường Premia Square rộng 2,5ha với Song tượng Thịnh vượng - Công trình Voi đang được đề xuất xác lập kỷ lục "Công trình đôi Voi bằng thép và inox lớn nhất châu Á, Đại lộ Ánh sáng mang tính biểu tượng của EcoCity Premia, công viên lõi trung tâm được phủ xanh cùng không gian mặt nước hồ điều hòa như lá phổi xanh cung cấp oxy tươi cho toàn cư dân… hơn 100 tiện ích được quy hoạch khoa học, năng động, mang nhịp sống thời đại. Kiến trúc ấn tượng của EcoCity Premia được lấy cảm hứng từ kiến trúc tân cổ điển châu Âu sang trọng, ấn tượng hài hòa với Song tượng Thịnh vượng - biểu tượng Tây Nguyên mang những nét đẹp văn hóa của vùng đất sử thi Tây Nguyên. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc nổi bật nhất tại Thủ phủ Tây Nguyên, nơi được mệnh danh là cửa ngõ dẫn vào nhiều kỳ quan thiên nhiên rực rỡ của khu vực như những thác nước hùng vĩ ẩn mình hay Yok Don, khu bảo tồn thiên thiên lớn nhất của cả nước. Tất cả đem lại một không gian sống đẳng cấp bên không gian thiên nhiên xanh bao trùm, tạo nên nguồn sinh khí mới mẻ, thay đổi diện mạo và kinh tế của vùng đất Ban Mê. Capital House - Chủ đầu tư Khu đô thị phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam 2021 Trong gần 20 năm phát triển, Tập đoàn Capital House được giới chuyên môn đánh giá cao khi tiên phong áp dụng các tiêu chí xanh lên từng dự án. Tùy theo đặc tính của sản phẩm, Capital House áp dụng công trình xanh theo tiêu chuẩn EDGE, LOTUS hoặc những tiêu chuẩn khác… để luôn đảm bảo 3 bình diện bền vững: (1) phát triển không gian sống, môi trường sống xanh, (2) phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương (3) phát triển văn hóa, xã hội tại địa phương. Đến nay, Tập đoàn Capital House đã sở hữu trong tay gần chục dự án xanh và khẳng định được tên tuổi qua ba dòng sản phẩm chính: EcoCity: Khu đô thị xanh - thông minh; EcoLife: Nhà ở thương mại trung và cao cấp; Ecohome: Nhà ở đại chúng. Với hàng loạt dự án đã và đang phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Đắk Lắk, v.v... Tất cả các dự án, Tập đoàn Capital House đều hướng tới xây dựng những công trình xanh, bền vững, chú trọng sử dụng những phương pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tránh những lãng phí, thất thoát về năng lượng trong thời gian dài. Những công trình xanh được bắt nguồn từ quy hoạch, thiết kế thông minh, tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì, tiết kiệm tài nguyên và cải thiện sức khỏe cho người ở. Hướng đến phát triển bền vững toàn diện, Capital House luôn tích cực tham gia những hoạt động với những chủ đề xoay quanh như: bàn về áp dụng các chính sách về giảm khí thải CO2 cũng như phát triển công trình xanh tại Việt Nam, tham gia sự kiện webinar online với chủ đề "Thành phố cho mọi người" (Cities For People): Công bằng, Sống khỏe và Nhân văn - cơ sở để tư vấn cho chính quyền về những quyết sách trong quy hoạch thành phố và chuẩn bị tốt hơn cho cộng đồng trước những bất ổn trong tương lai. Song song với đó, Tập đoàn Capital House thực hiện nhiều hoạt động văn hóa sống ý nghĩa, nhân văn và chung tay giúp đỡ cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, hỗ trợ chủ yếu trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe y tế dành cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều kinh nghiệm trong việc xanh hóa các công trình và tầm nhìn của "Nhà phát triển Xanh hàng đầu Việt Nam", Tập đoàn Capital House chắc chắn sẽ tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng về hạng mục Khu đô thị phát triển bền vững trong những mùa giải kế tiếp. Trường Thịnh