Eco City - "Lời giải" cho bài toán mua máy lạnh của gia đình trẻ TPHCM

Sắm máy lạnh - Bài toán tài chính không nhỏ với nhiều gia đình trẻ

Nhập cư Sài Gòn hơn 10 năm nay, đến cuối năm ngoái, vợ chồng chị Hoàng Thanh Mỹ (Bình Chánh, TPHCM) mới chính thức trở thành "người Sài Gòn", khi sở hữu một căn hộ bình dân ở khu vực vùng ven. Dù vẫn còn khoảng trả góp không nhỏ, nhưng việc có một ngôi nhà để đón thành viên mới trong gia đình đủ khiến anh chị cảm thấy hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Chi phí sở hữu ban đầu cùng chi phí cho suốt vòng đời sử dụng của máy lạnh là vấn đề người tiêu dùng quan tâm (Ảnh: Casper).

Hạnh phúc của anh chị nhanh chóng bị lấn át bởi những đêm thay nhau dỗ con khóc. Lần đầu làm cha mẹ, vợ chồng chị Mỹ lúc đầu lo lắng vì sợ con đau bụng hay khó chịu ở đâu. Đến khi được bác sĩ giải thích, đôi vợ chồng trẻ mới vỡ lẽ: hóa ra thời tiết nóng bức khiến bé ngủ không được, đâm ra quấy khóc.

"Không biết bao nhiêu buổi sáng, chúng tôi thức dậy với gương mặt bơ phờ như chưa được ngủ cả đêm. Chiếc máy lạnh thật sự là cứu tinh của cả gia đình lúc này", chị Mỹ kể.

Cùng hoàn cảnh, vợ chồng anh Phạm Mạnh Hưng (Gò Vấp, TPHCM) cũng vừa mua căn chung cư để ra riêng, với sự hỗ trợ tài chính từ ba mẹ 2 bên và vốn vay ngân hàng. Để chuẩn bị nhận nhà mới, từ cả tháng nay, anh chị đã lên danh sách các thiết bị gia dụng cần thiết, trong đó không thể thiếu máy lạnh. Tuy nhiên, vợ chồng bàn tính mãi vẫn chưa có đáp án.

"Về chi phí đầu tư ban đầu, hiện các hãng gia dụng có sự hỗ trợ khá tốt. Nhưng chúng tôi lo hơn về chi phí đường dài, đặc biệt là phí tiêu thụ điện năng hàng tháng, do còn phải tiết kiệm trả góp ngân hàng và chuẩn bị kế hoạch sinh con", anh Hưng tâm sự.

Giờ đây, máy lạnh đã trở thành sản phẩm gia dụng khá quen thuộc. Nhưng với những gia đình trẻ, đặc biệt là những đôi vợ chồng phải sử dụng đòn bẩy tài chính để sở hữu ngôi nhà đầu tiên, việc mua máy lạnh là bài toán không đơn giản. Ngoài chi phí sở hữu, họ còn phải tính đến nhiều chi phí trong suốt dòng đời sử dụng sản phẩm như điện năng tiêu thụ, bảo dưỡng, vệ sinh...

Máy lạnh tiết kiệm điện, giá cạnh tranh - Giải pháp cho các gia đình trẻ ở TPHCM vào mùa nóng

Thị trường máy lạnh "trăm hoa đua nở", nhưng có thể phân thành 2 nhóm chính, dựa trên công nghệ làm lạnh: nhóm máy lạnh cơ sử dụng công nghệ rơ-le cảm biến nhiệt và nhóm máy lạnh Inverter sử dụng công nghệ biến tần. Trong đó, những chiếc máy lạnh cơ là thế hệ đầu của loại sản phẩm điện gia dụng này, từng là lựa chọn của người tiêu dùng để "giải nhiệt" trong những ngày hè nóng nực.

Khi những chiếc máy lạnh Inverter đầu tiên được đưa ra thị trường cách đây khoảng chục năm, thị trường điện lạnh đã có sự thay đổi nhanh chóng. Sử dụng công nghệ biến đổi tần số, khi đạt tới nhiệt độ cài đặt, máy nén của máy lạnh Inverter sẽ tự động điều chỉnh công suất xuống mức thấp, thay vì bật - tắt liên tục như công nghệ rơ-le cảm biến nhiệt rất tốn điện năng. Nhờ đó, máy lạnh Inverter đã được công nhận là có khả năng tiết kiệm điện khoảng 50-70% so với máy lạnh thông thường. Tuy nhiên, rào cản lớn của dòng sản phẩm Inverter là giá thành cao hơn, thường chênh lệch 15-20% so với mẫu máy lạnh cơ cùng công suất.

Thấu hiểu nỗi trăn trở này của khách hàng, một số hãng điện gia dụng đã tham gia cuộc đua đòi hỏi không ít thời gian và chất xám. Đó là làm sao để chiếc máy lạnh Inverter vẫn giữ ưu điểm nổi trội là tiết kiệm điện nhưng có giá thành cạnh tranh.

Điển hình là Casper - thương hiệu đến từ Thái Lan với tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây. Với triết lý "Less for more", hãng mạnh dạn loại bỏ những yếu tố rườm rà không cần thiết để hoàn toàn tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu thực sự của người dùng; đồng thời vẫn duy trì tính hiệu quả, dễ sử dụng, linh hoạt và tinh tế trong thiết kế sản phẩm.

Eco City thể hiện rõ nhất triết lý "Less for more" của Casper Việt Nam là tập trung vào những nhu cầu thực sự của người dùng (Ảnh: Casper).

Sản phẩm mới nhất đại diện cho triết lý này của Casper là Eco City TC-09IS35 - mẫu máy lạnh Inverter tiết kiệm điện vừa ra mắt. Đây là dòng máy lạnh Inverter một chiều công suất 9000 BTU, được dán nhãn năng lượng 5 sao, với giá bán lẻ 6,49 triệu đồng (chưa bao gồm vật tư lắp đặt).

So sánh với phân khúc máy lạnh Non-Inverter (máy lạnh cơ), mẫu Eco City của Casper Việt Nam có lợi thế hoàn toàn, khi sở hữu tính năng thế mạnh của Inverter là tiết kiệm điện và giá cạnh tranh, khi thậm chí thấp hơn cả một số mẫu máy lạnh cơ truyền thống.

Kết quả thử nghiệm máy lạnh không khí được thực hiện bởi Phòng Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ (VINACOMIN) đã minh chứng rõ khả năng tiết kiệm điện vượt trội của máy lạnh Casper.

Thử nghiệm cho thấy trong thời gian hoạt động 480 phút (8 tiếng), điện năng tiêu thụ đo được là 2.118 Wh (tương đương với 2,1 kWh). Căn cứ theo giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chi phí sử dụng điện được tính theo đơn giá điện bậc 2 tương đương 3.672 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%).

Eco City giành được nhãn năng lượng 5 sao của Bộ Công thương, trong khi nhiều dòng máy lạnh có giá tương đương chỉ có hiệu suất năng lượng 3-4 sao.

Eco City sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội (Ảnh: Casper).

Cùng với đó, là loạt ưu điểm như: hoạt động bền bỉ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan; khả năng làm mát tối ưu với công suất lên đến 9.000 BTU. Mẫu máy lạnh này có hiệu quả làm lạnh nhanh trong 30 giây, giúp người sử dụng tận hưởng ngay bầu không khí dễ chịu, mát mẻ.

Còn xét trên phân khúc máy lạnh Inverter, sản phẩm vẫn là lựa chọn tối ưu, khi có giá bán lẻ chỉ 6,49 triệu đồng (chưa bao gồm vật tư lắp đặt). Đây là mức giá "mềm" so với nhiều mẫu máy lạnh Inverter đang có mặt trên thị trường. Sản phẩm còn giúp gia chủ tiết kiệm thêm nhiều chi phí về sau như: chi phí bảo dưỡng, vệ sinh nhờ tính năng tự làm sạch; chi phí bảo trì, sửa chữa nhờ chế độ bảo hành dàn lạnh tới 3 năm và bảo hành máy nén lên tới 12 năm - cao nhất trên thị trường.

Eco City phù hợp với nhiều không gian sống (Ảnh: Casper).

Hơn nữa, Eco City còn sở hữu các công nghệ như i-Saving - vận hành siêu tĩnh lặng, hay iFeel. Trong đó iFeel - cảm biến nhiệt thông minh - là cơ chế tự động cảm ứng nhiệt độ xung quanh cơ thể người dùng giúp điều hòa có thể điều khiển được chính xác hơn nhiệt độ phòng, đảm bảo nhiệt độ trong phòng không chênh lệch so với nhiệt độ cài đặt.

Dành thời gian tìm hiểu kỹ thị trường máy lạnh hiện tại, chị Thanh Mỹ gần như reo lên khi được giới thiệu về Eco City của Casper. "Mẫu máy lạnh Eco City của Casper không chỉ có chi phí sở hữu ban đầu phù hợp, mà còn tối ưu chi phí trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm. Thiết kế dàn lạnh và dàn nóng của sản phẩm cũng khá tinh tế và nhỏ gọn, dễ dàng hài hòa với các phong cách nội thất có sẵn cũng như thông thoáng cho khu vực lôgia. Đây đúng là sản phẩm mà chúng tôi chờ đợi", chị hào hứng chia sẻ.

Eco City sẽ tạo nên "sức nóng" cho ngành điều hòa trong mùa hè năm nay (Ảnh: Casper).

Với giá bán bán lẻ 6,49 triệu đồng (chưa bao gồm vật tư lắp đặt), anh Hưng đánh giá, Eco City sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho những gia đình trẻ có tài chính chưa vững vàng nhưng muốn sở hữu chiếc máy lạnh Inverter.

"Tôi đặc biệt ấn tượng với mức tiêu thụ điện năng chưa đầy 4.000 đồng/đêm và chính sách bảo hành tốt trên thị trường hiện nay của Eco City. Đây chính là chiếc máy lạnh tôi muốn chọn cho tổ ấm mới của mình", anh Hưng bày tỏ.