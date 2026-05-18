Dự án LNG Quỳnh Lập quy mô 2,2 tỷ USD chính thức được khởi công

Ngày 18/5, liên danh nhà đầu tư Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) và SK Innovation (Hàn Quốc) đã chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An.

Dự án này là dự án năng lượng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia.

Dự án dự kiến sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nằm trong Quy hoạch điện 8 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án có tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG công suất 1.500 MW, kho chứa và hệ thống tái hóa khí LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000m3 và bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An.

Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiệu quả cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ; đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Chính thức khởi công dự án điện LNG Quỳnh Lập 2,2 tỷ USD (Ảnh: CĐT).

Với định hướng sử dụng LNG - nguồn nhiên liệu chuyển tiếp có mức phát thải thấp hơn so với các nguồn điện truyền thống, dự án còn góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng, phát triển xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, dự án LNG Quỳnh Lập là dự án trọng điểm góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp nguồn điện hiện đại và thân thiện với môi trường cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới cho cả tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, việc triển khai một dự án quy mô lớn (gần 2,2 tỷ USD) với công nghệ hiện đại khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Nghệ An trong việc liên kết vùng và phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ.