Đồng hồ Patek Philippe có gì mà giá đắt nhất thế giới?

Đồng hồ cho giới "siêu giàu"

Patek Philippe được thành lập vào năm 1839 tại Geneva, Thụy Sĩ, bởi Antoni Patek và Adrien Philippe. Thương hiệu này nhanh chóng nổi tiếng với việc chế tác những chiếc đồng hồ đặc biệt và trở thành tên tuổi hàng đầu trong làng đồng hồ thế giới.

Sự giới hạn về số lượng cùng với bề dày lịch sử làm cho giá trị của thương hiệu này ngày càng gia tăng trong giới mê đồng hồ. Theo khảo sát của tạp chí Luxe Digital, Patek Philippe được xếp hạng là thương hiệu đồng hồ đắt tiền nhất thế giới. Nhiều người cho rằng, đồng hồ không chỉ là món đồ trang sức, những chiếc đồng hồ này còn là biểu tượng của đẳng cấp và địa vị xã hội.

Một trong những lý do khiến Patek Philippe là đồng hồ đắt nhất thế giới do chế tác thủ công và chất lượng hoàn hảo. So với các hãng đồng hồ khác, tới nay Patek Philippe vẫn được chế tác hoàn toàn thủ công từ đầu đến cuối. Hơn 200 bộ phận được làm hoàn toàn thủ công, kết hợp với nhau bởi những nghệ nhân bậc thầy.

Sự tận tâm của hãng đối với sự hoàn hảo thể hiện rõ trong từng chiếc đồng hồ mà họ sản xuất. Mỗi chiếc đồng hồ đều trải qua quá trình chế tác thủ công tỉ mỉ, với từng bộ phận được hoàn thiện thủ công và lắp ráp cẩn thận bởi những nghệ nhân lành nghề.

Theo tạp chí Maxim, một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự độc tôn của đồng hồ Patek Philippe chính là chất liệu chế tác.

Nhà sản xuất sử dụng các vật liệu đắt tiền như bạc, vàng trắng, kim cương… để chế tác đồng hồ. Ngoài các kim loại quý truyền thống, hãng còn ứng dụng những vật liệu cao cấp như bạch kim, silicon và titan. Các khâu đánh bóng, đính đá, nạm kim cương… cũng được làm cẩn thận, kỳ công.

Đồng hồ Patek Philippe độ kim cương (Ảnh: Bobswatches).

Món hàng hiếm được săn lùng trên toàn cầu

Tuy nhiên, giá trị của Patek Philippe không chỉ nằm ở chất lượng của đồng hồ mà còn nằm ở sự khan hiếm. Theo ước tính, kể từ khi thành lập, Patek Philippe sản xuất chưa tới 1 triệu chiếc đồng hồ. Mỗi năm, thương hiệu này chỉ sản xuất 50.000 chiếc đồng hồ, khiến chúng trở thành món hàng hiếm được săn lùng trên toàn cầu.

Trong lịch sử, nhiều thành viên hoàng gia, tầng lớp quý tộc và người nổi tiếng từng sở hữu đồng hồ Patek Philippe, như Giáo hoàng Pius IX, Nữ hoàng Anh Victoria, Vua Đan Mạch Christian IX, nhà khoa học Albert Einstein...

Chính vì vậy, những đại gia, doanh nhân thành đạt và các nhà sưu tầm trên thế giới luôn mong muốn sở hữu 1 chiếc đồng hồ thương hiệu này để thể hiện đẳng cấp, quyền lực và sự giàu có.

Giá tối thiểu của một chiếc đồng hồ Patek Philippe là 10.000 USD. Khách hàng muốn sở hữu đồng hồ Patek Philippe không chỉ phải bỏ ra số tiền lớn mà còn phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt từ nhà sản xuất.

Nhiều người cho rằng việc sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe là tuyên bố về thành công, biểu tượng của uy tín và là vật gia truyền được truyền qua nhiều thế hệ. Cam kết về tính độc quyền và sản xuất giới hạn của thương hiệu đảm bảo rằng mỗi chiếc đồng hồ vẫn được săn đón và giữ nguyên giá trị theo thời gian.

Patek Philippe từ lâu đã gắn liền với những cá nhân có ảnh hưởng và giàu có nhất thế giới. Sự liên tưởng này chỉ càng thúc đẩy mong muốn sở hữu đồng hồ Patek Philippe trong giới "siêu giàu".

Thương hiệu này đã trở thành biểu tượng của sự thành công và đẳng cấp, dành riêng cho giới siêu giàu trên toàn thế giới.

Google Trends cũng ghi nhận lượng tìm kiếm về Patek Philippe đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2018 vào tháng 5 vừa qua. Tất cả những điều này cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ này đối với giới mộ điệu và những người thành đạt.