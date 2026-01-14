Đón Tết Bính Ngọ đẹp sang cùng vàng, trang sức Bảo Tín Minh Châu

Những tuyệt tác kim cương 6C từ Diamond The One không chỉ dành cho những người trân trọng giá trị bền vững, mà còn là món quà tự thưởng hay lời tri ân gửi đến những người thân yêu nhất. Mỗi thiết kế là một lời chúc thịnh vượng, may mắn và khởi đầu hanh thông cho năm mới.

Khách hàng có thể sở hữu ngay tuyệt tác kim cương của Bảo Tín Minh Châu với giá chỉ từ 50 triệu đồng/sản phẩm.

Trang sức kim cương mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, nâng tầm phong cách (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Trang sức đá quý và ngọc trai không chỉ tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, tinh tế mà còn tượng trưng cho bình an, may mắn và thịnh vượng. Trong không khí sum vầy, rộn ràng của ngày Tết, những món trang sức ngọc trai là lựa chọn quà tặng đầy tinh tế để tri ân mẹ, người thân và những người luôn đồng hành, yêu thương.

Chỉ từ 5 triệu/sản phẩm, các thiết kế thanh lịch, tinh xảo này có thể giúp người dùng rạng ngời đón xuân và khởi đầu năm mới hứa hẹn may mắn, an lành.

Vàng Ý 14K và 18K với thiết kế hiện đại, thời trang, dễ dàng kết hợp cùng áo dài ngày Tết, trang phục công sở hay những buổi gặp gỡ đầu xuân, mỗi món trang sức là điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng thể hiện gu thẩm mỹ. Mức giá của sản phẩm này tại Bảo Tín Minh Châu chỉ từ 3 triệu đồng/sản phẩm.

Trang sức nữ phong cách Ý thời thượng, tỏa sáng đón năm mới thuận lợi và đầy may mắn (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Thấu hiểu lo ngại về chất lượng ngọc trai trên thị trường, Bảo Tín Minh Châu đầu tư công nghệ chế tác hiện đại, tuyển chọn ngọc trai bền đẹp, thiết kế tinh tế, kiểm định rõ ràng và mức giá đa dạng, mang đến sự an tâm và giá trị lâu dài cho khách hàng. Năm nay, khách hàng có cơ hội sở hữu trang sức sang trọng từ ngọc trai với giá chỉ từ 800.000 đồng/sản phẩm.

Ngọc trai tinh khôi tỏa sáng, đón năm mới rạng ngời và đầy may mắn (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Đối với nam giới, trang sức không chỉ là phụ kiện mà còn là dấu ấn của thành công, trách nhiệm và vị thế. Những thiết kế nhẫn, dây chuyền, vòng tay sang trọng là món quà ý nghĩa để dành tặng bố, chồng, anh em, đối tác, như một lời chúc vững vàng, hanh thông và thành công trong năm mới. Hiện, Bảo Tín Minh Châu có nhiều dòng sản phẩm trang sức nam với giá chỉ từ 12 triệu đồng/sản phẩm.

Trang sức nam lịch lãm, tỏa sáng đón xuân mới an khang và thịnh vượng (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Dịp cuối năm, sở hữu những món quà vàng tích lũy chính là cách trân trọng nhất để ghi dấu thành quả sau một năm nỗ lực. Không chỉ là tài sản bền vững, mỗi món quà vàng còn là biểu tượng của tài lộc, thể hiện lòng biết ơn, đạo hiếu gửi đến những người trân quý nhất. Với nhẫn tròn trơn, quà mừng vàng 999.9 hay tượng vàng Kim Mã 24K, khách hàng có thể an tâm về giá trị tích lũy cùng tính thanh khoản cao.

Quà mừng vàng giữ được giá trị và gửi gắm lời chúc an khang thịnh vượng (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

Hòa cùng không khí mùa lễ hội rộn ràng, Bảo Tín Minh Châu dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi hấp dẫn từ ngày 15/1 đến ngày 16/2. Theo đó, khách hàng được tặng lì xì và giỏ quà tết với hóa đơn từ 20 triệu đồng khi mua hàng vào dịp Tết Âm lịch, nhận quà hộp mù vào dịp Valentine

Ưu đãi hấp dẫn của Bảo Tín Minh Châu dịp Tết Nguyên đán năm nay (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu).

