Doanh nghiệp tặng tiền cổ đông đi họp, cao nhất lên đến 20 triệu đồng/người

Năm nay, đã có đơn vị đầu tiên công bố việc tặng tiền khi cổ đông đi họp. Thông báo từ Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) cho biết cổ đông ủy quyền dự họp đại hội năm nay sẽ được phát quà bằng tiền mặt, giá trị lên tới 20 triệu đồng/người.

Cụ thể, doanh nghiệp này thông báo cổ đông có trong danh sách chốt quyền tham dự kỳ họp thường niên 2026 (ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3) thực hiện ủy quyền tham dự và biểu quyết trực tiếp cho Thành viên HĐQT sẽ nhận được quà bằng tiền.

Trong đó, cổ đông nắm giữ từ 2 triệu cổ phiếu trở lên được nhận 20 triệu đồng/người. Cổ đông nắm giữ dưới 2 triệu cổ phiếu được nhận theo công thức: Lượng cổ phiếu thực hiện quyền x 10 đồng (ví dụ 1 triệu cổ phiếu được nhận 10 triệu đồng).

Không phải lần đầu công ty này tặng tiền cho cổ đông dự họp đại hội. Năm 2024, sau nhiều lần tổ chức đại hội bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, Doanh nghiệp đã tiến hành tặng quà cho cổ đông ủy quyền biểu quyết.

Nhiều công ty khác như CII hay MB cũng tặng tiền tri ân cổ đông dự họp. Thậm chí, có năm Sacombank trong giai đoạn tái cấu trúc đã tặng vàng cho cổ đông khi tham dự họp và trao đổi, chất vấn với lãnh đạo về kinh doanh.

Trong số đó, nổi trội nhất là trường hợp tại CII, năm 2025 có cổ đông đi họp kỳ họp bất thường đã trúng giải đến 500 triệu đồng. Cá nhân có tên Trần Ngọc Bê đã trúng giải đặc biệt trị giá 500 triệu đồng, trong khi một cổ đông khác tên Nguyễn Quốc Thái trúng giải nhất trị giá 100 triệu đồng.