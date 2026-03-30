Những vấn đề quan trọng sẽ có trong Đại hội cổ đông thường niên của GELEX

Mức cổ tức, cổ phiếu cao nhất trong nhiều năm gần đây

GELEX dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tổng mức 33%. Trong đó 25% được chi trả bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền mặt. Khoản cổ tức tiền mặt này đã được GELEX tạm ứng từ ngày 11/9/2025, tương đương gần 722 tỷ đồng đã chi cho cổ đông.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Nếu kế hoạch này được đại hội thông qua, tổng tỷ lệ cổ phiếu và cổ tức cổ đông nhận được là 53%, mức chi trả cao nhất của GELEX trong nhiều năm gần đây.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của GELEX sẽ diễn ra ngày 1/4 (Ảnh: GELEX).

Đây không đơn thuần là câu chuyện đảm bảo lợi ích của cổ đông, mà phản ánh dòng tiền vận hành duy trì ổn định và mở rộng quy mô vốn.

Sau phát hành tăng vốn, vốn điều lệ của GELEX dự kiến tăng từ 9.023 tỷ lên 13.084 tỷ đồng, bước đệm cho các thương vụ đầu tư quy mô lớn hơn.

GELEX vẫn lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 10% cho năm 2026.

Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031

GELEX ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 5 năm qua. Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất về thiết bị điện, GELEX đã dần chuyển sang mô hình tập đoàn đầu tư với danh mục đa ngành ấn tượng.

Giai đoạn 2021-2026, GELEX hoàn thành niêm yết hai công ty thành viên Điện lực GELEX (GEE), Hạ tầng GELEX (GEL) trên HoSE, đồng thời duy trì tăng trưởng tích cực và bền vững.

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng bình quân lần lượt 8,4%/năm và 22,5%/năm, EBITDA tăng 17,8%/năm. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và EBITDA cao hơn nhiều so với doanh thu phản ánh chiến lược phát triển chiều sâu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổng tài sản giai đoạn này tăng trưởng bình quân 4,7%/năm dù đã thoái vốn một số dự án năng lượng tái tạo; các chỉ số đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán duy trì mức an toàn và tốt hơn tiêu chuẩn quốc tế.

Sau một nhiệm kỳ tăng trưởng ấn tượng, khi GELEX bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn từ thị trường, doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua những thành tựu đã đạt được, mà còn ở năng lực vận hành. Trong bối cảnh đó, GELEX đã xây dựng một bộ máy đủ mạnh, sẵn sàng kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa nguồn vốn và duy trì đà tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Nhiều nội dung đáng chú ý khác

Theo tài liệu đại hội, GELEX định hình chiến lược phát triển giai đoạn mới trọng tâm vào bốn trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, bất động sản, hạ tầng và tài chính.

GELEX còn dự kiến chuyển trụ sở về tòa nhà số 27-29 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Không chỉ là thay đổi địa chỉ, đây là bước tái định vị hình ảnh của GELEX sau một thập kỷ gắn bó tại tòa nhà 52 Lê Đại Hành, cũng đánh dấu hành trình chuyển đổi từ một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sang một tập đoàn đầu tư gắn với các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

GELEX bước vào năm 2026 với vị thế quy mô lớn hơn, cấu trúc bài bản và rõ ràng hơn.

Đại hội đồng cổ đông 2026 của GELEX là điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới với kỳ vọng hiện thực hóa tầm nhìn đến 2030: “Trở thành tập đoàn đầu tư số 1 Việt Nam, là biểu tượng của tăng trưởng - hiệu quả - bền vững”.