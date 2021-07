Doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm nguồn lực nhờ ứng dụng tự động hóa

Dân trí Từ thực tế cũng như nhận định của nhiều doanh nghiệp, tự động hóa đang đóng một vai trò quan trọng trong nền CNSX. Là yếu tố then chốt quyết định chất lượng sản phẩm, quản lý tốt nguồn lực và năng suất lao động.

Bùng nổ với nhiều thành tựu mới trên lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và trí thông minh nhân tạo, Cách mạng công nghiệp 4.0 đã sản sinh ra những hệ thống robot tự động hóa thông minh tiên tiến, thay thế hiệu quả con người trong nền công nghiệp sản xuất. Đây cũng là chìa khóa mở cửa thành công của nhiều doanh nghiệp, giữa bối cảnh nền kinh tế mới đòi hỏi khả năng thích nghi cao, đặc biệt là sự "nhạy bén" với tốc độ phát triển công nghệ.

Robot tự động hóa và những ví dụ thành công tiêu biểu

Ngày càng được ứng dụng phổ biến, robot tự động hóa trong công nghiệp là cơ cấu chuyển động lập trình sẵn, tự động tổng hợp và lặp lại chương trình đặt ra trên các trục tọa độ, có khả năng định vị, định hướng, di chuyển những vật thể như đạo cụ, chi tiết, bao sản phẩm, gá lắp... nhằm thực hiện các nhiệm vụ công nghệ khác nhau.

Robot tự động hóa đang chứng minh mạnh mẽ vai trò trong ngành công nghiệp sản xuất.

Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp ứng dụng robot tự động hóa vào dây chuyền hiện hữu đều đang gặt hái kết quả tích cực trong quá trình sản xuất, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh doanh cũng như cân đối các nguồn lực. Tiêu biểu có thể kể đến Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Charoen Pokphand tại Bangkok, Thái Lan) - một tên tuổi tầm cỡ trong nước ở 3 lĩnh vực trang trại, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Ứng dụng các giải pháp tự động hóa từ Công ty CP Hạo Phương, đặc biệt với hệ thống đóng bao 2 lớp tự động (OMBA) và robot xếp bao tự động Palletizer, C.P. Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay thường xuyên ghi nhận mức năng suất tăng vọt, lên đến hơn 300% so với trước. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi của doanh nghiệp, được lý giải dựa trên những lợi ích vượt trội robot tự động hóa mang lại.

Hệ thống robot xếp bao Palletizer do Hạo Phương nghiên cứu triển khai tại C.P. Việt Nam.

Hàng tá lợi ích đem đến cho doanh nghiệp sản xuất

Đầu tiên là giảm chi phí vận hành, bởi sử dụng robot tự động hóa cho phép tiết giảm chi phí trực tiếp cũng như chi phí vận hành hệ thống sản xuất, tạo ra sự khác biệt lớn cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Robot cũng có thể loại bỏ phần lớn chi phí liên quan tới lao động tay chân, tiết giảm tối đa chi phí nhân công và các chi phí liên quan nhân công. Thứ hai là đảm bảo tính đồng nhất và tăng chất lượng sản phẩm.

Robot tự động hóa hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất theo mô hình hàng loạt, đảm bảo sản phẩm đầu ra có tính đồng nhất và chất lượng cao hơn, do máy móc luôn hoạt động dựa trên lập trình chuẩn xác và lặp lại liên tục. Vận hành bền bỉ 24/7 và không gặp các hiện tượng mất tập trung, buồn chán, mệt mỏi, thái độ... như sử dụng sức lao động con người, robot tự động hóa cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp cải thiện nâng cao năng suất.

Robot tự động hóa được xem là giải pháp tối ưu thay thế sức lao động con người.

Mặt khác, robot tự động hóa giúp tăng tính linh hoạt trong sản xuất nhờ dây chuyền lập trình sẵn qua hệ thống hoặc bộ điều khiển, dễ dàng chuyển từ chế độ này sang chế độ khác và thay đổi quy trình, thay đổi chủng loại sản phẩm, đồng thời tối ưu hóa các công đoạn hoạt động.

Doanh nghiệp còn có thể tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và hợp lý hạ giá thành sản phẩm do các trường hợp đầu ra hỏng hóc, gặp lỗi đều đã giảm thiểu, nguyên nhiên vật liệu hao phí, rơi vãi cũng được hạn chế. Tăng sản lượng, giảm hao phí đương nhiên sẽ hạ giá thành sản phẩm.

Chia sẻ cảm nhận về hiệu quả bộ giải pháp công nghệ do Hạo Phương cung cấp, đại diện C.P. Việt Nam cho biết: "Ứng dụng công nghệ và robot tự động hóa là xu hướng tất yếu của mọi doanh nghiệp sản xuất. Chúng tôi chọn Hạo Phương làm đối tác cung cấp giải pháp vì tin tưởng vào những lợi ích mà sản phẩm của họ mang lại. Đó là một hệ thống hoàn toàn tự động, không có bất kỳ sự can thiệp nào của công nhân và được giám sát chặt chẽ bởi phần mềm quản lý chuyên dụng. Robot tự động hóa Hạo Phương đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp với độ tin cậy cao, hiệu quả và an toàn".

Có thể thấy ngoài những ưu điểm rõ rệt về nâng cao năng suất và tiết kiệm nguồn lực, sử dụng robot tự động hóa cũng giúp cải thiện chất lượng môi trường lao động. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng giữa bối cảnh chi phí nhân công ngày một tăng cao, kèm theo những vấn đề "nhạy cảm" liên quan đến lương thưởng, chi phí tuyển dụng, đào tạo hay các chi phí ràng buộc khác.

