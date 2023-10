Doanh nghiệp bất động sản chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực

Gia tăng sức mạnh nội tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh hiện nay, cùng một thời điểm, doanh nghiệp phải đối mặt với loạt vấn đề lớn như: già hóa dân số dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực; chuyển đổi số diễn ra rộng khắp và mạnh mẽ, buộc các tổ chức phải gấp rút cập nhật để thích nghi.

Sau Covid-19, xu hướng làm việc từ xa và làm việc linh hoạt lên ngôi, tuyển dụng chú trọng vào kỹ năng hơn bằng cấp. Do đó, nếu năng lực nhân sự không theo kịp sự chuyển mình của xã hội sẽ gây ra gánh nặng cho doanh nghiệp, khiến tổ chức đối mặt với nhiều khó khăn và nguy cơ đổ vỡ.

Việc chủ động triển khai các hình thức đào tạo nhân lực phù hợp và hiệu quả không chỉ giúp các doanh nghiệp thích ứng được với hoàn cảnh mới của thế giới, mà còn có khả năng "lật ngược thế cờ" để tạo đà bứt phá giữa thị trường có nhiều thách thức.

Văn Phú - Invest chú trọng phát triển toàn diện nguồn nhân lực

Là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, Văn Phú - Invest sở hữu gần 300 nhân viên, với nhiều nhân sự chất lượng cao, nhiều kinh nghiệm và am hiểu thị trường.

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch dài hạn và chuyên tâm với công tác đào tạo, phát triển đội ngũ năng động, hội nhập, theo chuẩn quốc tế. Việc chú trọng phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong nhiều năm qua giúp Văn Phú - Invest từng bước tạo được vị thế trong lĩnh vực bất động sản, cũng như trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.

Trung bình hàng năm, Văn Phú - Invest cho biết, đơn vị đã tổ chức trên 10 khóa đào tạo với tổng số giờ đào tạo là 64 giờ. Nội dung chương trình đa dạng từ quản lý lãnh đạo, quản trị đến nghiệp vụ chuyên môn, công nghệ, kỹ năng mềm,...

Đội ngũ lãnh đạo và quản lý Văn Phú - Invest tham gia khóa đào tạo "Leader mindset" (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Mới đây nhất, Văn Phú - Invest hợp tác với Viện Kinh tế Xây dựng khai giảng khóa đào tạo BIM (Mô hình thông tin công trình). Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và quản lý thiết kế, nâng cao khả năng phối hợp của các đơn vị trong dự án, nâng cao chất lượng của các quyết định trong công tác quản lý dự án.

Bên cạnh đó, đề cao vai trò của công trình xanh, tiếp nối thành công từ các dự án The Terra - An Hưng, Vlasta - Sầm Sơn và Oakwood Residence Hanoi - dự án đạt chứng nhận xanh EDGE (viết tắt của Excellence in Design for Greater Efficiencies), doanh nghiệp đã tổ chức chương trình đào tạo "Định hướng phát triển công trình xanh, bền vững với hoạt động kinh doanh, vận hành và phát triển thương hiệu của Văn Phú - Invest". Nhờ đó, đội ngũ nhân sự hiểu rõ tầm quan trọng của công trình xanh và kiên định theo đuổi tầm nhìn chung của công ty.

Cùng với hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, Văn Phú - Invest cũng tổ chức các buổi đào tạo nhằm giúp đội ngũ nhân sự hiểu được tầm quan trọng của nhận diện thương hiệu. Đồng thời, đơn vị linh hoạt áp dụng các kiến thức đó vào quá trình làm việc, góp phần lan tỏa nhận diện thương hiệu Văn Phú - Invest đến cộng đồng.

Đào tạo nội bộ là hoạt động được tổ chức thường xuyên tại Văn Phú - Invest (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Đối với cấp quản lý và lãnh đạo, doanh nghiệp cho biết cũng thường xuyên tổ chức nhiều chương trình đào tạo về kỹ năng, kiến thức. Điển hình như chương trình đào tạo "Nghi thức ngoại giao cho nhà lãnh đạo" nhằm xây dựng phong thái lãnh đạo chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh cá nhân và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, để mỗi lãnh đạo là một đại diện thương hiệu của Văn Phú - Invest, đồng thời là tấm gương để toàn thể đội ngũ noi theo và phát triển.

Khai thác khía cạnh khác nhằm tối ưu hiệu quả quản lý, khóa đào tạo "Leader Mindset - Thay đổi tư duy lãnh đạo" của công ty cung cấp thêm công cụ quản trị cùng các kỹ năng cần có cho các quản lý, lãnh đạo. Khóa đào tạo "KPI - Quản trị kết quả công việc, gia tăng hiệu quả hoạt động" giúp đội ngũ hiểu đúng về KPI để áp dụng trong quá trình làm việc. Từ đó nâng cao hiệu suất, hình thành thói quen lập mục tiêu KPI để nỗ lực trong công việc.

Với Văn Phú - Invest, mỗi hoạt động đào tạo đều là mắt xích quan trọng trong lộ trình xây dựng doanh nghiệp trở thành một tổ chức học tập. Các cán bộ nhân viên có cơ hội tham gia khóa học đào tạo, trang bị kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp, được các chuyên gia đồng hành để thiết kế bài giảng, hướng dẫn cho đến khi tốt nghiệp, và có cơ hội sở hữu chứng nhận "Đạt tiêu chuẩn giảng viên nội bộ Văn Phú - Invest".

Việc tích cực đầu tư cho công tác phát triển tài năng trẻ và đội ngũ nhân lực đã giúp Văn Phú - Invest đạt giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" ở lần đầu tham dự, giải thưởng do HR Asia - Tạp chí hàng đầu về nhân sự khu vực châu Á - tổ chức hàng năm.

Gần đây nhất, doanh nghiệp vào "Top 15 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2022". Trong định hướng phát triển sắp tới, Văn Phú - Invest cho biết sẽ nỗ lực xây dựng môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh, toàn diện, với đội ngũ kế thừa có năng lực, trách nhiệm, tầm nhìn xa, cùng đội ngũ nhân viên có khát vọng lớn, tiếp bước sứ mệnh "chuyên tâm tạo giá trị sống" của một doanh nghiệp 20 năm tuổi.