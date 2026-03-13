Điều mất mùa vì thời tiết, nông dân hối hả tìm giống mới cứu vãn

Giá điều đầu vụ cao, nông dân Đồng Nai vẫn nhiều nỗi lo vì năng suất giảm

Vụ điều năm nay tại nhiều vùng trồng ở Đồng Nai đang bước vào cao điểm thu hoạch. Dù giá điều thô đầu vụ dao động khoảng 35.000-36.000 đồng/kg, nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng năng suất giảm do ảnh hưởng của thời tiết khiến nhiều nông dân không khỏi lo lắng về hiệu quả kinh tế.

Ông Hoàng Văn Tần, nông dân thôn 8, xã Long Hà, cho biết giá điều tại vườn hiện duy trì quanh mức 35.000-36.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trái với tín hiệu tích cực từ thị trường, sản lượng năm nay lại giảm đáng kể.

Theo ông Tần, giai đoạn đầu vụ thời tiết khá thuận lợi, cây điều ra hoa tốt. Song sau đó xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, xen kẽ những trận mưa trái mùa đúng thời điểm cây ra hoa, khiến tỷ lệ đậu trái giảm mạnh.

Vườn điều của ông Hoàng Văn Tần ở xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Huân Trần).

Những năm được mùa, vườn điều ghép phải đạt tối thiểu khoảng 2-2,5 tấn/ha mới được xem là có hiệu quả. “Nếu năng suất chỉ khoảng 2 tấn/ha thì doanh thu khoảng 60 triệu đồng/ha, trong khi chi phí chăm sóc đã lên tới 25-30 triệu đồng/ha, nên lợi nhuận không còn nhiều”, ông Tần chia sẻ.

Theo tính toán của ông, để đảm bảo thu nhập ổn định, năng suất vườn điều cần đạt khoảng 3,5 tấn/ha trở lên. Tuy nhiên, mức này hiện chỉ có ở những vườn được đầu tư giống tốt và chăm sóc bài bản.

Không chỉ riêng xã Long Hà, tại nhiều khu vực khác của Đồng Nai, nông dân cũng cho biết năng suất vụ điều năm nay giảm khoảng 30% so với năm trước, thậm chí có nơi giảm mạnh hơn.

Ông Điểu Voi, nông dân thôn Thất Dài, xã Phú Nghĩa Trung, cho biết gia đình đang trồng hơn 8 sào điều, phần lớn cây đã 20-30 năm tuổi. Do mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra hoa nên sản lượng năm nay sụt giảm rõ rệt.

“Những trái đã lớn cỡ ngón tay út thì còn giữ được, còn trái nhỏ cỡ đầu đũa rụng gần hết. Trước đây vườn có thể đạt khoảng 1 tấn/ha, chăm sóc tốt lên 2 tấn/ha, nhưng năm nay chỉ còn khoảng 3-4 tạ/ha”, ông Voi nói.

Ông Điểu Voi phơi hạt điều vừa thu hoạch từ vườn nhà (Ảnh: Huân Trần).

Theo ông Voi, với năng suất giảm mạnh như hiện nay, thu nhập từ cây điều trở nên khá bấp bênh. Không ít hộ dân phải vay mượn để trang trải chi phí sinh hoạt cũng như đầu tư cho sản xuất.

Nông dân tính chuyện thay giống, tìm hướng nâng hiệu quả kinh tế từ cây điều

Trước áp lực chi phí sản xuất tăng trong khi năng suất giảm, nhiều hộ trồng điều tại Đồng Nai đang chủ động tìm giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác, trong đó có việc chuyển sang các giống điều mới cho năng suất tốt hơn.

Anh Nguyễn Minh Hưng, nông dân thôn Tân Phú, xã Phú Riềng, hiện canh tác khoảng 2 ha điều với các giống AB05-08, AB29 và BP-102. Theo anh Hưng, dù thời tiết năm nay xuất hiện nhiều đợt mưa trái mùa, giống BP-102 vẫn cho kết quả khá khả quan.

Vườn điều của anh mới trồng khoảng 3 năm nhưng năng suất đã đạt khoảng 2 tấn/ha. Với giá điều tươi tại vườn khoảng 35.000 đồng/kg, mỗi ha mang lại doanh thu khoảng 70 triệu đồng.

“Sau khi trừ chi phí chăm sóc khoảng 20 triệu đồng/ha, lợi nhuận còn khoảng 50 triệu đồng/ha. Với 2 ha điều, mỗi năm gia đình tôi thu lãi khoảng 100 triệu đồng”, anh Hưng cho biết.

Nhân công thu hoạch tại vườn điều 7ha của ông Lê Quốc Doanh ở xã Phú Nghĩa (Ảnh: Huân Trần).

Theo anh Hưng, giống BP-102 có nhiều ưu điểm như khả năng kháng sâu bệnh tốt, tỷ lệ đậu trái cao, mỗi chùm có thể cho từ 5-10 trái, trong khi các giống cũ thường chỉ đạt khoảng 1-3 trái mỗi chùm.

Hiện giá cây giống dao động khoảng 12.000-15.000 đồng/cây, mỗi ha cần trồng khoảng 350-400 cây. Trong thời gian tới, anh dự định từng bước chuyển toàn bộ diện tích sang giống BP-102 để nâng cao năng suất.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Doanh, nông dân xã Phú Nghĩa, đang canh tác khoảng 7 ha điều với vườn cây đã 20–30 năm tuổi. Năng suất bình quân đạt khoảng 2-2,2 tấn/ha, tương đương sản lượng thu hoạch mỗi năm khoảng 14-15 tấn.

Tuy nhiên, theo ông Doanh, chi phí sản xuất ngày càng tăng khiến lợi nhuận thực tế không còn nhiều so với công sức và thời gian đầu tư.

Ở một hướng khác, một số nông dân địa phương đang thử nghiệm mô hình trồng điều theo hướng hữu cơ nhằm giảm chi phí và cải thiện chất lượng đất.

Bà Vưu Thị Mai, nông dân ấp Đồng Tiến 3, xã Đồng Tâm, cho biết khu vực Tổ hợp sản xuất Đội 3 hiện có khoảng 300 ha điều với 115 hộ tham gia canh tác.

Theo bà Mai, khoảng hai phần ba số hộ trong tổ hợp đang áp dụng phương thức trồng điều theo hướng hữu cơ. Nông dân tận dụng lá điều rụng, cành tỉa trong vườn để ủ với chế phẩm vi sinh làm phân bón, đồng thời bổ sung thêm phân gà hữu cơ nhập khẩu để cải tạo đất.

Vườn điều canh tác theo hướng hữu cơ của bà Vưu Thị Mai, nông dân xã Đồng Tâm (Ảnh: Huân Trần).

Chi phí chăm sóc điều theo phương thức hữu cơ khoảng 15 triệu đồng/ha, thấp hơn so với mức 18-20 triệu đồng/ha khi sử dụng phân bón vô cơ. Tuy vậy, do sản phẩm chưa được chứng nhận hữu cơ nên giá bán điều vẫn tương đương sản xuất thông thường, khoảng 36.000 đồng/kg.

Bà Mai cho biết năng suất vườn điều phụ thuộc nhiều vào điều kiện đất đai. Trên đất đỏ bazan, năng suất có thể đạt khoảng 1,5 tấn/ha, trong khi ở vùng đất đá chỉ đạt khoảng 0,7-1 tấn/ha. Năm nay, do mưa trái mùa, năng suất ước chỉ còn khoảng 1 tấn/ha, giảm khoảng 500 kg/ha so với các năm trước.