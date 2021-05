Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc đến 2030

Dân trí Sáng 23/4, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 486 ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Phú Quốc đến 2030.

Tại hội nghị, ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Bộ Xây dựng, trao bộ hồ sơ điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đến 2030 cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và UBND TP. Phú Quốc.

Theo đó, 7 nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt với tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 674,53 hecta, chiếm 1,14% trong tổng diện tích.

Quy mô dân số dự kiến tại các địa điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 51.500 người, tăng khoảng 42.500 người so với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Các địa điểm được phê duyệt điều chỉnh gồm khu vực Bãi Khem - thị trấn An Thới với quy mô khoảng 15,19 ha; khu vực cảng Bãi Đất Đỏ - thị trấn An Thới, quy mô khoảng 17,06 ha; khu vực phía Tây Nam - thuộc Khu đô thị An Thới quy mô khoảng 87,86 ha; khu vực phía Đông Bắc núi Ông Quán - thị trấn An Thới, điều chỉnh vị trí không thay đổi quy mô; khu vực đảo Hòn Thơm và tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới ra đảo Hòn Thơm quy mô khoảng 151,82 ha; khu vực xã Bãi Thơm, quy mô khoảng 143,5 ha; khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương, quy mô khoảng 203,5 ha và khu vực bãi Cửa Cạn, xã Cửa Dương với quy mô khoảng 55,6 ha.

Trong thời gian qua, Phú Quốc đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư với 328 dự án.

Khi Phú Quốc được điều chỉnh quy hoạch cục bộ là điều kiện tốt nhất cho thành phố biển quản lý quy hoạch, xây dựng và đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho rằng việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến 2030 có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Phú Quốc, tạo điều kiện để địa phương thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội những năm tới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, cho biết thêm, sau lễ công bố quy hoạch, nhiệm vụ của Kiên Giang là tổ chức triển khai quy hoạch nhanh và đúng theo quyết định của Thủ tướng đã ban hành.

"Muốn làm được việc này thì UBND tỉnh sẽ giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chủ trì làm việc với các sở ngành của tỉnh và UBND TP Phú Quốc sớm rà soát lại quy hoạch mà phân khu đã có cho Phú Quốc. Nếu cái nào chưa phù hợp thì tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với Quyết định 486 này", ông Tùng nói.

