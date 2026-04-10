Điểm khác biệt giữa vay trả góp truyền thống và qua nền tảng số

Thị trường vay trả góp đang dịch chuyển mạnh

Năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,01%, với tổng dư nợ đạt 18,58 triệu tỷ đồng, mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Trong cơ cấu đó, tín dụng tiêu dùng phục vụ đời sống tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể, phản ánh nhu cầu vay trả góp của người dân đang ở mức cao.

Vay trả góp tiêu dùng ngày càng đa dạng về kênh tiếp cận từ ngân hàng truyền thống đến nền tảng số tích hợp trong ứng dụng hằng ngày (Ảnh: MoMo).

Vay trả góp truyền thống: Phù hợp với nhu cầu quy mô lớn, dài hạn

Vay trả góp tại ngân hàng thường được thiết kế cho các nhu cầu tài chính quy mô lớn và thời gian dài: mua nhà, mua xe, sửa chữa lớn, hay các khoản chi đòi hỏi kỳ hạn từ vài năm trở lên.

Lợi thế của kênh này nằm ở hạn mức cao, tín chấp có thể lên đến hàng trăm triệu đồng tùy thu nhập, cùng lãi suất tương đối cạnh tranh với kỳ hạn dài. Đổi lại, người vay cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ: căn cước công dân, hợp đồng lao động, sao kê lương 3-6 tháng. Thời gian từ khi nộp hồ sơ đến giải ngân thường từ 2 đến 5 ngày làm việc.

Vay trả góp qua nền tảng số: Tiếp cận nhanh, phù hợp chi tiêu ngắn hạn

Hình thức vay trả góp qua nền tảng số có điểm xuất phát khác: được thiết kế cho nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn, phát sinh đột xuất - học phí, viện phí, mua sắm đồ dùng gia đình, sửa chữa nhà ở - không phải các khoản đầu tư hay chi phí ngoài tiêu dùng cá nhân.

Điểm khác biệt lớn nhất là tốc độ và thủ tục đơn giản: người vay chỉ cần căn cước công dân để xác thực danh tính, không cần chứng minh thu nhập hay giấy tờ bổ sung. Toàn bộ quy trình - từ đăng ký đến ký hợp đồng - diễn ra 100% trực tuyến.

Cơ chế vận hành của hình thức này cũng khác: ứng dụng đóng vai trò là nền tảng công nghệ và trung gian thanh toán, còn khoản vay được trực tiếp cung cấp bởi tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Điều này phân biệt các nền tảng uy tín với các "app đen" hoạt động ngoài vòng pháp luật.

Vay nhanh trên MoMo: Ví dụ thực tế

Một trong những sản phẩm minh họa cho hình thức này là Vay nhanh trên MoMo - sản phẩm tín dụng tiêu dùng do các tổ chức tín dụng được phép cung cấp qua ứng dụng MoMo, gồm Công ty Tài chính tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit), Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại.

Ứng dụng MoMo cung cấp nền tảng công nghệ và giải pháp trung gian thanh toán cho các tổ chức tín dụng này.

Sản phẩm phù hợp với người dùng MoMo trong độ tuổi 18-50 đã hoàn thành xác thực giấy tờ tùy thân.

Khách hàng mới đủ điều kiện có thể được hưởng ưu đãi 0% lãi suất trong tháng đầu với gói vay lên đến 3 triệu đồng. Với tiểu thương có sử dụng Loa thông báo chuyển khoản MoMo, gói vay lên đến 100 triệu đồng với lãi suất trên dư nợ gốc chỉ từ 1,91%/tháng.

Vay nhanh trên ứng dụng MoMo - sản phẩm tín dụng tiêu dùng do các tổ chức tín dụng được phép cung cấp, hỗ trợ giải ngân nhanh với gói vay lên đến 100 triệu đồng (Ảnh: MoMo).

Chọn hình thức nào? 3 câu hỏi tự đánh giá

Dưới đây là 3 câu hỏi để mỗi người có đủ thông tin để ra quyết định bản thân nên vay tiền theo hình thức nào.

Thứ nhất, nhu cầu vay có phải là chi tiêu tiêu dùng cá nhân hợp lệ: học phí, y tế, mua sắm đồ dùng gia đình, sửa chữa nhà ở?

Thứ hai, người vay đã xác định rõ nguồn tiền trả nợ đến từ đâu và vào thời điểm nào?

Thứ ba, tổng khoản trả nợ hàng tháng, cộng tất cả các khoản vay hiện có, có nằm dưới 30% thu nhập không?

Nếu cần khoản vay ngắn hạn, quy mô nhỏ, xử lý nhanh và không muốn đến quầy giao dịch, Vay nhanh trên MoMo là một lựa chọn đáng cân nhắc trong danh sách các nền tảng giới thiệu sản phẩm vay được cung cấp bởi tổ chức tín dụng được cấp phép.

Quan trọng hơn cả hình thức vay là mỗi người tiêu dùng cần đọc kỹ toàn bộ điều khoản, lãi suất và tổng số tiền phải hoàn trả trước khi ký hợp đồng.