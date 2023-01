Dịch vụ đổi tiền lì xì nở rộ trên chợ mạng, phí 6-10%

Thị trường đổi tiền lì xì những ngày cận Tết trở nên nhộn nhịp khi nhu cầu đổi tiền của người dân tăng cao. Ăn theo đó, hàng loạt hội nhóm trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo... tạo ra nhằm cung cấp dịch vụ đổi tiền với số lượng thành viên đông đảo. Song song đó là những lời mời chào hấp dẫn như phí đổi thấp, cam kết tiền thật, tiền nguyên seri…

Theo ghi nhận của Dân trí, phí đổi tiền trên thị trường dao động 6-10%, tùy mức giá. Tuy nhiên, theo người đăng, giá có sự thay đổi từng ngày, càng đến cận Tết, phí càng cao.

Tài khoản Trang Bảo nhận đổi tiền mới với mức giá là đổi 100.000 đồng tiền mệnh giá 1.000 đồng sẽ mất 15.000 đồng tiền phí; đổi 1 triệu đồng tiền mệnh giá 2.000 đồng và 50.000 đồng mất 30.000 đồng tiền phí; đổi 1 triệu đồng tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 50.000 đồng mất 25.000 đồng tiền phí; đổi 1 triệu đồng tiền mệnh giá 100.000 đồng mất 20.000 đồng tiền phí.

Tài khoản Thảo Ly chào giá với mức phí 6% cho tất cả mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Đặc biệt hơn, tài khoản Tuấn Lê nhận đổi tiền ở mức giá 3% cho các mệnh giá 2.000 đồng, 5.000 đồng và 50.000 đồng.

Thậm chí, tài khoản Trần Thị Kim Thanh còn đưa ra mức phí chỉ 2%, lấy nhiều giảm phí còn 1,2% vì "nhà có người làm ngân hàng".

Tiền có số seri đẹp thì giá càng được đẩy lên cao. Với bộ 10 tờ mệnh giá 1.000 đồng có số đuôi seri từ 00 đến 99, tài khoản Châu Loan Nguyễn Thị chào bán với số tiền 199.000 đồng/bộ; tờ 500 đồng có đuôi 000-999 có giá 120.000 đồng/bộ/10 tờ.

Không chỉ tiền Việt, thị trường đổi tiền USD, tiền nước ngoài cũng nhộn nhịp với mức phí đổi không rẻ.

Cụ thể, phí đổi một tờ tiền 1 USD mới sẽ là 30.000 đồng/tờ, 2 USD có giá 55.000 đồng/tờ, trong khi giá USD trên thị trường ở thời điểm này tại nhiều ngân hàng chưa đến 24.000 đồng/USD. Như vậy, với mỗi USD, khách đổi tiền chịu thiệt khoảng 6.000 đồng.

Ghi nhận của Dân trí, sau một năm trầm lắng vì đại dịch, "chợ" tiền lì xì đã nhộn nhịp trở lại. Chỉ cần gõ cụm từ "đổi tiền mới" hay "tiền xì lì", sẽ xuất hiện hàng chục trang khác nhau với hình ảnh các bó tiền đủ mệnh giá.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng và môi trường ảo của mạng xã hội, nhiều đối tượng lừa đảo đã đặt ra những cái bẫy nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước toàn bộ số tiền đã trao đổi trước đó, gồm số tiền cần đổi và phí đổi tiền mới giao tiền đổi cho người mua. Sau đó, người mua nhận tiền được đổi về thì chất lượng tiền không giống trao đổi trước đó, tiền bị nhàu nát, thậm chí là tiền giả.

Hoặc có chiêu thức tinh vi hơn là đối tượng lừa đảo liên hệ với người có nhu cầu mua tiền mới và yêu cầu người đó chuyển khoản trước, rồi mới hẹn chỗ giao tiền. Sau đó, đối tượng lừa đảo lại liên hệ với người có nhu cầu bán tiền mới và yêu cầu đối tượng mang tiền đó đến địa chỉ đã hẹn đổi tiền với người mua trước đó. Kết quả, người mua tiền mới bị mất trắng số tiền của mình.

Thông tư số 25/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nêu rõ chỉ những tổ chức được Nhà nước cho phép như Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức, cá nhân. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động thu, đổi tiền của cá nhân, tổ chức khác đều là bất hợp pháp.

Trước đó, theo Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, tăng cường hoạt động đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.