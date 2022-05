Đến nay các doanh nghiệp cơ bản đã phục hồi được sản xuất kinh doanh

Hơn 50 triệu người lao động và người dân được hỗ trợ

Chiều nay (27/5), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững" với sự tham gia của 4 lãnh đạo bộ, ngành.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trái) trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Chia sẻ về bức tranh mới nhất bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương trong điều kiện mở cửa kinh tế hiện nay tại tọa đàm này, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, vừa qua đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt là đợt dịch thứ tư (từ 27/4/2021) xảy ra hết sức nặng nề tại các tỉnh, thành phố, nhất là khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến tất cả người dân, người lao động, các doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội. Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách quan trọng để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và người lao động vượt qua đại dịch Covid-19. Ví dụ như Nghị quyết 42 hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, trong đó có cả người nghèo, người lao động, người có công. Đặc biệt là Nghị quyết 68, với 12 nhóm chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, người lao động bị ngừng việc, người lao động bị thất nghiệp, trong đó có người lao động tự do, hỗ trợ cả doanh nghiệp (từ giãn đóng bảo hiểm thất nghiệp, cho vay trả lương…).

Tổng tất cả những chính sách này, chúng ta đã hỗ trợ cho hơn 50 triệu lượt người lao động và người dân, với tổng mức 81.000 tỷ đồng. Qua khảo sát vừa rồi tại các địa phương, các địa phương đã triển khai rất quyết liệt Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng ban hành thêm chính sách riêng của mình để hỗ trợ các đối tượng lao động tự do, những đối tượng lao động đặc thù mà Nghị quyết của Trung ương chưa phủ đến. Tóm lại, tổng kết qua đợt khảo sát vừa rồi, hầu hết đối tượng của chúng ta đã được hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó giúp cho người lao động có an sinh tốt hơn, người sử dụng lao động có điều kiện vượt qua khó khăn.

Có thể thấy rằng, qua Covid-19, nhờ có an sinh xã hội đã giúp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế xã hội. Trải qua hai năm phòng chống dịch Covid-19, có nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc dừng hoạt động, dẫn đến một loạt người lao động bị mất việc làm. Các chính sách cho vay vốn trả lương, phục hồi sản xuất, giúp cho người lao động có công ăn việc làm trở lại.

Kịp thời giải quyết cho người dân

Đánh giá về việc thực hiện các chính sách hiện nay, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho rằng, trong Nghị quyết 68 có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, trong đó có chính sách cho người sử dụng lao động vay để trả lương cho người lao động. Qua triển khai và rút kinh nghiệm từ Nghị quyết 42, chúng ta đã giảm các điều kiện, các thủ tục hành chính rất nhiều. Đến nay chúng ta đã cho 3.600 doanh nghiệp, người sử dụng lao động vay và hỗ trợ cho 1,2 triệu người lao động, với kinh phí khoảng 4.800 tỷ đồng.

Qua đánh giá của các doanh nghiệp, nhờ có hỗ trợ này đã giúp cho các doanh nghiệp có nguồn kinh phí để hỗ trợ trả lương cho người lao động, trước hết là giúp cho doanh nghiệp và giúp người sử dụng lao động giữ được chân người lao động. Thời gian vừa qua, số người lao động ngừng việc, thất nghiệp giảm đi là nhờ có chính sách này.

"Đến nay, chúng tôi cũng thấy rằng có thể sau đại dịch sẽ đứt gãy nguồn cung ứng lao động nhưng do có chính sách này nên đã giữ chân được người lao động và giúp cho người lao động quay lại thị trường lao động nhanh hơn. Vì vậy đến nay các doanh nghiệp cơ bản đã phục hồi được sản xuất kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội", ông Thanh chia sẻ.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, thời gian vừa rồi, qua đi khảo sát trực tiếp, về cơ bản các đối tượng đã nhận được từ chính sách này. Tuy nhiên, trong 12 chính sách thì chính sách thứ 12 là đối với lao động tự do giao cho địa phương căn cứ vào khả năng cân đối và đặc thù của từng địa phương để ban hành những chính sách.

Nhưng một số địa phương ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc nguồn kinh phí hạn chế do dùng vào phòng chống dịch, hoặc nguồn kinh phí dự trữ hết nên không ban hành chính sách hỗ trợ lao động tự do… và một số lao động không nhận được. Đây là câu chuyện thực tế.

Làm việc với địa phương, những danh sách đã được phê duyệt thì khẩn trương chi trả, nếu kinh phí thiếu cần lập dự toán để đề nghị Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ có thể bổ sung nguồn kinh phí cho địa phương, làm sao tất cả người dân đều có thể nhận được.

"Qua đi kiểm tra, hầu hết các đối tượng đã nhận được rồi, còn có thể có một số ít chưa nhận được, chúng tôi đang yêu cầu các địa phương rà soát lại. Đặc biệt lần này, chúng tôi đang yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi công điện cho các địa phương thực hiện tổng kết Nghị quyết 68. Vấn đề nào chưa nhận được thì báo cáo lên trên để kịp thời giải quyết cho người dân", ông Thanh thông tin.