Đèn năng lượng mặt trời mang ánh sáng cho hàng trăm hộ gia đình huyện Nam Trà My

Thắp sáng điều kiện sống và học tập

Nam Trà My nằm ở vùng Tây Nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng 170km về phía Nam. Đây là một huyện miền núi có đến 97% dân cư là người dân tộc thiểu số, hầu hết người dân đều làm nghề nông với hơn 60% là hộ nghèo. Do địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, hàng trăm hộ dân tại hai xã Trà Cang và Trà Vinh của huyện vẫn chưa được tiếp cận và sử dụng lưới điện quốc gia, khiến cuộc sống thêm khó khăn.

Thấu hiểu điều đó, đầu tháng 8, đại diện từ Panasonic Việt Nam cùng các tình nguyện viên trẻ vượt qua quãng đường từ Đà Nẵng để mang ánh sáng của hơn 300 chiếc đèn năng lượng mặt trời đến với các hộ dân nghèo tại hai xã nói trên, giúp người dân cải thiện điều kiện sống cũng như các em nhỏ có ánh sáng học tập tốt hơn vào ban đêm.

Các em nhỏ sử dụng đèn năng lượng mặt trời để học bài vào buổi tối (Ảnh: Panasonic).

"Với chương trình này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ nâng cao cuộc sống của người dân địa phương, góp phần vào định hướng của Chính phủ trong công tác xóa đói giảm nghèo", ông Marukawa Yoichi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, chia sẻ.

Món quà từ Panasonic được chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao về ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn, giúp người dân có ánh sáng để cải thiện sinh hoạt và giúp hàng trăm em nhỏ có thêm cơ hội làm bài tập, đọc sách báo…

Đây là lần thứ 4 chương trình được tập đoàn Nhật Bản triển khai tại Việt Nam trong sáng kiến toàn cầu mang tên "Light up the future" (Thắp sáng tương lai). Những chiếc đèn LED thêm phần pin có thể sạc trực tiếp từ nguồn ánh sáng mặt trời vào ban ngày và cung cấp ánh sáng vào ban đêm, giúp người dân có được nguồn sáng an toàn. Đối tác đồng hành cùng Panasonic trong hoạt động này là Frogsleap - một tổ chức phi chính phủ giàu kinh nghiệm triển khai các dự án điện mặt trời ở vùng sâu, vùng xa.

Tính đến năm 2023, Panasonic đã mang 100.000 đèn năng lượng mặt trời tới những khu vực khó khăn tại 30 quốc gia châu Á và châu Phi, trong đó có gần 3.000 chiếc đèn được trao tặng tới người dân các tỉnh tại Việt Nam bao gồm Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Truyền cảm hứng cho giới trẻ

Luôn đặt triết lý "đóng góp cho xã hội" trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà sản xuất Nhật Bản không chỉ được biết đến như một thương hiệu hàng đầu về công nghệ được tin dùng tại Việt Nam mà còn nổi bật trong nỗ lực thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và môi trường, tiêu biểu như "Panasonic vì trường học bền vững", "Học bổng Panasonic", chương trình trồng cây thường niên "Panasonic vì một Việt Nam xanh"…

Tình nguyện viên hướng dẫn các em nhỏ địa phương trong hoạt động lớp học môi trường (Ảnh: Panasonic).

Chương trình trao tặng đèn năm nay đã tạo nên khác biệt với sự tham gia của 20 tình nguyện viên đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như Hà Nội, TPHCM, Huế, Bình Định, Khánh Hòa… Đây là hoạt động được các bạn trẻ mong chờ để tiếp nối hành trình "Cùng Gen G sống Xanh đi", một chiến dịch dành cho các bạn trẻ tiên phong trong thực hiện lối sống xanh, khỏe mạnh và mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

"Với sáng kiến về năng lượng tái tạo, chúng tôi mong muốn góp phần giảm thiểu phát thải CO2 như mục tiêu trong cam kết Panasonic Green Impact, cũng như hiện thực hóa tầm nhìn vì cuộc sống khỏe mạnh và phát triển bền vững cho Việt Nam. Đây còn là cơ hội chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn trẻ tiên phong trong thế hệ sống xanh, với sự trẻ trung và nhiệt huyết, sẽ có thêm cơ hội phát triển bản thân và được truyền cảm hứng để đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa", Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ thêm.

Trong chương trình đầy ý nghĩa, các bạn trẻ Gen Green đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ với nhau những dự án về bảo vệ môi trường, trong đó nhiều sáng kiến được triển khai thực tế dưới sự hỗ trợ về tài chính từ Panasonic thông qua chiến dịch vào năm ngoái. Thêm vào đó, các bạn tình nguyện viên đã trực tiếp trao tặng và hướng dẫn sử dụng đèn cho người dân địa phương, đồng thời mang đến nhiều hoạt động thú vị giúp hơn 100 trẻ em địa phương hiểu hơn về bảo vệ môi trường qua các chủ đề gần gũi như bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước và phân loại rác.

Tham gia vào chuỗi hoạt động cho Gen Green của Panasonic trong hơn nửa năm qua là một hành trình đáng nhớ với Tôn Nữ Thục Quyên, nhóm Trạm Eco, dự án nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ hệ sinh thái tại Bán đảo Sơn Trà.

"Hoạt động tình nguyện lần này là cơ hội để chúng em được trực tiếp đóng góp cho người dân vùng sâu vùng xa, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực tới cộng đồng", Quyên cho hay.

Người dân địa phương sử dụng đèn năng lượng mặt trời (Ảnh: Panasonic).

Panasonic Green Impact là cam kết về phòng chống biến đổi khí hậu với tuyên bố về mục tiêu trung hòa phát thải CO2 trong tất cả các công ty thành viên của tập đoàn trên toàn cầu vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn phát thải CO2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050.

Tại Việt Nam, nhiều chương trình được Panasonic triển khai nhằm hiện thực hóa cam kết nói trên trong tầm nhìn vì cuộc sống khỏe mạnh của người dân và sự phát triển bền vững của xã hội trong 50 năm tiếp theo, đồng thời góp phần vào định hướng Net Zero của Chính phủ.

Tiêu biểu, chương trình trồng cây thường niên tại Thanh Hóa với sự tham gia của gần 100 nhân viên vào tháng 4/2023, sau khi thực hiện dự án trồng cây trên diện rộng tại 13 tỉnh thành với sự tham gia của các khách hàng và đối tác mang tên "Sống khỏe góp xanh" nâng tổng số cây trồng lên 360.000 cây rừng chỉ trong vòng chưa đến một năm.

Với nỗ lực đầy tâm huyết và bền bỉ, Panasonic cho biết hãng khẳng định tiếp tục hành trình đóng góp cho xã hội và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai với sự đồng hành thế hệ sống xanh để tạo nên những tác động tích cực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.