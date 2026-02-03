Dầu gội bồ kết Fresh và hành trình 40 năm nâng niu mái tóc Việt

Gần 40 năm bền bỉ với bồ kết, không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi

Từ năm 1987, trong bối cảnh ngành chăm sóc tóc còn ở giai đoạn sơ khai, Fresh đã lựa chọn con đường nghiên cứu bài bản, chắt lọc lại dưỡng chất để tối ưu hiệu quả chăm sóc.

Từ nền tảng ấy, dầu gội bồ kết đóng chai ra đời như một bước đi tiên phong, đưa thói quen gội đầu bằng bồ kết truyền thống bước vào đời sống hiện đại. Giữ trọn đặc tính làm sạch dịu nhẹ của bồ kết, tôn trọng trạng thái tự nhiên của mái tóc, giá trị mà Fresh bền bỉ theo đuổi suốt hành trình phát triển.

Dầu gội bồ kết nắp hồng của Fresh sử dụng bồ kết tươi nguyên trái, giàu saponin, được chiết xuất trực tiếp 100% tại nhà máy SCC, kết hợp cùng dầu hạt chia giàu omega-3.

Công thức không chứa silicone giúp tóc và da đầu được làm sạch nhẹ nhàng, không bít tắc, không gây nặng đầu. Nhờ đó, mái tóc giữ được độ suôn mượt tự nhiên, da đầu thoáng mát, đúng với tinh thần “tóc được thở” mà nhiều phụ nữ đang tìm kiếm.

Gần 40 năm qua, Fresh không đứng ngoài sự thay đổi của thị trường. Thương hiệu liên tục cải tiến bao bì lấy tên gọi chính thức của chai dầu gội bồ kết nắp hồng là “Suôn mượt óng ả bồ kết”.

Bên cạnh đó, thương hiệu phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới như Dầu gội Fresh Organic với thành phần hữu cơ có Tea Tree giúp ngăn gàu, Rosemary giúp giảm gãy rụng, hay Fresh Thảo mộc dưỡng sinh có gừng và bồ kết, giúp sạch gàu mềm mượt cho mái tóc chắc khỏe bồng bềnh…

Dù vậy, với bồ kết nắp hồng, Fresh vẫn giữ nguyên tinh thần làm sạch vừa đủ, nuôi dưỡng bền bỉ, giữ sự tự nhiên bằng tinh chất bồ kết truyền thống. Chính sự kiên định này giúp sản phẩm trở nên quen thuộc, đồng hành cùng nhiều thế hệ phụ nữ nhờ khả năng nuôi dưỡng mái tóc khỏe tự nhiên, không phụ thuộc lớp phủ nhân tạo.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu trở thành đại sứ thương hiệu Fresh (Ảnh: Fresh).

Ngọc Châu và Fresh - sự đồng điệu của hai hành trình bền bỉ

Sự hợp tác giữa Fresh và Hoa hậu Ngọc Châu như một sự gặp gỡ tự nhiên. Xuất phát điểm là một người mẫu, từng bước chinh phục các cột mốc bằng nỗ lực bền bỉ, Ngọc Châu không đi lên nhờ hào quang sẵn có mà bằng quá trình rèn luyện nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Sinh năm 1994, Ngọc Châu đại diện cho thế hệ phụ nữ giao thoa giữa Gen Y và Gen Z, đủ bản lĩnh để giữ gìn những giá trị cốt lõi, nhưng cũng đủ cởi mở để đổi mới, thích nghi và làm mới mình trong một thế giới không ngừng chuyển động. Vẻ đẹp của Ngọc Châu không nằm ở sự phô trương, mà ở tinh thần cầu tiến, sự cân bằng giữa nội lực và nét nữ tính, giữa truyền thống và hiện đại.

Khi những giá trị chung được nuôi dưỡng đủ lâu, sự đồng hành trở thành một bước tiếp nối tất yếu.

Việc công bố Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu trở thành đại sứ thương hiệu không chỉ là sự kết hợp về hình ảnh, mà còn là sự tiếp nối tinh thần “So Fresh” - luôn tươi mới, tích cực đổi mới nhưng vẫn giữ trọn những giá trị nền tảng đã làm nên bản sắc.

Một hành trình bền bỉ của thương hiệu gặp gỡ một hành trình không ngừng tiến lên của người phụ nữ Việt hiện đại.

Dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh (Ảnh: Fresh).

“So Fresh” khi mái tóc được thở, phụ nữ tự do hơn trong lựa chọn của chính mình

“Tóc được thở” là trạng thái khi da đầu được làm sạch vừa đủ, không bít tắc, sợi tóc được nuôi dưỡng từ bên trong thay vì phụ thuộc vào các lớp phủ nhân tạo. Khi ấy, tóc trở về với độ mềm mại, bồng bềnh tự nhiên và cảm giác nhẹ nhõm, mang lại sự tự tin, chủ động cho người phụ nữ trong nhịp sống hằng ngày.

Dầu gội bồ kết nắp hồng Fresh, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như GMP, ISO, là sự kết hợp giữa bồ kết truyền thống và công nghệ tinh lọc hiện đại, giữ trọn đặc tính làm sạch dịu nhẹ suốt gần 40 năm.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu - người phụ nữ với năng lượng tươi mới, bền bỉ và hành trình hoàn thiện bản thân từ bên trong.

Sự đồng hành giữa Fresh và Ngọc Châu vì thế không chỉ là hợp tác thương hiệu, mà là sự gặp gỡ của những giá trị chung về vẻ đẹp tự nhiên, lành tính và bền vững của người phụ nữ Việt.

Khi mái tóc được “thở”, người phụ nữ cũng tự do hơn để sống đúng với giá trị và vẻ đẹp của chính mình, đó là tinh thần “So Fresh” mà Fresh kiên định lan tỏa suốt nhiều thế hệ.