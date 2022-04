Danh Trà: Gia đình làm trà Thái Nguyên truyền thống từ năm 1937

Sức hấp dẫn của trà Thái Nguyên

Trà là thức uống truyền thống quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt. Cây chè hay cây trà thích hợp sinh trưởng và phát triển tại những khu vực đất đồi thuộc trung du miền núi phía Bắc. Tuy nhiên nói đến vùng đất hứa chuyên cho ra những sản phẩm trà chất lượng, thơm ngon phải kể đến vùng đất Thái Nguyên.

Thái Nguyên nổi tiếng với nhiều loại trà chất lượng, thơm ngon (Ảnh: Danh Trà).

Những người yêu thích khoảnh khắc nhâm nhi chén trà bên những câu chuyện thân tình và hiểu biết về cây trà cho biết, trà Thái Nguyên thường có vị thanh và tươi mát hơn những loại trà khác. Đại diện thương hiệu Danh Trà cho biết, Trà Thái Nguyên được tạo ra với biết bao công sức và tâm huyết của những người nông dân tần tảo, từ những lá chè tươi non được tuyển chọn kỹ càng, trải qua quy trình chế biến tỉ mỉ từ làm héo lá chè, diệt men, vò sàng rồi làm khô trà. Do đó, sản phẩm mang một hương vị và dư âm đặc trưng không vùng đất nào có thể so sánh được.

Thưởng thức trà Thái Nguyên theo cách truyền thống (Ảnh: Danh Trà).

Ngày nay, nhu cầu dùng trà vẫn được nhiều người quan tâm. Chén trà không chỉ xuất hiện trong đời sống hàng ngày mà còn được dùng là thức uống trang nhã trong môi trường làm việc, công sở. Xét về mặt dinh dưỡng, trong trà có nhiều thành phần giúp cơ thể tỉnh táo cũng như tốt cho da, nếu sử dụng với tần suất thích hợp.

Trà Thái Nguyên giả - những bất cập của thị trường

Trà Thái Nguyên (hay còn gọi là chè Thái Nguyên) thơm ngon được đông đảo người tiêu dùng yêu thích, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn mua được những túi trà chính hiệu, đảm bảo chất lượng.

Trước nhu cầu sử dụng trà tăng cao, ngày càng nhiều đơn vị làm trà Thái Nguyên giả, nhái xuất hiện trên thị trường, gây nhiễu loạn cho người tiêu dùng. Không khó để thấy những túi trà Thái Nguyên cùng khối lượng và tên tuổi nhưng khi mua ở các cửa hàng khác nhau lại có giá thành và chất lượng khác nhau.

Lá trà Thái Nguyên mang đến hương vị riêng biệt (Ảnh: Danh Trà).

Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, đại diện Danh Trà cho rằng, người tiêu dùng cần xem xét kỹ bao bì sản phẩm có thể hiện rõ địa chỉ, tên cơ sở sản xuất hay không; có trong hạn sử dụng để đảm bảo chất lượng; cũng như có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được Bộ y tế cấp không…

"Với sự nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng, bên cạnh việc vào cuộc của các cơ quan chức năng, những sản phẩm trà Thái Nguyên giả, nhái sẽ sớm bị cô lập và đánh bay khỏi thị trường, trả lại thị trường trà chất lượng cho người tiêu dùng", đại diện thương hiệu này nhận định.

Danh Trà - gia đình làm trà từ năm 1937

Trước thị trường trà "vàng thau lẫn lộn", Danh Trà - thương hiệu trà của Công ty TNHH Thương mại Tiến Vũ vẫn được đông đảo người tiêu dùng biết đến là một trong số những đơn vị chất lượng trên cả nước.

Sản phẩm trà móc câu nổi tiếng của thương hiệu Danh Trà (Ảnh: Danh Trà).

Với nghề trồng và sản xuất trà đã kéo dài được 3 đời (bắt đầu từ đời cụ ông Vũ Văn Hiệt từ năm 1937), công thức làm trà độc đáo của Danh Trà được truyền từ đời này qua đời khác. Cùng với nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng, những túi trà được tạo nên đã được đông đảo khách hàng yêu mến.

Với phương châm "Thẳng từ vườn nhà đến chén trà của gia đình bạn", Danh Trà khẳng định nguồn nguyên liệu tươi ngon, uy tín, được chọn lọc kỹ càng.

"Với kinh nghiệm chế biến trà được truyền qua nhiều đời, sản phẩm Danh Trà bảo đảm được hương vị truyền thống có một không hai", đại diện thương hiệu khẳng định.

