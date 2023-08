Đảm bảo vận hành lưới điện khi thi công cao tốc Bắc - Nam tại Phú Yên

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên (Ảnh: EVNNPT)

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên có chiều dài trên 90km đi qua 24 xã, phường, thị trấn thuộc 6 địa phương, gồm thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa và thị xã Đông Hòa với 2 dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

Lưới điện 220kV do Truyền tải điện Phú Yên quản lý vận hành có nhiều vị trí cột nằm gần công trình thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam, trong đó có 36 vị trí cột cần di dời thuộc hai đường dây 220kV Tuy Hòa - Quy Nhơn và 220kV mạch kép Tuy Hòa - Vân Phong, với 9 vị trí giao chéo vượt đường cao tốc.

Để bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ngay từ trước thời điểm khởi công dự án (ngày 1/1/2023), Truyền tải điện Phú Yên đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, các nhà thầu cùng nhau bàn bạc, thống nhất, hướng dẫn các giải pháp an toàn điện khi triển khai thi công tại khoảng giao chéo, trong hoặc gần hành lang an toàn lưới điện truyền tải.

"Công ty đã đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị thi công luôn tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn công trình lưới điện cao áp theo Nghị định 14 và Nghị định 51 về quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện của Chính phủ", ông Tô Đình Trung - Giám đốc Truyền tải điện Phú Yên - cho biết.

Kỹ sư điện tuyên truyền trực tiếp đến người sử dụng các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị đang hoạt động, thi công trong và gần hành lang an toàn lưới điện truyền tải (Ảnh: EVNNPT)

Nhằm nâng cao, sự hiểu biết, ý thức của công nhân thi công, trong đó có đội ngũ lái xe, vận hành các phương tiện thi công tại các công trường - là những nhân tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn điện - đội Truyền tải điện Tuy Hòa đã tổ chức 10 đợt tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn chi tiết về khoảng cách bảo đảm an toàn lưới điện cao áp.

Đồng thời, đơn vị cũng dán các tấm decal tuyên truyền, nhắc nhở lên các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị đang hoạt động, thi công trong và gần hành lang an toàn lưới điện truyền tải.

Bên cạnh đó, dù công tác quản lý vận hành mùa khô gặp nhiều khó khăn và áp lực, nhưng đơn vị vẫn có phương án bố trí nhân sự và đội ngũ an toàn viên bám sát các công trường, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo an toàn lưới điện của các đơn vị trong suốt quá trình thi công cao tốc.

"Đối với các cung đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bẩn cách điện do bụi từ các công trình, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra đêm, kiểm tra kỹ thuật. Qua đó, đội Truyền tải điện Tuy Hòa tổ chức thực hiện 2 đợt vệ sinh hotline cho 2 đường dây 220kV Tuy Hòa - Quy Nhơn và 220kV Tuy Hòa - Vân Phong, loại bỏ nguy cơ sự cố do nhiễm bẩn sứ cách điện", Giám đốc Truyền tải điện Phú Yên cho biết thêm.

Vệ sinh hotline các vị trí bị nhiễm bẩn cách điện do bụi từ các công trình thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: EVNNPT).

Cũng trong quá trình kiểm tra, đơn vị đã thực hiện thi công xử lý phát nhiệt 5 vị trí tiếp xúc trên đường dây 220kV Tuy Hòa - Quy Nhơn vào đêm ngày 7/7, đảm bảo đường dây vận hành an toàn, góp phần truyền tải liên tục nguồn công suất từ nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và các nhà máy năng lượng tái tạo trong khu vực.

Đối với 36 vị trí cần di dời giữa dự án cao tốc Bắc Nam và lưới điện truyền tải, đơn vị đã tổ chức rà soát thiết kế di dời hạ tầng kỹ thuật, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý đảm bảo thời gian di dời đúng tiến độ trong năm 2023.

Tại các buổi làm việc với các ban ngành chức năng, Truyền tải điện Phú Yên đã đưa ra những ý kiến góp ý, tham mưu cho các ban quản lý dự án những giải pháp hữu hiệu, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình di dời và vận hành an toàn lưới điện truyền tải sau khi hoàn thiện.

Với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, đồng bộ, Truyền tải điện Phú Yên cho biết sẽ bảo đảm an toàn cho các công trình lưới điện truyền tải trong thời gian thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.