Dai-ichi Life Việt Nam khai trương văn phòng tổng đại lý thứ 2 tại Vĩnh Long.

Nhân dịp này, Dai-ichi Life Việt Nam đã trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Phát huy hiệu quả hoạt động của 1 văn phòng đại diện, 1 văn phòng tổng đại lý tại thành phố Vĩnh Long, văn phòng tổng đại lý Vĩnh Long 2 vừa được khai trương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tư vấn, chăm sóc và phục vụ khách hàng. Công ty kỳ vọng văn phòng tổng đại lý Vĩnh Long 2 sẽ tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng địa phương, thể hiện cam kết của công ty trong việc đồng hành mang lại an tâm tài chính dài lâu cho người dân trên mọi miền đất nước, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính và nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long.

Với thông điệp "Kết nối triệu yêu thương", song hành với những nỗ lực kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam cho biết luôn tiên phong khởi xướng các hoạt động từ thiện xã hội thiết thực nhằm mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, đặc biệt cho trẻ em. Công ty hy vọng 20 suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long sẽ mang đến nguồn động viên tinh thần để các em phấn đấu học tập tốt.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng mạng lưới kinh doanh vững mạnh, giữ vị trí thứ ba trên thị trường với hơn 290 văn phòng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng thông qua đội ngũ 1.800 nhân viên và 120.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Dai-ichi Life Việt Nam cũng là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn đầu tư lớn nhất thị trường, với 7.700 tỷ đồng.

Trong năm 2021, trước những biến động và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát huy nội lực và nỗ lực vươn lên, đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm trên 18.650 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2020, giữ vị trí Top 3 công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý gần 46.400 tỷ đồng.