Đại gia Thái Lan tuyên bố đưa công ty của Shark Liên ra tòa trọng tài

Tập đoàn WHA Utilities & Power (WHAUP) công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan đã gửi đơn lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào cuối tháng 9 liên quan đến hợp đồng đầu tư vào Nhà máy Nước mặt Sông Đuống.

Theo đó, WHAUP thành lập pháp nhân WHAUP (SG) 2DR để thực hiện thương vụ đầu tư vào Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống (SDWTP) vào tháng 10/2019. Nhà máy Nước mặt Sông Đuống là đơn vị sản xuất, kinh doanh nước sạch tại Hà Nội.

WHAUP 2DR đã mua lại 34% cổ phần Nhà máy Nước mặt Sông Đuống từ ông Đỗ Tất Thắng với giá 1.886 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ baht. Theo thỏa thuận, phía WHAUP được quyền bán toàn bộ cổ phần của mình trong Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Công ty Cổ phần nước Aqua One với giá đã mua cộng với chi phí ghi sổ theo quy định trong hợp đồng.

Điều khoản này được kích hoạt nếu Nhà máy Nước mặt Sông Đuống không chuyển cho WHAUP giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi, tăng công suất dự án từ 300.000 m3/ngày lên 600.000 m2/ngày trước thời điểm 25/10/2020. Trong hợp đồng đầu tư, Aqua One là bên bảo lãnh cho ông Đỗ Tất Thắng và Nhà máy Nước mặt Sông Đuống để thực hiện nghĩa vụ thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, do ông Đỗ Tất Thắng và Aqua One đều không thể chuyển cho doanh nghiệp Thái Lan giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi đúng thời hạn, phía WHAUP vào tháng 11/2020 đã gửi văn bản thông báo cho Aqua One thực hiện nghĩa vụ mua lại cổ phần Nhà máy Nước mặt Sông Đuống theo hợp đồng.

Toàn cảnh Nhà máy Nước mặt Sông Đuống (Ảnh: AQ).

Theo đó, Aqua One phải mua lại 34% cổ phần Nhà máy Nước mặt Sông Đuống từ phía WHAUP trước ngày 7/6 năm nay. Nhưng tập đoàn Thái Lan cho biết Aqua One vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình.

Phía WHAUP cho biết để bảo đảm các quyền theo hợp đồng, công ty đã khởi động quy trình pháp lý để buộc Aqua One phải thực hiện nghĩa vụ như trong hợp đồng. Doanh nghiệp Thái Lan đã gửi đơn lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vào ngày 30/9.

Nếu tòa trọng tài phán quyết Aqua One phải mua lại cổ phần Nhà máy Nước mặt Sông Đuống từ WHAUP 2DR như quy định trong hợp đồng, doanh nghiệp Thái Lan sẽ nhận lại 1.886 tỷ đồng cộng với chi phí ghi sổ trong thời gian kể từ ngày mua số cổ phần đó đến thời điểm nhận được tiền thanh toán từ phía công ty Việt Nam.

Công ty Cổ phần Aqua One thành lập năm 2014 do bà Đỗ Thị Kim Liên làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Nữ doanh nhân này được mệnh danh là Shark Liên khi tham gia vai trò nhà đầu tư trong chương trình truyền hình thực tế về khởi nghiệp Shark Tank Việt Nam.

Còn WHAUP là tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, tiện ích công nghiệp của Thái Lan. Doanh nghiệp này đang niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan với vốn hóa gần 16 tỷ baht (10.790 tỷ đồng).

Nhà máy Nước mặt sông Đuống được quy hoạch trên diện tích gần 61,5 ha, với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nằm tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Dự án khánh thành giai đoạn một vào năm 2019.

Theo cơ cấu cổ đông hiện tại do phía Aqua One công bố, công ty của Shark Liên là chủ sở hữu Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống với 51% vốn góp. Phía WHAUP của Thái Lan nắm giữ 34% vốn. Hai cổ đông còn lại là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (10%), Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch (5%).

