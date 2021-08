"Đại gia" BIDV làm ăn ra sao sau 6 tháng: Hé lộ những con số

Dân trí Trong khi các mảng kinh doanh khác khởi sắc thì hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tại BIDV, một trong số Big 4 -4 ngân hàng TMCP Nhà nước lớn nhất - lại ghi nhận lỗ hơn 493 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán: BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021.

Tổng tài sản đến hết ngày 30/6 là hơn 1,64 triệu tỷ đồng, cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Hết quý II, ngân hàng này báo lãi sau thuế hơn 3.708 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 6 tháng, lãi sau thuế là hơn 6.356 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ 2020. Ngân hàng lý giải lãi sau thuế tăng mạnh do kết quả tích cực của thu dịch vụ và ngân hàng sống, thu nợ ngoại bảng và tiết giảm chi phí.

Đến 30/6, số dư tiền gửi khách hàng của BIDV là hơn 1,29 triệu tỷ đồng, tăng so với mức 1,22 triệu tỷ đồng cuối năm 2020, tương đương mức tăng 5,5%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiền gửi 6 tháng năm nay so với 6 tháng đầu năm 2020 đang giảm khi mà đến tháng 6/2020, tiền gửi khách hàng tại BIDV vượt 1,31 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với 31/12/2019.

Phát hành chứng chỉ tiền gửi tại BIDV tăng mạnh sau 6 tháng đầu năm (Ảnh minh họa).

Lỗ hơn 493 tỷ đồng với mua bán chứng khoán đầu tư

Một trong những chỉ tiêu đáng lưu ý trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV là trong quý II, ngân hàng này lỗ hơn 165 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Lũy kế 6 tháng, với hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, BIDV lỗ hơn 493 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán quý II cũng giảm 48%, từ 240,6 tỷ đồng quý II/2020 về còn 124,8 tỷ đồng dù lũy kế 6 tháng vẫn tăng.

Nợ dưới tiêu chuẩn tăng

Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,76% về 1,63%. Dự phòng rủi ro cho vay tăng mạnh 45,6% nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 89% lên 131%.

Tuy nhiên, trong khi nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm so với cuối năm 2020 với mức giảm lần lượt là hơn 3% và 6,6% thì nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) lại tăng từ mức hơn 2.382 tỷ đồng của cuối năm 2020 lên hơn 3.330 tỷ đồng sau 6 tháng, tương đương tăng 39,7%.

Mạnh tay phát hành chứng chỉ tiền gửi dưới 12 tháng

Một trong những điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của BIDV là phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng tăng mạnh từ hơn 63.236 tỷ đồng cuối năm 2020 lên hơn 97.819 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm nay.

Trong đó, tăng mạnh nhất là chứng chỉ tiền gửi khi từ hơn 23.174 tỷ đồng tại ngày 31/12/2020 vọt lên hơn 57.346 tỷ đồng đến hết tháng 6/2021, tương đương mức tăng hơn 147%.

Các loại chứng chỉ tiền gửi được BIDV phát hành có kỳ hạn dưới 12 tháng, từ 12 tháng đến dưới 5 năm, từ 5 năm trở lên. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là kỳ hạn dưới 12 tháng. Nếu như tại ngày 31/12/2020, BIDV chỉ phát hành hơn 1.841 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi dưới 12 tháng thì đến hết tháng 6 năm nay, con số tăng lên hơn 31.378 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần.

Theo giới chuyên gia, chứng chỉ tiền gửi cũng là một hình thức huy động vốn, trong bối cảnh các ngân hàng cần vốn trung, dài hạn và đặc biệt là khi các ngân hàng buộc phải áp dụng quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

Trên thị trường, "cuộc đua" chứng chỉ tiền gửi giữa các ngân hàng đã sôi động từ cuối năm 2019 khi mà nhiều ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao nhất lên đến 9,1%/năm. Tuy nhiên, điểm chung là kỳ hạn của chứng chỉ tiền gửi của những ngân hàng này thường là trung và dài hạn (từ 12 tháng trở ra) và thường không nhiều bên phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn.

Tăng chi phí lương, phụ cấp cho nhân viên

Trong bối cảnh không ít nhà băng tiết giảm chi phí hoạt động thì chi phí hoạt động của BIDV lại tăng hơn 670 tỷ đồng, từ 7.442 tỷ đồng lên 8.115 tỷ đồng, tương đương tăng 9% sau 6 tháng. Chi phí cho nhân viên tăng từ hơn 4.233 tỷ đồng lên hơn 4.713 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi lương và phụ cấp tăng từ 3.411 tỷ đồng lên gần 3.790 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11%.

Bảo Anh