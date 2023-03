Đại gia bất động sản TPHCM dẫn đầu danh sách nợ thuế tại Nghệ An

Chi cục Thuế thành phố Vinh (Nghệ An) đã có thông báo công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng về các doanh nghiệp nợ thuế lớn, tính đến 20/3.

Theo thông báo của Chi cục Thuế thành phố Vinh, hiện trên địa bàn có 98 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số nợ hơn 465 tỷ đồng, trong đó nợ phải cưỡng chế là hơn 452 tỷ đồng. Chi cục Thuế thành phố Vinh cũng đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế cao nhất đối với các doanh nghiệp này, bao gồm cưỡng chế hóa đơn, cưỡng chế tài khoản, đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư thu hồi giấy phép kinh doanh.

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là doanh nghiệp có số nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Đứng đầu danh sách nợ thuế "khủng" là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang, có địa chỉ tại phường 4, quận 5, TPHCM. Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) và chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Thành An - Sài Gòn (Nghệ An).

Trước những sai phạm liên quan đến dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị vật tư y tế và nhà ở, ngày 15/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang (SN 1948) - Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nguồn tin của Dân trí, hiện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử bà Thu và ông Khang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đứng thứ 2 danh sách nợ thuế nhiều là Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC, cũng có địa chỉ tại TPHCM. Doanh nghiệp này đang nợ hơn 58 tỷ đồng thuế các loại.

Với hơn 46 tỷ đồng, Công ty cổ phần Xây dựng 16 Vinaconex (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) "góp mặt" trong top 3 doanh nghiệp có số nợ thuế lớn tại Nghệ An.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, từ ngày 2/3 đến ngày 22/3, Cục thuế Nghệ An đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh 51 người là lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn. Việc hoãn xuất cảnh được thực hiện cho đến khi các doanh nghiệp trên hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.